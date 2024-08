Com Djokovic e Alcaraz fora, quem ganhará o título do US Open?

NOVA YORK — Mais um dia, mais uma surpresa impressionante no US Open.

Apenas 24 horas após Carlos Alcaraz ter sido eliminado mais cedo do torneio, o atual campeão e segundo cabeça de chave Novak Djokovic perdeu para o 28º cabeça de chave Alexei Popyrin, por 6-4, 6-4, 2-6, 6-4, na terceira rodada na mesma quadra.

Jogando na partida da noite do horário nobre na sexta-feira no Arthur Ashe Stadium, poucos achavam que o australiano de 25 anos tinha uma chance contra Djokovic, que estava em uma busca para fazer história com um recorde de 25 títulos importantes, e tinha acabado de ganhar o ouro olímpico em Paris. Eles se encontraram duas vezes em majors nesta temporada — no Aberto da Austrália e em Wimbledon — e Popyrin não conseguiu vencer em nenhuma das partidas.

Mas sexta-feira foi diferente.

Talvez ainda aproveitando o momento positivo da conquista de seu primeiro título de nível Masters 1000 no Aberto do Canadá no início deste mês, e impulsionado por seus 50 winners na noite e pelo péssimo serviço de Djokovic, Popyrin jogou a melhor partida de sua carreira.

“É inacreditável porque estive na terceira rodada cerca de 15 vezes e não consegui chegar à quarta”, disse Popyrin na quadra após a partida. “Poder fazer isso contra o maior de todos os tempos é inacreditável. É uma ótima sensação e o trabalho duro valeu a pena.”

Novak Djokovic foi derrotado na sexta-feira na terceira rodada do US Open, sua primeira derrota no torneio desde 2006. Sarah Stier/Getty Images

Djokovic, que passou por uma cirurgia no joelho em junho, mais tarde chamou sua performance de “horrível” e disse que foi “um dos piores tênis” que ele já jogou. O jogador de 37 anos admitiu que se sentiu esgotado após uma intensa programação de verão, que viu várias mudanças de superfície.

“Eu gastei muita energia ganhando o ouro, e cheguei a Nova York sem me sentir revigorado mental e fisicamente”, disse Djokovic. “Mas como é o US Open, você sabe, eu tentei e dei o meu melhor. Quer dizer, eu não tive nenhum problema físico. Eu só me senti sem gás, sabe, e você podia ver isso pela maneira como eu joguei.”

Djokovic concluiu oficialmente sua temporada de Grand Slam sem um título pela primeira vez desde 2017. É a primeira temporada em que um membro do Big Three (Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer) não ganha um grande troféu desde 2002.

E o torneio é agora o único Grand Slam a não ter o segundo ou terceiro cabeça de chave masculino nas oitavas de final em mais de 22 anos.

Nem preciso dizer que foi uma primeira semana surpreendente no Queens e, com dois dos favoritos agora eliminados, o título masculino está bem em disputa. Então, quem tem a maior chance de levantar o troféu enquanto nos dirigimos para o Dia 6? Dada a forma como este torneio começou, as previsões podem ser muito complicadas, mas ainda assim tentaremos. (E sim, reconhecemos que os jogadores na metade superior do sorteio ainda não jogaram suas partidas da terceira rodada.)

Jannik Sinner agora está em posição privilegiada para ganhar seu segundo título de Grand Slam. Fatih Aktas/Anadolu via Getty Images

Próximo: Terceira rodada contra Christopher O’Connell (sábado)

O número 1 do mundo era considerado um favorito pré-torneio ao lado de Alcaraz e Djokovic, mas o anúncio de seus dois testes positivos para uma substância proibida em março resultou em um escrutínio pesado e não estava claro como ele se sairia, considerando as circunstâncias. Sinner, 23, perdeu o primeiro set de sua partida de abertura contra Mackenzie McDonald, mas, de outra forma, passou para a terceira rodada e seu jogo não foi afetado em grande parte pelas conversas fora da quadra.

Sinner nunca passou das quartas de final em Nova York, mas é o atual campeão do Australian Open e levou para casa o título em Cincinnati no início deste mês em seu evento final de lead-in. Ele é um dos melhores atualmente na quadra dura e capaz de vencer qualquer um que ainda esteja no sorteio.

Próximo: Terceira rodada contra o nº 31 Flavio Cobolli (sábado)

O único campeão do US Open restante no sorteio, o vencedor de 2021 chegou ao torneio um pouco abaixo do radar após resultados sem brilho em Montreal e Cincinnati e não ter conquistado um título em toda a temporada. No entanto, o favorito dos fãs perdeu apenas um set a caminho da terceira rodada e deve passar por Cobolli em seu primeiro encontro na carreira. Nuno Borges ou Jakub Mensik esperariam nas oitavas de final.

Medvedev, 28, provavelmente enfrentaria Sinner nas quartas de final e é difícil pensar que alguém tenha uma chance melhor de derrotar o número 1 do mundo do que Medvedev. Três vezes finalista do US Open, ele certamente tem experiência a seu favor e floresce sob os holofotes em Ashe com uma multidão barulhenta.

O vencedor dessa suposta partida se tornaria imediatamente o favorito para o resto do torneio.

Frances Tiafoe já chegou às semifinais do US Open antes — será que ele conseguirá chegar ainda mais longe neste ano? Mike Stobe/Getty Images

Próximo: Quarta rodada contra o nº 28 Alexei Popyrin (domingo)

Como você provavelmente já ouviu inúmeras vezes, nenhum americano ganhou um título importante desde o US Open em 2003. Mas você viu o que Tiafoe fez contra Ben Shelton, seu compatriota, na sexta-feira na terceira rodada? Precisando de cinco sets e mais de quatro horas, Tiafoe cavou fundo e encontrou uma resposta para o poderoso saque de Shelton. No final da partida, o jogador de 26 anos se tornou o primeiro americano desde Andre Agassi (2001-2005) a chegar às oitavas de final do torneio em cinco temporadas consecutivas.

Um showman eletrizante que prospera diante das maiores multidões e nos maiores palcos, Tiafoe é um jogador tão amado quanto eles vêm em Nova York e terá os fãs firmemente atrás dele em cada partida que ele jogar. Ele deixou claro que o US Open é sua principal prioridade — até mesmo pulando as Olimpíadas neste verão para se preparar melhor para a superfície. Ele chegou à final em Cincinnati e chegou às semifinais do US Open em 2022. Com Djokovic agora fora do caminho, o caminho de Tiafoe para as quartas — e além — ficou significativamente mais fácil e talvez não haja ninguém que queira isso mais. Quando perguntado se um homem americano poderia acabar com a seca no torneio, ele disse que era uma “espécie de coisa ‘Por que não?'”. Então por que não Tiafoe?

Próximo: Quarta rodada contra o nº 8 Casper Ruud (domingo)

Vamos começar com o óbvio: Ruud, finalista do US Open de 2022, não será um oponente fácil e essa partida certamente pode ir para qualquer lado. Mas, como Tiafoe, Fritz terá o apoio da torcida local ao seu lado e com a motivação extra de querer quebrar a sequência sem vitórias em grandes torneios — algo que ele disse anteriormente que o alimenta.

E sem mencionar que ele teve uma temporada incrível e uma forte exibição durante a primeira semana. Ele agora chegou às oitavas de final em todos os majors deste ano — tornando-se o primeiro americano desde Agassi a fazê-lo em uma única temporada — e ganhou dois títulos em 2024, além de reivindicar o bronze olímpico em duplas. Fritz, 26, não perdeu um set em três partidas e teve uma vitória particularmente impressionante na segunda rodada sobre o ex-finalista de Wimbledon Matteo Berrettini. Ele chegou a quatro quartas de final em sua carreira, incluindo o US Open de 2023, mas nunca avançou além da rodada. Para citar Tiafoe, com quem Fritz poderia potencialmente jogar nas semifinais, “Por que não?”

Próximo: Quarta rodada contra o nº 9 Grigor Dimitrov (domingo)

Havia vários homens em consideração para esta última vaga, incluindo Popyrin, Ruud, Dimitrov e o americano Tommy Paul, mas no final Rublev venceu. Depois de uma temporada um tanto desconcertante, o jogador de 26 anos finalmente parece estar de volta aos trilhos e tem jogado um tênis de alta qualidade na superfície neste verão. Ele avançou para a final em Montreal e para as quartas de final em Cincinnati, e encontrou maneiras de vencer em Nova York, apesar de algumas dificuldades.

Embora tenha vencido suas partidas de abertura e terceira rodada em sets diretos, ele caiu em um déficit de dois sets na segunda rodada contra Arthur Rinderknech. Mas Rublev lutou e abriu caminho para a vitória. Foi apenas a segunda vitória de sua carreira de dois sets a zero, e a primeira em quase quatro anos. Dez vezes quarto-finalista de majors, incluindo quatro vezes no US Open, Rublev nunca conseguiu escapar dos oito finalistas.

Se ele conseguir passar por um ressurgente Dimitrov no domingo, o vencedor de Tiafoe-Popyrin o aguarda. Parece provável que ele em algum momento encontre uma maneira de avançar para as semifinais (ou mais) e talvez ele possa reconhecer isso como sua melhor chance até agora e capitalizar a oportunidade.