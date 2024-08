Milhares de pessoas de baixa renda inseridas no Bolsa Família ou que utilizam postos de saúde em Penedo estão sendo beneficiadas pelo Programa Farmácia Popular.



O acesso a medicamentos gratuitos ou absorventes íntimos já atendeu 9.924 pessoas residentes em Penedo.

Grande parte desse público tem orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), especialmente sobre o Programa Dignidade Menstrual que atende mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.



Em articulação com as farmácias da rede privada credenciadas à iniciativa do governo federal, o Programa Farmácia Popular também disponibiliza remédio gratuito para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, colesterol alto, rinite, doença de Parkinson e glaucoma.

Esses medicamentos também estão disponíveis nas farmácias dos postos de saúde ou nas demais farmácias da rede pública municipal situadas ao lado da UPA de Penedo.



A parceria entre prefeituras e União viabiliza ainda o acesso a anticoncepcionais e preservativos e fraldas geriátricas.