Comandantes contratam Martavis Bryant, após longa suspensão da NFL

ASHBURN, Virgínia — O Washington Commanders contratou o wide receiver Martavis Bryant, que jogou pela última vez na NFL há seis anos e embarcou em uma longa jornada pelas ligas menores do futebol americano para retornar.

Bryant, de 1,93 m, que foi suspenso indefinidamente por uso de drogas em 2018 e reintegrado em novembro de 2023, oferece aos Commanders um aspecto que falta em seu corpo de recebedores: tamanho.

Washington tem outro recebedor com mais de 1,80 m no acampamento: Brycen Tremayne, um wideout de 1,93 m que está lutando por uma das últimas vagas na posição.

Washington dispensou o kicker Ramiz Ahmed para abrir espaço para Bryant. O técnico Dan Quinn estava com Bryant em Dallas no ano passado, quando Bryant estava no elenco de treino dos Cowboys de 6 de novembro até 4 de janeiro, quando foi dispensado.

“Ele está em ótima forma e está realmente com fome de provar isso”, disse Quinn. “Ele está pronto há um tempo, então é bom tê-lo aqui.”

Bryant pegou 126 passes, 17 para touchdowns, durante três temporadas com Pittsburgh, de 2014 a 2018; ele não jogou em 2016 após ser suspenso por violar a política de abuso de substâncias da liga.

Após retornar aos Steelers em 2017, Bryant assinou com os Raiders na temporada seguinte e foi suspenso indefinidamente pela NFL em dezembro de 2018. Mais tarde, ele foi contratado por dois times da Canadian Football League, embora nunca tenha jogado em uma partida. Ele também passou um tempo na Indoor Football League, na Fan Controlled Football league e também na XFL.

Bryant disse que não sabia se teria outra chance na NFL, dizendo que só precisava estar preparado — física e mentalmente.

“Tem que ter uma mente forte”, disse Bryant. “Eu já passei por muita coisa. Eu não desisto de mim mesmo; eu sempre fui um lutador.”

Dallas o contratou na temporada passada para o practice squad depois que ele foi reintegrado. Quinn era o coordenador defensivo dos Cowboys.

“Martavis tem um conjunto de habilidades muito legal. Ele tem tamanho e comprimento e a habilidade de usá-lo na red zone”, disse Quinn. “Ele parece um linebacker jogando de wideout do ponto de vista do tamanho.”

Quinn disse que o tamanho de Bryant foi um fator na decisão de Washington de contratá-lo. Ele também disse que treinar contra ele nos treinos ajudou a tomar a decisão. Washington também treinou Bryant na primavera depois que Dallas o dispensou.

“Vendo as habilidades, vendo como competimos contra ele, muitas vezes na prática o colocamos em um certo ponto para simular o tamanho de um recebedor, a velocidade de um recebedor”, disse Quinn. “Ele tem um tamanho real, como o raio de captura, jogue aqui, ele tem comprimento para jogar longe de alguém… sabendo, ei, isso está incompleto, ou meu cara está pegando.”

Bryant disse que agora pesa 208 libras, tendo perdido 22 libras após a temporada passada. Ele ainda tem uma batalha difícil para chegar à lista final, embora Washington não esteja bem na posição. Os Commanders têm Terry McLaurin, Jahan Dotson, Dyami Brown e o novato Luke McCaffrey, além de Olamide Zaccheaus e Jamison Crowder. Os dois últimos também estão competindo pela vaga de retornador de punt. É possível que uma vaga esteja disponível para Bryant e um punhado de outros.

“Estou grato por estar aqui e super animado. Ainda tenho mais trabalho para fazer. Tenho que estar bem”, disse Bryant.

Mas suas características de recebedor eram perceptíveis para seus novos companheiros de equipe.

“Quando você o vê aqui correndo por aí e ele é grande, forte e rápido, ele parece estar em ótima forma”, disse McLaurin. “Você tem que estar pronto para seu momento e oportunidade e eu sinto que essa é a razão pela qual ele está aqui.”