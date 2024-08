Comandantes de Washington construirão estátua em homenagem a Sean Taylor

O Washington Commanders construirá uma estátua para homenagear seu falecido ex-safety, Sean Taylor, dois anos após inaugurar uma instalação memorial que foi criticada por seus fãs — e já foi removida permanentemente.

Taylor, cujo número 21 foi aposentado em 2022, se torna o primeiro ex-jogador da organização a ser homenageado com uma estátua. A filha de Taylor, Jackie, estará envolvida em ajudar a projetar a estátua. Ela tinha 18 meses quando ele foi assassinado em novembro de 2007.

“Só estou grata por todo o processo”, disse Taylor, uma jogadora de vôlei caloura na Carolina do Norte que usa o antigo número do pai. “Acho que os fãs vão realmente gostar do que vão ver e ter uma segunda oportunidade, você realmente não tem muitas segundas oportunidades. O fato de podermos ter uma segunda oportunidade é legal… Há muita empolgação.”

Taylor deixou claro que sua família estava grata pela instalação anterior do memorial, que foi exibida dentro do estádio.

“Toda oportunidade que tivermos de homenagear meu pai, vamos encarar de forma positiva”, disse ela em uma videoconferência.

Mas muitos fãs se sentiram diferentes, apontando que a instalação inicial não incluiu a camisa adequada (Reebok em vez de Nike) e que eles não aplicaram pedaços de fita em toda a sua máscara facial — como Taylor fez enquanto jogava. A organização logo alterou a instalação para incluir essas mudanças, bem como usar o estilo adequado de meias e chuteiras.

Os Commanders informaram à família Taylor que a instalação foi removida. Washington recebe New England no último jogo da pré-temporada na noite de domingo.

“Após cuidadosa consideração, decidimos como uma organização remover a instalação de Sean Taylor do Commanders Field”, disse um porta-voz da equipe em uma declaração. “Percebemos que a instalação não conseguiu homenagear um dos jogadores mais icônicos da nossa franquia. Junto com a família Taylor, estamos trabalhando em um plano, que inclui a inauguração de uma estátua que celebrará legitimamente o legado e o impacto que Sean teve em nossa organização, base de fãs e comunidade. O Washington Commanders está comprometido em homenagear nossas lendas de uma maneira de primeira classe.”

Não há uma data definida para revelar a estátua; a equipe se encontrará em breve com o escultor, de acordo com uma fonte da equipe. A fonte também disse que eles planejam “honrar nossas lendas” nos próximos anos, incluindo sempre que se mudarem para um novo estádio. A equipe ainda não decidiu um novo local, mas tem como meta 2030 para quando gostariam de abrir seu próximo estádio.

Taylor também disse em uma declaração que estava “cheia de gratidão porque meu pai sempre fará parte da família Borgonha e do golfe”.

Washington aposentará o número 28 do Hall da Fama Darrell Green no intervalo do jogo da Semana 7 contra Carolina. A organização também aposentou os números de camisa de Sammy Baugh (33), Bobby Mitchell (49) e Sonny Jurgensen (9).

Um grupo liderado por Josh Harris comprou o time de Dan Snyder em julho de 2023; Snyder era próximo da família Taylor.

Taylor jogou pelo Washington de 2004 a 2007, tornando-se um dos jogadores mais populares da organização para uma nova geração.

Vários safetys da NFL usaram sua camisa número 21 desde sua morte — incluindo o ex-safety do Washington Landon Collins quando ele estava no New York Giants — frequentemente citando seu estilo de jogo como o motivo.

Com 1,88 m e 104 kg, Taylor era uma presença intimidadora no meio do campo. Ele era considerado um safety de rebatidas fortes, capaz de grandes jogadas. Ele interceptou cinco passes em nove jogos da temporada de 2007.