Comandantes nomeiam oficialmente o novato Jayden Daniels como QB titular

ASHBURN, Virgínia — O Washington Commanders finalmente oficializou o que era esperado desde o draft da NFL: Jayden Daniels é o quarterback titular.

O técnico dos Commanders, Dan Quinn, anunciou a mudança na segunda-feira, embora Daniels, a segunda escolha geral em abril, tenha trabalhado exclusivamente com o primeiro time no campo de treinamento nas últimas três semanas.

Antes disso, Marcus Mariota geralmente era o primeiro a entrar como quarterback, embora Daniels fizesse snaps com os titulares tanto em treinos com a equipe completa quanto em treinos 7 contra 7.

Daniels, vencedor do Troféu Heisman de 2023, também começou os dois primeiros jogos da pré-temporada; Mariota não pôde jogar no sábado em Miami devido a um problema no tendão, mas isso não afetou a situação de Daniels.

Em dois jogos de pré-temporada, Daniels completou 12 de 15 passes para 123 jardas. Ele não lançou um passe para touchdown, mas marcou em uma corrida de três jardas contra o New York Jets em uma leitura de zona.

Contra o New York, ele completou um passe de 42 jardas para o recebedor Dyami Brown após verificar um passe de tela com base na cobertura. No sábado, Daniels completou 10 de 12 passes para 78 jardas, apresentando uma liberação rápida que evitou pressão em várias corridas e o impediu de ser atingido no bolso. O tempo médio de Daniels antes de lançar contra os Dolphins foi de 2,02 segundos, de acordo com o Next Gen Stats.

Desde sua chegada, Daniels tem sido elogiado por companheiros de equipe e treinadores por sua colocação de bola e precisão — ambos apareceram em jogos também; sua ética de trabalho; sua postura no bolso e uma personalidade que atrai companheiros de equipe. Quinn disse que Daniels tem uma mistura de “humildade e arrogância”.

Washington se apaixonou por Daniels no início do processo de recrutamento, mas manteve suas intenções de recrutá-lo em segredo, embora ele fosse o jogador que vários treinadores e executivos de fora de Washington disseram que deveria ser a escolha. Os Commanders queriam ter certeza de não ignorar os outros — apenas no caso de o Chicago Bears fazer o inesperado e ignorar Caleb Williams por Daniels.

As qualidades que se destacaram para Washington antes do draft são as mesmas que ele tem elogiado desde que se juntou ao time, mas o time queria ter certeza de que Daniels estava pronto.