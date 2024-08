Comitê Olímpico tira a medalha de bronze da ginasta norte-americana Jordan Chiles

Mas seus treinadores recorreram da decisão dos juízes e receberam uma revisão com base na dificuldade do desempenho de Chiles.

Então, no sábado, o Tribunal Arbitral do Esporte, que resolve disputas sobre as regras, concluiu que os treinadores chilenos contestaram a decisão dos juízes 64 segundos depois de todas as pontuações terem sido publicadas. O prazo para tal ação é de exatamente um minuto.