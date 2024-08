Como a equipe olímpica de polo aquático dos EUA se uniu após tragédias

PARIS — Como capitã do time feminino de polo aquático dos EUA, que está construindo uma das maiores dinastias das Olimpíadas, Maggie Steffens, 31, orgulha-se de seu foco a laser. Quando está nas Olimpíadas, ela está em sua bolha. É ela, suas companheiras de equipe e a piscina.

Mas poucos dias antes da cerimônia de abertura em Paris, Steffens recebeu notícias devastadoras. Sua cunhada, Lulu Conner, morreu inesperadamente de uma emergência médica enquanto estava em Paris para animá-la. Conner tinha 26 anos.

“Lulu tem sido como uma irmãzinha para mim por oito anos”, disse Steffens. “Ela trouxe alegria para todos ao seu redor. Eu também amo que ela uniu as pessoas, é disso que ela se trata.”

Nossas histórias olímpicas favoritas • O legado irrefutável de Simone Biles

• Após nove medalhas de ouro, Ledecky ainda não terminou

• Por que os EUA não dominar o basquete 3×3

• Djokovic completa o Golden Slam com vitória em Paris

Mais conteúdo das Olimpíadas

Steffens estava em estado de choque, lutando para compreender o incompreensível, tudo isso antes de um torneio que definiria o legado. Seu treinador, Adam Krikorian, tinha um conselho: deixe a Vila Olímpica e encontre sua família quando eles chegarem ao aeroporto.

No caminho, Steffens estava mandando mensagens para suas companheiras de equipe. “Esta também é minha família, aquelas são minhas irmãs”, disse Steffens. “E eu disse a elas: ‘Sinto que estou prestes a jogar minha primeira Olimpíada’. Só a adrenalina daquele momento, e querer ter certeza de que eu poderia estar lá para elas e dar-lhes aquele abraço e ser forte por elas naquele momento.”

Infelizmente, Krikorian sabia muito bem o que alguém na posição de Steffens poderia precisar naquele momento. Oito anos atrás, era ele. E na equipe, eles não estão sozinhos.

“Foi muito doloroso assistir ao que Maggie está passando”, disse a goleira Ashleigh Johnson. “Mas infelizmente neste time, tivemos muita prática em apoiar umas às outras.”

A EQUIPE SE DESFRUTOU sucesso inigualável, que pode ser pontuado em Paris se ganhar sua quarta medalha de ouro consecutiva. A equipe dos EUA perdeu apenas dois jogos olímpicos nos últimos 12 anos. As únicas constantes da equipe de Londres de 2012 até agora são Krikorian e Steffens.

A equipe de 2024 também está recebendo atenção sem precedentes. Steffens, que joga profissionalmente na Espanha, postou nas redes sociais em maio sobre o fato de que muitas de suas companheiras de equipe têm que aceitar um segundo ou terceiro emprego para sobreviver — e ajudar a financiar nutrição, treinamento e custos de viagem. Isso chamou a atenção de Flavor Flav, que se tornou o homem do hype não oficial da equipe e benfeitor oficial, doando uma quantia não revelada de dinheiro para um acordo de patrocínio de cinco anos. Flavor Flav esteve em todas as partidas olímpicas até agora e trouxe a primeira-dama Jill Biden, Spike Lee e uma exposição inestimável.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Com os holofotes mais brilhantes que eles desejavam há tanto tempo, os americanos estão determinados a estreitar seu foco.

“Maggie e eu somos as únicas duas que estiveram aqui do começo ao fim, então, para nós, falar sobre ir para quatro é incrivelmente egoísta”, disse Krikorian. “Elas não estavam lá conosco. Metade da equipe está tentando fazer isso pela primeira vez. Houve pessoas que usaram o boné que nunca subiram no pódio, e nós as honramos tanto quanto aquelas aqui hoje. Enquadrar dessa forma nos ajuda a permanecer no momento.”

Permanecer presente é uma força orientadora para Krikorian como treinador.

“Com a adversidade, ela pode te separar ou te unir”, disse Krikorian. “Obviamente, isso te dá perspectiva, mas também te faz apreciar a jornada. Às vezes você perde isso nessa jornada. Nós ficamos tão competitivos. Queremos vencer, tanto. Queremos ser os melhores do mundo. Isso traz pressão extra. Então algo assim acontece, que é tão trágico, e te traz de volta à Terra e seus pés estão um pouco mais pesados ​​no chão. Você tem uma noção de quão sortudo você é por estar aqui.”

No dia em que Conner morreu, Krikorian olhou para seu telefone e viu três chamadas perdidas de sua assistente técnica, Molly Cahill. Toda vez que Krikorian vê várias chamadas da mesma pessoa, ele congela.

“Às vezes é só minha esposa tentando me contatar porque eu esqueci de lavar a louça”, ele disse. “Mas sempre que isso acontece, minha mente vai imediatamente para lá.”

Aquele lugar é o trauma mais profundo de Krikorian.

Jogos Olímpicos de Verão de 2024 Fique por dentro de todos os esportes: • Agendar: Encontre seu evento favorito

• Rastreador de medalhas: Total de cada país

• PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber

• Mais conteúdo das Olimpíadas

Dois dias antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de 2016, Krikorian soube que seu irmão mais velho Blake havia morrido. Krikorian chamou Blake de seu mentor, modelo e melhor amigo. Blake, 46, sofreu um ataque cardíaco enquanto surfava, deixando para trás sua namorada da faculdade, duas filhas e uma família arrasada.

Krikorian voou para casa na Califórnia por três dias. Ele perdeu um jogo olímpico, antes de se juntar novamente ao time no Brasil. Olhando para trás agora com a perspectiva do tempo, Krikorian faz uma pausa.

“É selvagem, e ainda é fresco, é super emocionante — obviamente eu queria que ele ainda estivesse aqui, mas também foi lindo. Foram duas semanas lindas”, disse Krikorian. “Não sei se tive esses mesmos pensamentos, três ou quatro anos atrás, reconhecendo a beleza da situação. Mas realmente foi, por causa dessas memórias que vêm à tona e trazem você de volta à sua infância.

“Isso aproximou nosso grupo. O cuidado que eles demonstraram por mim e o que fizeram para me apoiar naquele momento. Mas então houve momentos em que a dor no seu coração é indescritível. Você só queria que ninguém tivesse que passar por isso, mas infelizmente faz parte da vida.”

KRIKORIAN E STEFFENS não são os únicos que passaram por desafios. A tricampeã olímpica Maddie Musselman é apoiada em Paris por seu marido, Pat. O casal se conheceu em 2022. Em 2023, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão em estágio 4. Quatro dias depois, com seus mundos virados de cabeça para baixo, eles se casaram — contando com sua rede de apoio.

“Acho que temos sorte de termos todos nós neste time que passamos por coisas diferentes”, disse Musselman. “E com Maggie, ela expressou como quer ser apoiada.”

O pedido de Steffen em Paris: Ela só quer estar perto de seus companheiros de equipe. Ela não quer passar tempo sozinha. Seu estilo de liderança é definido por esse tipo de comunicação concisa.

“Ela é essencial. Ela é a voz que guia o time”, disse Johnson sobre Steffens. “Você pode literalmente ouvir na água, você pode ouvir o tempo todo. Ela nos ancora por meio do nosso plano e ajuda a desenvolver o plano. Confiança é um dos valores do nosso time, mas ela a incorpora todos os dias na maneira como aborda, conhece e ama o jogo. Isso me lembra por que eu jogo.”

A capitã Maggie Steffens perdeu sua cunhada, Lulu Conner, em uma emergência médica dias antes da cerimônia de abertura. Andrew P. Scott-USA TODAY Esportes

Os americanos estão nas quartas de final, mas o torneio não tem sido fácil. Eles sofreram uma derrota rara na fase de grupos para a Espanha — que executou um plano de jogo quase perfeito contra os EUA

Steffens tem uma noção clara do que o time precisa. “A Espanha nos superou tremendamente”, ela disse sem rodeios depois que o time se recuperou com uma goleada de 10-3 sobre a Itália. Ela falou sobre lembrar seus companheiros de equipe de fazer a jogada certa. Quando perguntada sobre como ela estava lidando com sua tragédia pessoal, Steffens apontou para uma palavra: trabalho em equipe.

“Estes são tempos difíceis e desafiadores, mas as Olimpíadas também são, e todo mundo sempre tem algo”, disse Steffens. “Então, sou muito grata por ter meus companheiros de equipe aqui para me apoiar. Temos uma superequipe enorme por trás de Lulu, garantindo que possamos garantir que sua luz brilhe o mais forte possível.”