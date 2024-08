Como A’ja Wilson e Breanna Stewart lideram o basquete feminino dos EUA

A história de origem da melhor dupla de basquete feminino do mundo — e agora protetora do legado dominante do Time EUA — começou há 11 anos na Lituânia.

Em julho de 2013, uma jovem Breanna Stewart e A’ja Wilson uniram forças na equipe da Copa do Mundo FIBA ​​U19 dos EUA. Stewart, de 18 anos e recém-saída de seu primeiro título nacional na UConn, fazia parte do USA Basketball há muito tempo. Wilson, de 16 anos, estava a meses de se comprometer com a Carolina do Sul para sua carreira universitária e era uma novata no pipeline da equipe nacional.

Depois de navegar para uma vitória de 61-28 sobre a França na final, Stewart, o MVP da Copa do Mundo, e Wilson posaram juntos com suas medalhas de ouro e fizeram caretas. Mais de uma década e muitas medalhas de ouro depois, uma foto do momento ressurgiu no WNBA All-Star Weekend do mês passado em Phoenix, onde a dupla mais uma vez ostentou os EUA em seus peitos na véspera das Olimpíadas de Paris.

“A’ja, A’ja, A’ja!” Stewart gritou do outro lado da sala durante uma disponibilidade para a mídia, ambos separados por uma multidão de repórteres. “Você viu essa foto? Precisamos reencenar isso!”

Ao ver a foto, Wilson caiu na gargalhada.

“Não a Lituânia!” Wilson gritou de volta para Stewart. “OK, sim, temos que fazer isso!”

Stewart e Wilson disseram agora que não poderiam ter imaginado ser os pilares do Team USA todos aqueles anos atrás. Mas essa é a posição em que a dupla — competidoras ferozes na WNBA, duas das americanas mais condecoradas que o esporte já viu — se encontra neste verão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris.

A seis vezes atleta olímpica Diana Taurasi ainda está lá — a “supervisora ​​do acampamento”, como Wilson a chamava — mas não há dúvidas de quem é o time.

E os dois acabaram com qualquer dúvida quando se combinaram para fazer 46 pontos, 21 rebotes, 7 assistências e 7 bloqueios na vitória dos Estados Unidos sobre o Japão na segunda-feira, quando começaram sua campanha olímpica.

“Ambos lideram pelo exemplo”, disse a atleta olímpica duas vezes Napheesa Collier. “Você pode ver o quanto eles trabalham duro e sua mentalidade, o que é muito divertido de ver, o quão dominantes eles são.”

Seu desempenho transcendental em quadra, juntamente com sua liderança, impulsionarão o programa em busca de seu oitavo ouro consecutivo e 10º ouro olímpico geral, com a Bélgica enfrentando na próxima quinta-feira.

“Agora a tocha foi passada”, disse a treinadora da seleção dos EUA, Cheryl Reeve, em Phoenix. “Não existe mais uma Sue Bird, alguém assim. Há um espaço ali, e ambas as jogadoras estão, eu acho, preparadas para abraçar isso, e isso será importante para o sucesso do nosso time.”

A Copa do Mundo FIBA ​​U19 dos EUA viu Breanna Stewart e A’ja Wilson se juntarem pela primeira vez. Também no time: a futura companheira de Wilson na WNBA, Kelsey Plum. Cortesia da FIBA

A Copa do Mundo Sub-19 de 2013 levou Wilson, Stewart e o restante da equipe invicta dos EUA às Ilhas Canárias para um evento preliminar, depois às cidades lituanas de Panevėžys — onde ficaram brevemente em um hotel de parada para caminhões no interior — e Klaipeda, uma cidade portuária na costa oeste que sediou as rodadas de medalhas.

Os jogadores trocaram de companheiros de quarto várias vezes durante a competição, e Klaipeda foi onde Stewart e Wilson dividiram o quarto. Procurando se divertir uma noite, os dois colocaram a cabeça para fora da janela do quarto de hotel para ter uma visão melhor do Mar Báltico. Wilson segurou o telefone para fora da janela, sete andares acima, e tirou uma selfie.

“Éramos apenas crianças bobas”, Wilson disse à ESPN em Phoenix. “Era apenas amizade genuína e eu sempre posso apreciar isso.”

“Éramos como conchas de nós mesmos como pessoas e jogadores e estávamos apenas aproveitando o momento juntos, nos divertindo e vencendo”, Stewart disse à ESPN em Phoenix. “É incrível olhar para trás e ver essas fotos e ver o quão longe chegamos.”

A maioria dos fãs da WNBA está acostumada a ver Stewart e Wilson como rivais na quadra, praticamente se revezando para ganhar prêmios e campeonatos individuais. As escolhas do draft nº 1 em 2016 e 2018, respectivamente, ganharam quatro dos últimos seis títulos da WNBA e prêmios de MVP. Com Candace Parker aposentada e Elena Delle Donne não jogando nesta temporada, Stewart e Wilson são as únicas jogadoras ativas com múltiplas honras de MVP.

Stewart e o Seattle Storm venceram campeonatos em 2018 — o primeiro ano de Stewart como MVP e MVP das Finais — e em 2020. Na temporada da “bolha” da pandemia, Wilson levou para casa seu primeiro MVP, apesar de Seattle ter varrido o Las Vegas Aces nas Finais, rendendo a Stewart seu segundo prêmio de MVP das Finais.

Mais recentemente, Wilson tem a vantagem. Em 2022, ela ganhou seu segundo MVP quando Las Vegas derrotou Seattle nas semifinais no caminho das Aces para conquistar seu primeiro campeonato da WNBA.

Stewart assinou com o New York Liberty naquela offseason, iniciando uma batalha de supertimes entre as duas franquias de cross-country. Ela conquistou seu segundo MVP em uma disputa acirrada com Wilson e sua companheira de equipe nos Jogos de Paris, Alyssa Thomas. Ainda assim, as Aces tiveram a última palavra, repetindo como campeãs com Wilson garantindo seu primeiro MVP das Finais.

“É incrível o quanto esses dois melhoraram a cada ano, acrescentaram algo”, disse Reeve, que enfrentou Stewart e Wilson muitas vezes como técnico de longa data do Minnesota Lynx. “É incrível o nível em que ambos jogam.”

Katie Meier, que treinou a dupla no time sub-19 de 2013, disse à ESPN que as qualidades que as destacaram naquela época continuam a defini-las agora.

“No momento em que você precisa ter certeza de que ganhará o ouro”, ela disse, “Stewie é sempre essa pessoa”.

Wilson, enquanto isso, “não duvida de si mesma”, disse Meier. “Ela simplesmente não tem aquele momento em que não tem certeza de que há algo que não pode conquistar.”

Quando não estão representando o Team USA, Wilson e Stewart estão competindo, ferozmente, uma contra a outra na WNBA. A dupla ganhou quatro dos últimos seis títulos da WNBA e prêmios de MVP. Foto AP/Frank Franklin II

A excelência delas em quadra também complementa sua popularidade fora dela. Stewart tem um tênis exclusivo com a Puma, e o tênis Nike de Wilson está a caminho em 2025. Stewart brinca que Wilson era mais quieta uma década atrás, mesmo que esta última seja conhecida agora por sua energia e carisma. Ambas são francas sobre questões que importam para elas dentro da liga, bem como fora dos esportes, desde direitos LGBTQIA+ e defesa da saúde mental até justiça racial.

Quando a temporada da WNBA recomeçar em 15 de agosto, as duas estarão novamente batalhando, com o Liberty em primeiro lugar na classificação, mas Wilson — a caminho de quebrar o recorde de pontuação em uma única temporada enquanto tenta levar as Aces a uma terceira vitória consecutiva — é a provável favorita para MVP.

Mesmo enquanto elas lutam pela supremacia na WNBA, o respeito e a apreciação que têm uma pela outra conectaram Wilson e Stewart ao longo dos anos.

“Tem sido incrível, e a razão pela qual sempre vou arrasar com Stewie é porque ela nunca muda”, disse Wilson à ESPN. “Ela sempre foi isso. Sempre fomos apenas duas garotas despreocupadas que acabaram de ser presenteadas com talento para jogar basquete muito bem.”

Principalmente agora, com o basquete feminino crescendo em popularidade e a liga atingindo novos patamares de crescimento, ambos entendem seus papéis como rostos do esporte.

“A’ja e eu sabemos que somos nós que vamos continuar a levar isso adiante, dentro e fora da quadra, e temos muito orgulho disso”, disse Stewart à ESPN. “Então [it’s great] vê-la dominar com Vegas, obviamente, espero que não contra nós quando formos frente a frente, mas sabendo que ela está usando sua plataforma e seus holofotes para melhorar a situação para a próxima geração e fazer o que podemos por esta liga.”

Stewart e Wilson são dominantes o suficiente para que os vejamos em uniformes olímpicos novamente em 2028, em Los Angeles — e talvez até em 2032, em Brisbane. Foto de Juan Ocampo/NBAE via Getty Images

Wilson e Stewart sentaram-se lado a lado no estrado, decepcionados após a derrota do Team USA por 117-109 para o Team WNBA no WNBA All-Star Game, duas semanas atrás. Eles estão cientes da responsabilidade que vem com a representação dos Estados Unidos no palco olímpico.

O All-Stars pode ter sido uma coleção melhor de talentos do que qualquer grupo que eles enfrentarão na França nas próximas semanas, mas isso não importa. “Acho que todo mundo sabe que isso não é o que fazemos com o USA Basketball”, disse Stewart.

“Estamos na troca de guardas, se preferir”, ela acrescentou. “A’ja e eu conversamos sobre isso, é como ter certeza de que este é o nosso time e não deixaremos nada passar por nós.”

As mulheres dos EUA se recuperaram com uma vitória de 27 pontos em um jogo de exibição contra a Alemanha — que elas enfrentarão novamente na fase de grupos no domingo — seguida pela vitória de 26 pontos sobre o Japão, medalhistas de prata em Tóquio em 2020. Stewart e Wilson se tornaram as primeiras companheiras de equipe de basquete feminino dos EUA desde 2004, e a quarta no geral, a ter 20 pontos cada no mesmo jogo olímpico.

“Temos dois dos melhores jogadores do mundo em quadra e [we have to take] “Aproveitamos isso porque nossas oportunidades de jogar juntos e fazer isso não acontecem com frequência”, disse Stewart à ESPN.

Uma troca de guarda era inevitável para Paris: são os primeiros Jogos desde 2000 sem Bird — cinco vezes atleta olímpica que concluiu sua carreira no basquete dos EUA em Tóquio — e os últimos de Taurasi.

O domínio e a experiência de Stewart, uma atleta olímpica três vezes, e Wilson, aparecendo em sua segunda Olimpíada, fazem delas as herdeiras perfeitas de um programa histórico de basquete dos EUA. E com ambas abaixo dos 30, a dupla de potência Stewart-Wilson pode continuar por mais dois ciclos olímpicos.

“Acho que eles deram o próximo passo aqui”, disse Taurasi esta semana. “O basquete dos EUA é sempre uma dessas situações complicadas em que você obviamente tem a mim e alguns jogadores mais velhos como [Brittney Griner]mas sempre há a passagem da guarda.

“Esses dois, eles fazem isso principalmente com seu jogo, a maneira como se preparam todos os dias, a maneira como dominam esses jogos. Eles têm feito isso por alguns torneios agora. Então, eles definitivamente assumiram esse papel de liderança todos os dias.”

A consistência deles é um modelo para os atletas olímpicos menos experientes da equipe; o elenco recebe cinco novatos no 5 contra 5 e três atletas olímpicos estreantes no geral.

“Particularmente porque esses dois estiveram aqui, tiveram a experiência, [they] “nos mantém em um padrão realmente alto”, disse a companheira de equipe de Stewart na Liberty, Sabrina Ionescu, estreante olímpica e a jogadora mais jovem da equipe.

A melhor parte sobre sua liderança conjunta, Wilson acrescentou: Eles não precisam mudar quem são. E como a história mostrou, quem eles são — individualmente e juntos — é uma força a ser reconhecida.

“Acho que A’ja e eu podemos realmente assumir a responsabilidade por esse time e pelo que queremos fazer”, disse Stewart em Phoenix. “Temos essa oportunidade de realmente trabalhar juntos e ter esse tandem que é imparável, e jogar nisso e nos divertir muito com isso.”

Brian Windhorst, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.