Como arquivar pedidos da Amazon no aplicativo e no PC em 2024

Principais conclusões Você não pode excluir pedidos da Amazon, mas pode ocultá-los arquivando. Para arquivar em um desktop, vá para a página de pedidos, selecione o pedido e clique em ‘Arquivar pedido’.

Veja pedidos arquivados acessando “Devoluções e pedidos” no site da Amazon e selecionando “Pedidos arquivados” no menu suspenso.

Exclua o histórico de navegação acessando “Seu histórico de navegação” no site da Amazon, clicando em “Exibir seu histórico de navegação” e selecionando “Remover da exibição”

Depois que você faz um pedido na Amazon, ele sempre permanecerá no seu histórico de pedidos. Não importa se o pedido é entregue, devolvido ou cancelado, não há como excluir o pedido do seu histórico de pedidos.

Se você compartilhar sua conta da Amazon com seus amigos e familiares, eles poderão ver o que você pediu simplesmente entrando no aplicativo ou site da Amazon. Para alguns de nós, nosso histórico da Amazon pode ser privado, como abas privadas em nosso navegador.

Felizmente, há uma maneira de ocultar seus pedidos da Amazon do histórico de pedidos; sim, estamos falando sobre arquivar os pedidos. Arquivar seus pedidos irá simplesmente esconda suas ordens da página de pedidos da Amazon, para que qualquer pessoa que use sua conta não possa vê-los.

Mas como você arquiva pedidos da Amazon no aplicativo e no desktop? Siga este guia para saber como fazer isso.

Como arquivar pedidos da Amazon no desktop?

Você pode ocultar seus pedidos da Amazon por simplesmente indo para a página de pedidos e clicando na opção ‘Arquivar pedido’. Aqui está o guia passo a passo para fazer isso:

Abra o navegador na sua área de trabalho e vá para Amazonas .

Clique em Devoluções e pedidos no canto superior direito.

Procure os pedidos que você deseja arquivar.

Clique no Ordem de arquivo botão.

Clique em Ordem de arquivo novamente para confirmar escondido seu pedido.

Como arquivar pedidos no aplicativo da Amazon?

Você não pode arquivar pedidos no aplicativo Amazon no seu celular. Tentamos de tudo, de tablets a celulares, mas não encontramos nenhuma maneira de arquivar os pedidos no aplicativo da Amazon.

No entanto, se você quiser arquivar os pedidos no seu telefone, você pode fazer isso pelo navegador. Abaixo estão os passos para fazer isso:

Abra o cromada navegador no seu telefone.

Vá até o Amazonas site.

Tocar sobre o Cardápio ícone no canto superior direito e, em seguida, marque Site para desktop

No canto superior direito, toque em Devoluções e pedidos

Toque em Ordem de arquivo na ordem que você deseja arquivar.

Confirme tocando em Ordem de arquivo .

Como ver pedidos arquivados da Amazon?

Como já discutimos, os pedidos arquivados não são excluídos do histórico de pedidos, mas vão para a lista de arquivamento. Você não pode visualizar pedidos arquivados do aplicativo Amazon, então você terá faça isso no tamanho da Amazon no seu desktop.

Se você quiser visualizar seus pedidos arquivados, veja como isso pode ser feito:

Abrir Amazonas no seu navegador.

Vá até o Devoluções e pedidos no canto superior direito.

Agora, clique no Últimos 3 meses menu suspenso.

Clique em Pedidos arquivados

Isso mostrará todos os pedidos arquivados.

Como desarquivar pedidos da Amazon?

Você não pode arquivar mais de 500 pedidos na sua conta Amazon. Depois de atingir o limite, você terá que desarquivar os pedidos antigos para arquivar os novos pedidos. Você pode desarquivar os pedidos seguindo os passos abaixo:

Abra o Amazonas site no seu navegador e faça login na sua conta.

Clique em Devoluções e pedidos.

Clique no Últimos 3 meses suspenso e depois em Pedidos arquivados

Procure o pedido que deseja desarquivar e clique em Ordem de desarquivamento

Como excluir o histórico de navegação?

A Amazon também salva seu histórico de navegação. Se seu histórico de navegação for tipo sus e você não quer que ninguém o veja, então você pode excluí-lo permanentemente.

Excluir item único do histórico

No Amazonas site, você verá o Continue comprando para seção; clique sobre Veja seu histórico de navegação

Clique em Remover da vista de abaixo do item que você deseja excluir do seu histórico de navegação.

Excluir todo o histórico de navegação

Dirigir a Amazonas no seu navegador.

Procure o Continue comprando para seção e clique em Seu histórico de navegação

Clique no Configurações ícone.

Agora, clique em Remover itens para apagar todo o histórico de navegação de uma só vez.

Conclusão

Não há como você apagar seu histórico de pedidos da Amazon. Mas se você compartilhar sua conta da Amazon com outras pessoas, então você pode arquivar seus pedidos para ocultá-los do histórico de pedidos. O artigo acima irá orientá-lo sobre como arquivar pedidos da Amazon tanto no aplicativo quanto no desktop.

