Como assistir ao clássico da liga infantil da MLB de 2024: Yankees-Tigers

Uma das tradições mais singulares do beisebol retorna com o New York Yankees e o Detroit Tigers encabeçando o sétimo MLB Little League Classic anual. Os Yankees e os Tigers jogarão uma partida de temporada regular diante de jogadores da Little League e suas famílias no Historic Bowman Field em Williamsport, Pensilvânia, o local da Little League Baseball World Series.

Aqui estão os principais fatos que você precisa saber sobre o evento de 2024.

Quando será o MLB Little League Classic de 2024?

O MLB Little League Classic de 2024 acontecerá no domingo às 19h00 horário do leste dos EUA. Ambos os times da MLB assistirão aos jogos da Little League Baseball World Series mais cedo no dia.

Como os fãs podem assistir?

O jogo irá ao ar na ESPN junto com uma KidsCast Edition na ESPN2, com cobertura adicional na ESPN Radio. A ESPN Deportes oferecerá uma transmissão em espanhol. Os fãs podem transmitir todas as transmissões no ESPN App ou no hub de streaming.

O que é o MLB Little League Classic?

O evento anual oferece uma oportunidade única para a próxima geração de estrelas do beisebol se encontrarem com os maiores jogadores da atualidade. O MLB Little League Classic inaugural foi lançado em 2017, quando jogadores do Pittsburgh Pirates e do St. Louis Cardinals viajaram para Williamsport e se uniram aos Little Leaguers em uma celebração de beisebol que dura o dia todo. Os jogadores da MLB se esforçam para inspirar jovens prospectos com suas habilidades durante o jogo.

Quais times jogaram no MLB Little League Classic?

2023: Washington Nationals 4, Filadélfia Phillies 3

2022: Baltimore Orioles 5, Boston Red Sox 3

2021: Cleveland Guardians (então Indians) 3, Los Angeles Angels 0

2020: Cancelado devido à COVID-19

2019: Chicago Cubs 7, Pittsburgh Pirates 1

2018: New York Mets 8, Filadélfia Phillies 2

2017: Pittsburgh Pirates 6, St. Louis Cardinals 3

Como os fãs podem acessar outros conteúdos de beisebol da ESPN?

Confira a página central da ESPN MLB e a página central da ESPN Little League World Series para mais informações.