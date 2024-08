Como assistir ESPN8: The Ocho 2024

ESPN8: The Ocho está de volta! A transmissão anual da ESPN de esportes raramente vistos retorna para seu oitavo ano e, pela primeira vez, será expandida para quatro dias. A cobertura incluirá 54 horas de esportes únicos e obscuros, incluindo mais de 21 horas de conteúdo ao vivo.

Quando são os eventos? Como os fãs podem assistir?

ESPN8: The Ocho vai de quinta a domingo. Os fãs podem assistir à ação na ESPN, ESPN2 e no hub de streaming The Ocho. Na sexta-feira, esportes selecionados estarão disponíveis em espanhol na ESPN Deportes. Aqui está a programação do evento:

*Todos os horários são do Leste

Quinta-feira

Savannah Bananas vs. The Party Animals – 19h na ESPN2

“Dodgeball: Uma verdadeira história de azarão” – 21h na ESPN2

Times da NHRL: Robot Fighting Championship – 23h na ESPN2

WJF 20 – The Ultimate Overall Championship (Malabarismo) – 23h30 na ESPN2

Sexta-feira

Red Bull Gameball Royale – 12h30 na ESPN2

Red Bull – 1h da manhã na ESPN2

Finais da Ultimate Ninja World Series – 1:30 da manhã na ESPN2

Competição de garçons e garçonetes de Three Rivers – 2h da manhã na ESPN2

Competição de barba e bigode Sasquatch sem cortes – 2h30 na ESPN2

Corridas de lixadeira de cinto da Corunha de 2022 – 3h na ESPN2

Campeonato de Mullet dos EUA de 2020 – 3h30 na ESPN2

FlingGolf: San Diego Open – 4h na ESPN2

46º Campeonato Anual de Cuspir Cherry Pit – 4h30 na ESPN2

Jelle’s Marble Run 2019 – 5h da manhã na ESPN2

Campeonato de Leiloeiros de Wisconsin de 2023 – 5h30 na ESPN2

Origins Gaming Tournament of Pieces 2024 (Speed ​​Puzzling) – 6h na ESPN2

Cubo de velocidade competitivo – 6h30 na ESPN2

Campeonato Mundial Internacional de Jump Rope Union – 7h na ESPN2

Campeonato Mundial FTA 2023 (Trampolim Estilo Livre) – 7h30 na ESPN2

Blade Masters: Arremesso de machado e faca – 8h na ESPN2

Desafio de habilidades FlingGolf All Star – 9h na ESPN2

2024 BullShooter Invitational Shootout – 10h na ESPN2

OmegaBall – 11h na ESPN2

Campeonato Nacional Pop-A-Shot 2024 apresentado pela Pabst Blue Ribbon – Meio-dia na ESPN2

Viii Campeonato Nacional de Esportes 2024 – 13h na ESPN2

The Ocho Show – 14h na ESPN2

Jogo All Star AWA Wiffle Ball 2024 – 15h na ESPN2

USA Dodgeball All-Star Showcase – 16h na ESPN2

Campeonato de Kickball Adulto Manscaped TurfWars – 17h na ESPN2

Major League Table Tennis Showcase – 18h na ESPN2

Savannah Bananas vs. The Party Animals – 19h na ESPN

Slippery Stairs – 19h na ESPN2

American Cornhole League: Evento das Forças Armadas – 20h na ESPN2

O Silverback Breaking Invitational de 2024 – 22h na ESPN2

“Dodgeball: Uma verdadeira história de azarão” – 23h na ESPN2

Sábado

Corridas de Corgi 2024 em Emerald Downs – 1:30 da manhã na ESPN2

Melhores ondas do Campeonato Mundial de Surfe para Cães de 2024 – 2h da manhã na ESPN2

Competição OneWheel 2022 – 2h30 na ESPN2

Corridas de cama de Noblesville 2022 – 3 da manhã na ESPN2

Competição US Air Guitar 2021 – 3h30 na ESPN2

USA Dodgeball All-Star Showcase – 4h30 na ESPN2

Campeonato eSkootr – 2022 – 5h30 na ESPN2

ZoneBall Clash – 6h da manhã na ESPN2

Final do Campeonato Speed ​​Chess de 2022 apresentada pelo Chess.com – 6h30 na ESPN2

Finais do Campeonato Mundial do Microsoft Excel – 7h na ESPN2

Pro Sayulita SUP OPEN – 7h30 na ESPN2

Batalha da Bóia 2 – 8h na ESPN2

Final do National Putting Tour de 2023 – 8h30 na ESPN2

2024 Forehand Strike US Open – 9h na ESPN2

SXY National Beach Tennis Invitational – 9h30 na ESPN2

“Dodgeball: Uma verdadeira história de azarão” – 10h na ESPN2

Savannah Bananas vs. The Party Animals – 19h na ESPN2

Domingo

Campeonato Carjitsu – Meia-noite na ESPN2

Ultimate Tire Wrestling – 12h30 na ESPN2

Major League Paintball Atlantic City Open de 2024 – 1h da manhã na ESPN2

Campeonato Mundial OneWheel 2023 – Corrida pelo Trilho – 1h30 na ESPN2

Copa do Mundo de FootGolf 2023 – 2h da manhã na ESPN2

Campeonato Mundial de Hóquei de Mesa de 2023 – 2h30 na ESPN2

CROSSNET Sand Series: SoCal – 3 da manhã na ESPN2

Abertura da temporada de Grass Drag Racing – 3h30 na ESPN2

Campeonato AUDL 2022 – 4h na ESPN2

Pular pedras no Franklin Rock River – 4h30

Campeonato Mundial de Spinning de Sinais – 5h da manhã na ESPN2

Corridas de Corgi 2024 em Emerald Downs – Reexibição – 5h30 na ESPN2

Melhores ondas do Campeonato Mundial de Surfe para Cães de 2024 – Re-Air – 6h na ESPN2

Teqball World Series: Tulsa 2024 – 6h30 na ESPN2

Campeonato Mundial de Roofball – 7h30 na ESPN2

Corridas de rodas grandes para adultos em Hamlin 2024 – 8h na ESPN2

ESPN apresenta Never Tell Me The Odds: Principais esportes vistos em Star Wars – 8h30 na ESPN2

Reexibição da Liga Mundial de Arremesso de Machado – 9h na ESPN2

Slippery Stairs Re-Air – 10h na ESPN2

Quais eventos farão sua estreia este ano?

Times da NHRL: Campeonato de luta de robôs

Campeonato Geral Final da Federação Mundial de Malabarismo de 2024

Competição de garçons e garçonetes Three Rivers, competição de barba e bigode Sasquatch sem corte

Speed ​​Puzzling: Origins Gaming Torneio de Peças 2024

Cubo de velocidade competitivo

Campeonato Mundial de Pular Corda de 2023

Campeonato Mundial FTA 2023

Campeonato Nacional Pop-A-Shot 2024 apresentado pela Pabst Blue Ribbon

Confronto de ZoneBall

Final do Campeonato Speed ​​Chess de 2022 apresentada pelo Chess.com

Pro Sayulita

Batalha da Bóia 2

Aberto dos EUA de Forehand Strike 2024

SXY National Beach Tennis Invitational

Campeonato Carjitsu

Luta de Pneus Definitiva

Aberto da Major League Paintball Atlantic City de 2024

Campeonato Mundial de Roofball

Corridas de rodas grandes para adultos em Hamlin 2024

Final do National Putting Tour de 2023

Qual é a história de origem do ESPN8: The Ocho?

O evento favorito dos fãs é inspirado na comédia clássica “Dodgeball: A True Underdog Story”. Os jogadores de queimada do filme jogavam partidas que eram exibidas em uma versão fictícia da ESPN chamada “ESPN8: The Ocho”.

Como posso obter mais conteúdo do ESPN8: The Ocho?

Os fãs podem acessar toda a ação na página de exibição dedicada do The Ocho.