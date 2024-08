Como assistir ou transmitir UFC 305: Dricus Du Plessis vs. Israel Adesanya

Dricus Du Plessis defende seu título dos médios contra o bicampeão Israel Adesanya na luta principal do UFC 305 no sábado, 17 de agosto, em Perth, Austrália.

O card principal na RAC Arena será transmitido no pay-per-view da ESPN+ às 22h (horário do leste dos EUA), com preliminares na ESPN e ESPN+ às 20h e preliminares antecipadas na ESPN+ às 18h30.

Du Plessis (21-2) venceu nove lutas seguidas, mais recentemente uma decisão dividida sobre Sean Strickland em janeiro para ganhar o título de 185 libras. Du Plessis é o número 1 no ranking de peso médio da ESPN.

Adesanya (24-3) não luta desde que perdeu seu título para Strickland por decisão unânime em setembro passado. Ele é o número 7 no ranking masculino libra por libra da ESPN.

Quais são as histórias por trás das principais lutas do UFC 305? Como os especialistas as estão decompondo? O que os lutadores têm a dizer? Aqui está o card da luta, como assisti-lo e uma coleção de todos os itens essenciais do UFC 305.

Israel Adesanya ficou cara a cara com Dricus Du Plessis no verão passado, e eles finalmente se enfrentarão no UFC 305. Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

A carta da luta

ESPN+ PPV, 22h00 horário do leste dos EUA

Campeonato dos médios: Dricus Du Plessis (c) vs. Israel Adesanya

Peso mosca masculino: Kai Kara-France vs. Steve Erceg

Peso leve: Mateusz Gamrot vs. Dan Hooker

Peso pesado: Tai Tuivasa x Jairzinho Rozenstruik

Peso meio-médio: Li Jingliang vs. Carlos Prates

ESPN/ESPN+, 20h00 horário do leste dos EUA

Peso Pesado: Junior Tafa vs. Valter Walker

Peso pena: Josh Culibao vs. Ricardo Ramos

Peso mosca feminino: Casey O’Neill x Luana Santos

Peso pena: Jack Jenkins vs. Herbert Burns

ESPN+, 18h30 horário do leste dos EUA

Peso leve: Tom Nolan vs. Alex Reyes

Peso meio-médio: Song Kenan vs. Ricky Glenn

Peso mosca masculino: Stewart Nicoll vs. Jesus Aguilar

(c) = atual campeão

Principais histórias

