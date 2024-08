Como assistir ou transmitir UFC Fight Night: Cannonier vs. Borralho

O peso médio Top 10 Jared Cannonier enfrenta o promissor Caio Borralho no evento principal de sábado em Las Vegas, encabeçando um evento que também conta com as finais em duas categorias de peso da 32ª temporada do “The Ultimate Fighter”.

O card principal do UFC Apex será na ESPN e ESPN+ às 22h ET, com as preliminares na ESPN+ às 19h

Cannonier (17-7) venceu duas de suas últimas três lutas, mas está saindo de uma derrota por nocaute no quarto round para Nassourdine Imavov em junho. Cannonier, que desafiou o campeonato de 185 libras em 2022, é o nº 7 no ranking de peso médio da ESPN.

Borralho (16-1, 1 NC) venceu 13 lutas consecutivas, incluindo seis seguidas no UFC, e está invicto nas últimas 16. Ele vem de um nocaute no segundo round sobre Paul Craig em maio.

Na final dos médios do TUF, Ryan Loder (7-1) enfrenta Robert Valentin (11-3). Kaan Ofli (11-2-1) enfrenta Mairon Santos (14-1) pelo título dos penas do TUF.

Card de lutas do UFC de sábado

ESPN/ESPN+, 22h00 horário do leste dos EUA

Peso médio: Jared Cannonier x Caio Borralho

Peso palha: Angela Hill vs. Tabatha Ricci

Peso médio: Ryan Loder vs. Robert Valentin

Peso pena: Kaan Ofli x Mairon Santos (**)

Peso meio-médio: Neil Magny vs. Michael Morales

Peso médio: Edmen Shahbazyan vs. Gerald Meerschaert ESPN+,

19h

Peso leve: Dennis Buzukja vs. Francis Marshall

Peso médio: Zachary Reese vs. Jose Medina

Peso leve: Viacheslav Borshchev vs. James Llontop

Peso galo feminino: Jacqueline Cavalcanti x Josiane Nunes

Peso pena: Zygimantas Ramaska ​​vs. Nathan Fletcher

Peso mosca feminino: Wang Cong vs. Victoria Leonardo

* = Final dos médios do TUF | ** = Final dos penas do TUF

História principal