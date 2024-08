Como Cole Hocker surpreendeu os favoritos e venceu os 1.500

SAINT-DENIS, França — A preparação pré-corrida previu uma “corrida para as eras”, uma final olímpica masculina de 1.500 metros que resolveria as contas pessoais. Após meses de provocações e provocações, de jogos mentais e egos colidindo, chegou a hora do britânico Josh Kerr contra o norueguês Jakob Ingebrigtsen.

Foi uma preparação da qual os promotores de boxe ficariam orgulhosos. Um confronto de pesos pesados: o atual campeão mundial contra o atual campeão olímpico. Um de vermelho, um de azul. A questão era: quem daria o golpe de nocaute?

Eles lutaram duro desde o começo. A dupla foi com tudo — Ingebrigtsen liderando na frente e Kerr mordendo seus calcanhares. Foi só perto do fim, depois que eles resistiram aos socos um do outro e lutaram contra a vontade de cair, que seus corpos finalmente cederam. Primeiro foi Ingebrigtsen, caindo a 100 metros do fim. Depois foi Kerr, perdendo a velocidade quando mais precisava; ele também tinha atingido o pico antes da linha.

Permitiu que um terceiro competidor levasse os despojos. Com apenas 20 metros para o fim, voando além deles, ileso e relativamente desconhecido, estava o americano Cole Hocker.

O atleta de 23 anos de Indianápolis mostrou coragem para continuar entre os líderes e, quando chegou a hora, usou sua velocidade final para produzir uma das maiores vitórias inesperadas dos Jogos de Paris.

“Eu meio que disse a mim mesmo que também estou nessa corrida”, disse Hocker mais tarde. “Se eles me deixarem voar sob o radar, então que assim seja. Acho que isso pode ter sido o melhor.”

O evento de 1.500 metros não é como a corrida de 100 metros, onde os atletas tentam marcar um tempo e torcem para que ninguém consiga igualá-lo. Os 1.500 são mais táticos e parecidos com xadrez. É sobre olhar para o resto do campo, avaliar seu tanque e saber quando fazer seu movimento. Foi isso que tornou a preparação ainda mais fascinante.

Ingebrigtsen já havia sido queimado pelas táticas de Kerr antes. A rivalidade começou no Campeonato Mundial do ano passado, onde o norueguês liderou desde o início, mas não estabeleceu um ritmo alto o suficiente, permitindo que Kerr o puxasse e acelerasse na curva final. A única vez que a dupla correu desde então, Kerr realizou a rotina oposta, liderando da frente e mantendo Ingebrigtsen atrás dele até a linha.

Na terça-feira, Ingebrigtsen decidiu que não deixaria Kerr dominá-lo novamente. Ingebrigtsen ousaria estabelecer um ritmo que ninguém poderia igualar. Só que ele calculou mal. “Abri com uma volta de 54 segundos”, disse Ingebrigtsen. “Esse não era o plano de forma alguma.” O norueguês estava correndo tão rápido na primeira volta que estava à frente até do recorde mundial de Hicham El Guerrouj de 1998.

“Foi pelo menos dois segundos rápido demais”, disse Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen queria recuar, encostar-se nas cordas e respirar fundo. O problema dele foi que ele olhou para trás e viu Kerr. O britânico estava em seu ombro; ele não deixaria Ingebrigtsen em paz.

“Tratava-se de entrar em águas profundas cedo e ver quem sobreviveria”, disse Kerr.

E então, ambos ousaram correr mais rápido do que nunca. Seus braços bombeavam e seus pés batiam enquanto rugiam pela pista. O resto do campo ousou seguir também. No final, sete dos 12 corredores estabeleceriam recordes pessoais. Quatro deles eram recordes nacionais. Se fosse uma luta de boxe, seria Hagler vs. Hearns. Era sobre ir com tudo e torcer para que você ficasse de pé no final.

Só que algo estava fadado a ceder, e aconteceu com menos de 200 metros para o fim. Ingebrigtsen começou a diminuir o ritmo — e, de repente, os arrependimentos começaram a aparecer. “Eu estraguei tudo para mim mesmo indo muito rápido”, ele disse mais tarde.

Kerr parecia pronto para o ouro, pronto para os direitos de se gabar, pronto para a glória. Ele disparou na curva e virou para casa. Mas sua velocidade começou a diminuir também.

Isso permitiu uma brecha para Hocker por dentro, e ele não precisou de um segundo convite para rasgar o roteiro. “Pode ser uma surpresa para muitas pessoas, mas se você tem acompanhado minha temporada, sabe que eu seria capaz disso”, disse Hocker.

Hocker é conhecido há muito tempo por sua velocidade de chegada. O corredor sabia qual era a carta final a ser jogada. Mas depois de uma corrida tão rápida, parecia improvável que ele ainda fosse capaz de produzi-la.

O resultado da corrida chocou aparentemente a todos — bem, a todos, exceto Hocker.

“Ganhar ouro era meu objetivo este ano inteiro”, ele disse. “Escrevi isso e repeti para mim mesmo, mesmo que não acreditasse. Minhas performances me mostraram que eu era capaz de correr 3:27, não importava o que acontecesse. Eu sabia que era um candidato a medalha e sabia que, se acertasse, seria uma medalha de ouro. Tenho dito isso.”

E assim, foram Ingebrigtsen e Kerr que estavam errados.

O norueguês foi o lutador que ficou na lona, ​​terminando em quarto lugar sem medalha.

“Meu time sempre diz que ‘porque você tem uma boca grande e é aquele a ser batido, você tem tudo a perder em competições'”, disse Ingebrigtsen no Instagram. “Hoje, Cole Hocker, Yared Nuguse e Josh Kerr me superaram.”

Kerr segurou a prata, embora tenha ficado à frente do medalhista de bronze Nuguse, da equipe dos EUA.

Enquanto isso, Hocker levou o ouro. O lutador que viu a oportunidade surgir e deu o golpe de nocaute.

“Falando pessoalmente, pode ser legal voar abaixo do radar”, disse Hocker. “Sinto que tirei vantagem disso.”