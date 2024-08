Como Ferrari, McLaren e Mercedes conquistaram a Red Bull

Sete vencedores diferentes das primeiras 14 corridas transformaram a temporada de Fórmula 1 de 2024 em uma exibição compulsiva. De volta à primeira rodada no Bahrein, tamanha excitação parecia improvável, já que a Red Bull dominou e seus rivais ficaram dezenas de segundos atrás.

A feroz guerra de desenvolvimento da F1 mudou tudo isso e criou uma imprevisibilidade genuína em cada corrida. Abaixo, rastreamos as atualizações de cada uma das quatro principais equipes durante a primeira parte do ano para contar a história de como a campanha de 2024 ganhou vida.

Red Bull

Vitórias: 7

Pontos: 408

O ano começou de forma familiar, com a Red Bull e Max Verstappen conseguindo duas vitórias consecutivas nas duas primeiras corridas. Na abertura da temporada, Verstappen tinha uma margem de 22 segundos sobre o companheiro de equipe Sergio Pérez e uma semana depois ainda eram confortáveis ​​13 segundos na Arábia Saudita.

A turbulência fora da pista prejudicou o domínio de Verstappen nela, mas o primeiro sinal de vulnerabilidade esportiva veio com um abandono devido a um incêndio no freio no Grande Prêmio da Austrália. Uma margem de vitória de 12 segundos sobre Pérez no Japão, onde a Red Bull recebeu sua primeira grande atualização da temporada, e uma margem de 13 segundos sobre Lando Norris na China sugeriram que não havia nada com que se preocupar, mas as coisas mudaram quando a McLaren trouxe uma grande atualização para Miami.

Embora um safety car infelizmente cronometrado tenha dado a Norris a liderança à frente de Verstappen, foi o ritmo que a McLaren exibiu daquele ponto em diante que virou a cabeça na Red Bull. A equipe campeã mundial reagiu com sua própria grande atualização em Imola, mas a corrida no norte da Itália também foi a primeira vez que as limitações da Red Bull foram expostas desde a introdução dos regulamentos de efeito solo em 2022.

Lutando sobre os meio-fios, Verstappen viu uma liderança aparentemente confortável ser reduzida a algumas frações de segundo no final em uma luta surpreendentemente acirrada com Norris. As fraquezas da Red Bull e sua incapacidade de passar por meio-fios e solavancos foram totalmente expostas em Mônaco, onde Verstappen conseguiu apenas o sexto lugar atrás de carros de todos os três principais rivais da Red Bull.

As fraquezas ainda eram predominantes no Canadá, mas Verstappen as contornou para obter uma vitória notável em condições mistas antes de uma nova atualização na Espanha ajudar em sua vitória estreita sobre Norris. A essa altura, porém, estava claro que a Red Bull não estava encontrando a mesma alegria em seu plano de desenvolvimento como seus rivais e a equipe não venceu uma corrida desde aquelas comemorações em Barcelona em junho.

Houve fatores além do desempenho puro envolvidos nas quatro corridas subsequentes, como seu choque com Norris no Grande Prêmio da Áustria e sua penalidade de motor na Bélgica, mas outro ganho relativo mínimo de uma grande atualização na Hungria deixou a equipe preocupada com o que a segunda metade da temporada pode trazer. Talvez seu maior problema não seja Verstappen, mas as dificuldades de Pérez com o carro.

O mexicano de 34 anos marcou apenas 28 pontos nas últimas oito corridas, permitindo que a McLaren diminuísse a diferença em uma média de mais de seis pontos por corrida desde Miami. Continue na trajetória atual de pontos e a McLaren facilitará seu caminho para o título de construtores.

McLaren

Vitórias: 2

Pontos: 366

A posição outrora dominante da Red Bull no grid da F1 está ameaçada pela McLaren, Mercedes e Ferrari. Mark Thompson/Getty Images

Um início lento na temporada levantou questões sobre a capacidade da equipe de continuar sua trajetória ascendente a partir de 2023, mas essas questões foram firmemente respondidas com uma grande atualização em Miami. Daquele ponto em diante, a equipe tem uma média de 30,25 pontos por fim de semana de corrida e conquistou um pódio em 10 corridas consecutivas, desde a China.

A atualização de Miami foi significativa e trocou parte da proeza de alta velocidade da McLaren por mais desempenho em curvas de baixa e média velocidade. Sete corridas depois da introdução da atualização, quando a McLaren conquistou sua primeira vitória de dobradinha em três anos no Grande Prêmio da Hungria, o chefe da equipe Andrea Stella atribuiu o resultado dominante aos pontos fortes do carro nas curvas de média velocidade do Hungaroring.

Pode-se dizer que pontos foram perdidos nos Grandes Prêmios do Canadá e da Grã-Bretanha devido aos horários dos pit stops, e na Áustria após a colisão de Norris com Verstappen, mas o desempenho geral do carro da McLaren a posicionou como uma verdadeira concorrente ao campeonato de construtores.

Enquanto a Red Bull nas mãos de Verstappen pode ser devastadoramente rápida em circuitos específicos, a McLaren parece ser um polivalente melhor com uma janela mais ampla na qual oferecerá tempos de volta rápidos. Além do mais, o plano de desenvolvimento da McLaren tem sido mais frutífero do que o da Red Bull, permitindo que a equipe reformule a potência aerodinâmica da F1 e até mesmo fique um pouco à frente.

“A Red Bull levou mais desenvolvimentos para a pista até agora, em termos de peças físicas entregues, quando você olha para a submissão, do que fizemos”, disse Stella em Spa. “Mas, definitivamente, posso falar pela McLaren: parece que agora estamos em condições de lucrar com alguns desses desenvolvimentos que acumulamos no chão.

“Eu esperaria que para a segunda parte da temporada tivéssemos, em vários momentos, algumas peças novas. De certa forma, estou surpreso que tenhamos sido tão competitivos, considerando que de Miami em diante não trouxemos muitas peças novas para a pista. Então, isso significa que, obviamente, a atualização de Miami foi grande, mas há algumas atualizações que virão na segunda parte da temporada.”

Ferrari

Vitórias: 2

Pontos: 345

A Ferrari emergiu dos testes de pré-temporada como a rival mais próxima da Red Bull — embora ainda bem distante. Um piloto da Ferrari se juntou à dupla da Red Bull no pódio nas duas corridas de abertura, antes de Carlos Sainz fazer um retorno notável da apendicite para liderar uma dobradinha em Maranello na Austrália quando Verstappen abandonou com um problema de freio.

A boa forma de Sainz continuou com um pódio no Japão, mas do Grande Prêmio da China em diante foi a McLaren que assumiu a liderança do pelotão perseguidor atrás da Red Bull. As esperanças estavam depositadas em uma atualização em Imola, que a equipe tentou minimizar em público, mas estava sendo anunciada como um passo semelhante à atualização da McLaren em Miami por alguns meios de comunicação. O desempenho melhorou, mas não o passo necessário para entrar na luta pela vitória.

Qualquer preocupação sobre a falta de progresso em Imola foi deixada de lado pela vitória de Charles Leclerc na próxima rodada em Mônaco. Havia pouca dúvida de que entre as paredes e sobre os solavancos em Mônaco, a Ferrari de Leclerc era a classe do campo e ele foi recompensado com sua primeira vitória em casa de sua carreira.

A realidade foi dura uma semana depois no Canadá quando a Ferrari de repente não estava em lugar nenhum e erros a deixaram sem pontos para nenhum dos pilotos. Um pacote de atualização acelerado prometia virar o jogo na Espanha, mas o carro surgiu como o quarto mais rápido e introduziu uma característica preocupante.

A Ferrari tem enfrentado dificuldades consideráveis ​​desde a vitória de Charles Leclerc em Mônaco, há mais de dois meses. Peter Fox – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

A atualização, que visava melhorar a eficiência aerodinâmica do carro, introduziu saltos em curvas de alta velocidade, minando a confiança dos pilotos. A equipe voltou à sua especificação pré-Barcelona para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, mas ao fazer isso cedeu terreno significativo para seus rivais na guerra de desenvolvimento da F1. Um assoalho revisado foi trazido para o carro na Hungria com o objetivo de resolver os problemas com o pacote de Barcelona, ​​mas apenas sublinhou a crescente percepção de que a Ferrari agora tem o quarto carro mais rápido.

Na Bélgica, Leclerc conseguiu colocar seus pneus na janela perfeita para uma volta de qualificação molhada, o que lhe permitiu conquistar a pole position depois que uma penalidade de grid foi aplicada a Verstappen, mas mais uma vez o desempenho foi ruim no dia da corrida e ele caiu para quarto na chegada, que se tornou terceiro quando George Russell foi desclassificado.

Mercedes

Vitórias: 3

Pontos: 266

O início da temporada pareceu dolorosamente familiar para a Mercedes, com Russell e Lewis Hamilton lutando para marcar pontos de dois dígitos na maioria das rodadas. Sem dúvida, a equipe fez algum progresso durante o inverno, mas apenas em encontrar uma nova linha de base enquanto seus rivais continuavam a todo vapor adicionando desempenho aos seus carros.

Além disso, o Mercedes ainda tinha algumas características desagradáveis ​​de manuseio, o que significa que tentativas de curar sua sobreviragem em curvas lentas com mudanças de configuração deixaram o carro propenso a estalos repentinos de sobreviragem em curvas de alta velocidade. Tentativas de resolver a sobreviragem resultaram apenas no retorno da subviragem em baixa velocidade, que consumia tempo. Nenhum dos pilotos se sentiu particularmente confortável com o carro e, apesar de uma série de atualizações, sua imprevisibilidade de sessão para sessão parecia apenas piorar.

Para a oitava rodada em Mônaco, a Mercedes apressou a produção de uma nova asa dianteira. Comparado às atualizações mais abrangentes em outras rodadas, parecia um passo menor, mas provou ser crucial para desbloquear o desempenho e equilibrar o carro.

Como apenas uma asa estava pronta a tempo para Mônaco, apenas Russell correu com ela, e os benefícios, embora presentes, não tiveram um grande impacto no desempenho em um circuito de velocidade tão baixa. Na próxima rodada no Canadá, no entanto, Russell se classificou na pole e subiu ao pódio em uma corrida que a Mercedes deveria ter vencido. Hamilton seguiu com um pódio na Espanha antes de Russell capitalizar no choque Norris-Verstappen na Áustria para vencer a primeira corrida da Mercedes desde o Brasil 2022.

Mais vitórias na Grã-Bretanha e na Bélgica significam que a Mercedes venceu três das últimas quatro corridas antes das férias de verão e o desempenho do carro parece irreconhecível em comparação com as primeiras corridas de 2024.

Falando após a descoberta do Grande Prêmio do Canadá, o diretor técnico James Allison foi questionado se houve um momento de “eureka” no desenvolvimento do carro.

“Foi mais um momento do tipo ‘Meu Deus, como pudemos ser tão burros?!'”, disse ele, “onde você vê o caminho a seguir e deveria ter visto isso antes!”