Como Jahan Dotson se encaixa no cenário de wide receivers dos Eagles?

FILADÉLFIA — Quando os Eagles assinaram com o astro running back Saquon Barkley um contrato de três anos e US$ 37,75 milhões no início da agência livre em março, o wide receiver Jahan Dotson respondeu nas redes sociais: “De quem é esse time MUT?” — “MUT” significa Madden Ultimate Team.

Agora ele faz parte da atualização de uma organização que opera claramente no Modo Franquia.

Os Eagles enviaram uma escolha de terceira rodada e duas escolhas de sétima rodada para o Washington Commanders na quinta-feira por Dotson e uma escolha de quinta rodada de 2025. Ao fazer isso, eles responderam a uma das últimas perguntas restantes sobre seu pessoal no ataque.

Resumindo, os Eagles estavam lutando para identificar um terceiro wide receiver para jogar ao lado dos destaques AJ Brown e DeVonta Smith. Os veteranos Parris Campbell, John Ross e Britain Covey trabalharam com o primeiro time, assim como o novato Johnny Wilson. Embora cada um tenha tido alguns bons momentos, ninguém se separou do grupo e eles continuaram a dividir as repetições durante o training camp.

Dotson entra como o favorito claro para assumir o papel de WR3. Em duas temporadas com Washington, Dotson, de 24 anos, pegou 84 passes para 1.041 jardas e 11 touchdowns enquanto jogava com um elenco rotativo de quarterback que incluía Carson Wentz, Taylor Heinicke e Sam Howell.

Ele proporcionou alguns momentos de destaque desde que foi selecionado em 16º lugar no draft de 2022, vindo da Penn State, mas seu jogo não teve consistência. Seus 13,4% de alvos por rota (78º de 80) e 0,86 jardas por rota (78º de 80) ambos classificados entre os mais baixos na posição de wide receiver na temporada passada, de acordo com a ESPN Stats & Information, enquanto sua porcentagem de drop de 7,4 na temporada passada foi a 10ª mais alta da NFL.

Ele terá que aproveitar ao máximo o que provavelmente serão oportunidades limitadas, pelo menos relativamente falando. O ataque de passes passa por Brown, Smith e o tight end Dallas Goedert. A Filadélfia também tem planos de colocar Barkley no mix de jogo de passes. Há apenas alguns alvos para contornar.

Mas há motivos para acreditar que isso será um ajuste. O coordenador ofensivo Kellen Moore mostrou durante todo o verão que planeja mover seus recebedores mais do que os Eagles fizeram nas últimas temporadas para dar às defesas diferentes visuais e ajudar a criar confrontos favoráveis. Dotson é considerado no seu melhor no slot, mas tem versatilidade suficiente (ele se alinhou do lado de fora para 217 snaps na temporada passada, em comparação com 669 do lado de dentro) para permitir que Smith e Brown chutem para dentro quando necessário. E sua velocidade (corrida de 40 jardas de 4,43 segundos no combine) ajudará a chamar bastante atenção no campo, permitindo ainda mais espaço para esse elenco repleto de estrelas operar.

É uma boa aposta que Brown garantiu Dotson. Os dois treinaram juntos na offseason na Florida Atlantic University sob Joey Guarascio. Brown deu créditos a Dotson por incentivá-lo no treinamento de velocidade em particular.

“Você podia perceber pelo primeiro treino que eu tinha com ele, seu desejo de ser ótimo”, disse Dotson em novembro passado. “Nós fazíamos sprints e coisas assim. Eu perguntava ao treinador Joey, ‘O que AJ correu esta manhã?’ e me certificava de tentar superar. E tenho certeza de que ele estava fazendo a mesma coisa.”

Ele também tem laços com Barkley no Nittany Lions, embora os dois tenham se desviado por apenas um ano na Penn State.

Embora os Eagles tenham desistido de uma quantidade razoável de capital de troca por Dotson, eles tinham um par de escolhas de terceira rodada no draft de 2025 antes da troca, então eles têm uma sobrando. O gerente geral dos Eagles, Howie Roseman, tem sete escolhas para trabalhar atualmente em 25, incluindo três de quinta rodada.

O fato de Washington estar disposto a se separar de Dotson com dois anos restantes em seu contrato de novato ilustra que ele não correspondeu às expectativas. Ele não conseguiu garantir a vaga de segundo recebedor oposto a Terry McLaurin neste verão.

Mas o pedido na Filadélfia será diferente: manter os defensores honestos e atender o chamado quando seu número for chamado.