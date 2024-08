Como Marko tornou a fábrica de talentos da Red Bull a mais bem-sucedida da F1

A ascensão recorde de Max Verstappen mudou a Fórmula 1 para sempre, mas o homem que o ajudou a estrear diz que o holandês remodelou ambas as pontas da pirâmide das corridas.

Helmut Marko, famoso como o padrinho do programa de pilotos da Red Bull, está sempre de olho no próximo piloto superstar da empresa. O austríaco desempenhou um papel fundamental para garantir que Verstappen fizesse sua estreia na F1 em 2015 usando as cores da equipe júnior da Red Bull, Toro Rosso (agora RB), e não da Mercedes.

Marko percebe o legado de Verstappen sempre que vai a uma pista de kart para procurar a próxima geração de campeões mundiais.

“As pessoas sempre dizem, ‘Oh, o exemplo de Verstappen’, mas mudou muito”, disse Marko à ESPN sobre o talento emergente do kart de hoje. “Agora, todos acreditam ‘Meu filho é o novo Verstappen, eu só tenho que seguir o conceito e ele chegará lá.’

“Antes de Verstappen, quando chovia na pista de kart, todos iam para o refeitório. Quando Max se tornou campeão pela primeira vez [in karting]todos notaram que quando chovia só havia um piloto do lado de fora: era Verstappen.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Agora é o oposto. Ninguém fica no refeitório quando chove.”

Verstappen pulou as duas categorias de alimentação da F1, GP3 e GP2 (agora Fórmula 3 e Fórmula 2), antes de estrear na equipe júnior da Red Bull. Aos 17 anos, ele se tornou o piloto mais jovem da F1 e na temporada seguinte se tornou seu vencedor mais jovem. Ele faz 28 anos no final de setembro e parece provável que feche o ano com um quarto campeonato mundial consecutivo.

Ele é uma rara exceção, porém, difícil de imitar.

“As pessoas acreditam que podem fazer o que Max fez se copiarem, mas não estamos procurando um novo Verstappen”, disse Marko. “Estamos procurando um novo campeão mundial. Não olhamos quando [Sebastian] Vettel nos deixou por um novo Vettel. Vimos Max e imediatamente pensei: ‘Esse é um cara com quem queremos trabalhar.’

“Fizemos um cálculo todo ano, pelo menos 1.000 jovens pilotos estão começando no kart. Se você tiver sorte, em média um vai para a Fórmula 1. Só se você tiver sorte. Então você vê que a seleção é difícil e muito dura. As chances de conseguir são relativamente pequenas.”

Apesar das probabilidades difíceis, a Red Bull tem sido a empresa mais prolífica na promoção de jovens talentos através das fileiras até a F1. Verstappen seguiu os passos de Vettel, que subiu na pirâmide como um piloto júnior da Red Bull para ganhar quatro títulos consecutivos com a equipe. No grid atual, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Pierre Gasly são todos talentos vencedores de corridas que devem sua elevação ao programa ao qual Marko está tão intimamente associado.

Sebastian Vettel e Max Verstappen são os dois ícones da famosa academia de pilotos da Red Bull. Dan Istitene/Getty Images

Explicando os critérios básicos para contratar um jovem piloto, Marko disse: “Queremos um piloto que seja capaz de vencer um grande prêmio. Vencer um grande prêmio é o objetivo, a meta, o que estamos buscando. [To win] em um campeonato mundial, é preciso que haja muitos fatores se unindo.”

Encontrando talentos na academia

O jogo mudou significativamente desde que Marko e a Red Bull começaram a monitorar Verstappen e Vettel em suas juventudes. Os avanços na tecnologia deram às equipes mais com o que contar, mas Marko ainda prefere a abordagem da velha escola de confiar em seu instinto.

“A principal diferença é que hoje em dia você está agindo mais com base em dados”, ele disse. “Antes, você observava um piloto do lado de fora na pista; algumas pessoas conseguiam ver a diferença imediatamente, outras não.

“Para mim, estou do lado de fora no circuito observando esses pilotos. É uma diferença quando eles estão chegando na primeira ou segunda volta, como eles podem reagir. O controle do carro deles é algo que eu acredito que você pode ver imediatamente. Com os dados, você sabe se eles estão dirigindo por 20 ou 40 voltas, todos eles aprendem alguma coisa, porque eles observam os dados.

“Mas para mim, é uma reação imediata na primeira vez no carro que é o mais importante. Também é importante como eles reagem em curvas rápidas. Um grampo é algo relativamente simples, mas em curvas rápidas você vê as diferenças.”

OUÇA ‘UNLAPPED’ Katie George, Nate Saunders e Laurence Edmondson falam sobre Fórmula 1 e as personalidades por trás dela no “Unlapped”, podcast semanal de F1 da ESPN. Ouça ‘Unlapped’

Outra tendência alterou a abordagem para encontrar novos talentos. Os pilotos de F1 têm se tornado cada vez mais jovens recentemente; a idade média do grid este ano é de 27,2, um número ligeiramente inflado pela dupla atemporal Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Essa mudança demográfica também se reflete mais abaixo na pirâmide.

As duas mais novas adições da Red Bull à academia refletem esse fato; após uma recente Red Bull Driver Search, nome dado a um evento de três dias realizado no circuito de Jerez, a empresa adicionou o irlandês Fionn Mclaughlin, 15, e o sueco Scott Lindblom, 14, à sua academia de pilotos. Esses dois se destacaram em um grupo de 10 pilotos que foram avaliados em carros de Fórmula 4 ao longo dos três dias.

A Red Bull segue esse tipo de modelo de teste há anos, mas ainda não há garantias de sucesso a longo prazo.

“Como estamos falando agora, a idade está se tornando cada vez mais jovem”, disse Marko. “Temos pessoas que são fantásticas no kart, campeãs mundiais no kart, que não tiveram sucesso em carros de Fórmula normais. Então você sobe. Alguns têm sucesso na Fórmula 4, vencendo campeonatos, então eles sobem para a Fórmula 3 e não são mais competitivos.

“Analisando as fórmulas, há uma seleção natural. Alguns conseguem lidar com diferentes velocidades, diferentes forças G, outros não. Alguns levam dois anos, ou três anos em uma categoria, o que com certeza é muito tempo para nossa meta de encontrar um piloto competitivo de F1.”

Há um exemplo disso mais perto de casa. O piloto da Academy Dennis Hauger, que venceu a Fórmula 3 em 2021, teve três temporadas abaixo do esperado na Fórmula 2 desde então; em contraste, o companheiro de Hauger na Red Bull, Isack Hadjar, está liderando a Fórmula 2 este ano. O francês Hadjar pode ter que entrar em uma fila se quiser uma vaga em qualquer uma das equipes da Red Bull em breve, no entanto — Liam Lawson, sem uma vaga de corrida em 2024, apesar de uma impressionante passagem de cinco corridas em 2023, ainda está esperando a empresa decidir sobre seu futuro.

“Estamos sempre olhando para o futuro”, disse Marko. “Como será em três anos? Para onde Ricciardo irá? Para onde Lawson irá? Onde Hadjar estará se continuar assim? Se continuar, teremos que procurar um lugar para ele na Fórmula 1.”

O programa júnior da Red Bull encontrou um momento-chave em 2021, quando a empresa contratou Sergio Pérez da Racing Point para substituir Alex Albon. Desde a saída de Ricciardo em 2018, a empresa rapidamente passou por Gasly e Albon e se viu sem nenhum talento pronto para a F1 esperando nos bastidores. A chegada de Pérez foi enquadrada como um grande afastamento da filosofia, estabelecida pelo fundador da empresa, Dietrich Mateschitz, de tirar talentos de dentro do guarda-chuva da empresa quando possível. No entanto, mesmo com Pérez, há raízes na Red Bull se você rastrear sua carreira o suficiente.

“‘Checo’ [Pérez] sabemos há muito tempo”, disse Marko. “Ele estava em busca de um piloto em Estoril… há cerca de 16 anos. O cara mais rápido era Ricciardo, mas nas corridas longas, ‘Checo’ também estava lá. Mas ele estava um pouco fora na qualificação. … Em 2021, tivemos vários juniores que não conseguiram ficar ao lado de Max… nós o conhecíamos, ele venceu corridas, então fomos com ele.”

Ironicamente, tanto Pérez quanto Ricciardo foram manchetes este ano devido à respectiva incerteza em torno de seus futuros na Red Bull. Pérez recebeu um voto surpresa de confiança durante as férias de verão, mas sua espiral de forma abriu completamente o campeonato de construtores deste ano, e ele ainda parece estar em terreno instável. Ricciardo, que retornou ao programa da Red Bull como um possível substituto de Pérez, decepcionou para RB este ano.

A relutância da Red Bull em promover seu próximo melhor talento jovem, Yuki Tsunoda, só aumentou a sensação de que o programa júnior da empresa não é mais o que era antes. Esta é outra área em que o jogo também mudou: a Red Bull não está mais sozinha. A maioria de seus rivais agora tem programas semelhantes, e eles estão surgindo em grande estilo no momento.

A Mercedes parece pronta para promover o piloto júnior Andrea Kimi Antonelli, que fará 18 anos em 25 de agosto, para uma vaga de corrida como substituto de Hamilton no ano que vem. George Russell, que assinou com o programa júnior da Mercedes depois de mostrar ao chefe da empresa Toto Wolff uma apresentação em PowerPoint, se juntou à equipe após alguns anos de desenvolvimento emprestado pela Williams. O piloto da academia da Ferrari Oliver Bearman impressionou em sua estreia no Grande Prêmio da Arábia Saudita e terá uma temporada completa de estreia com a Haas em 2025. A Ferrari já converteu um piloto da academia, Charles Leclerc, em um vencedor de corrida estabelecido.

Nem Daniel Ricciardo, nem Sergio Perez se destacaram no programa da Red Bull em 2024. Guenther Iby/SEPA.Media/Getty Images

Nem todas as equipes foram tão sensatas em progredir seus talentos juniores na escada. A Alpine infamemente hesitou sobre o futuro de Oscar Piastri quando ele fazia parte de seu programa e ele foi arrebatado pela McLaren, que o colocou direto em uma vaga de corrida em 2023. Piastri se tornou um vencedor de corrida de F1 no Grande Prêmio da Hungria no mês passado. Seu companheiro de equipe Lando Norris foi contratado pela McLaren ainda jovem e elevado a uma vaga de corrida também em tenra idade, estreando em 2019, então com apenas 19 anos.

Apesar dos rivais agora estarem dando passos à frente com jovens pilotos, Marko ainda acredita que a melhor aposta para qualquer talento emergente continua sendo a Red Bull.

“Quase todas as equipes agora têm um programa júnior. Algumas delas fazem ofertas financeiras ridículas, por exemplo, e nós dizemos: ‘Não, não vamos nos comprometer com isso.’ A grande vantagem da Red Bull é que provamos que trazemos jovens pilotos para a Fórmula 1. Fizemos dois campeões mundiais com nosso programa. Somos corajosos o suficiente para colocar jovens pilotos.

“Então é uma situação difícil com outros envolvidos que estão colocando mais dinheiro do que nós, mas como o Sr. Mateschitz sempre disse quando eu discutia com ele, não podemos ter todo mundo. Então Antonelli é um grande talento e ele não está conosco, ele está com a Mercedes. É bom se outras equipes também estiverem trazendo jovens talentos para o negócio.”

Com o cenário completamente alterado e mais opções do que nunca para jovens pilotos, a Red Bull não parece pronta para reformular completamente sua abordagem de recrutamento apenas para ficar à frente dos demais.

“Vamos manter nosso sistema. Nossos termos financeiros, os contratos”, disse Marko. “Se eles vêm hoje em dia, eles têm gerentes, consultores, advogados. Nosso sistema está funcionando. Não mudamos porque seu advogado tem que fazer algo pelo seu dinheiro. Nosso contrato desde que começamos com o programa júnior é o mesmo, apenas ajustado para coisas de mídia social e todas essas coisas legais que você tem que colocar no contrato, mas o básico é o mesmo.”