Como o basquete feminino dos EUA derrotou a França e conquistou o ouro olímpico

O cenário estava pronto para uma virada épica: a França liderava por até 10 pontos no segundo tempo sobre o time de basquete feminino dos Estados Unidos, muito favorito, com a medalha de ouro olímpica em jogo. A torcida do país natal estava enlouquecida, a jogada era brutalmente física, as apostas eram altíssimas e a história estava em jogo. Os americanos se recuperaram para assumir a liderança, mas o resultado do jogo iria se resumir ao último segundo.

E por um único ponto, os americanos batalharam em um dos jogos mais difíceis que enfrentaram nas Olimpíadas. Eles ganharam sua oitava medalha de ouro consecutiva — datada dos Jogos de 1996 — 67-66 sobre a França. É o maior número de títulos olímpicos consecutivos para qualquer nação no basquete, feminino ou masculino.

Apenas alguns centímetros impediram a prorrogação: Gabby Williams, da França, ex-estrela do UConn Huskies, acertou um arremesso de dentro do arco quando o tempo expirou. Os americanos raramente tiveram que suar para conseguir um resultado nas Olimpíadas, especialmente durante a sequência de vitórias que chegou a 61 jogos no domingo. Naquela sequência, eles haviam jogado apenas dois jogos decididos por um dígito: uma vitória de quatro pontos sobre a Rússia nas semifinais de 2004 e uma vitória de nove pontos sobre a Nigéria na fase de grupos de 2020.

Mas um dia depois de assistir a sua equipe masculina batalhar com a equipe dos EUA até o fim, as francesas ficaram ainda mais perto de vencer o que teria sido um triunfo para as eras. Confiando na defesa e 19 turnovers dos EUA — alguns forçados, alguns erros desleixados — e alguns arremessos frios atípicos das americanas, as francesas seguraram a equipe dos EUA em seu menor total de pontos em uma final olímpica.

Foi também a primeira vez que os americanos jogaram uma partida decidida por um ponto nas Olimpíadas. No final, aquele ponto foi dourado novamente para o Time EUA. Veja como as mulheres dos EUA superaram a França.

Como a França dificultou tanto a vida do time dos EUA?

Filipe: Sabíamos que ambos os times tinham identidades defensivas. Mas o jogo virou uma briga total e isso jogou a favor da França. Mesmo que Les Bleues não tenha conseguido fazer seu ataque funcionar, sua pressão defensiva fez do Time EUA o mais desconfortável de todas as Olimpíadas: os 25 pontos das mulheres dos EUA no primeiro tempo (e 10 pontos no segundo quarto) foram ambos os mais baixos da competição, e seus 13 turnovers no intervalo estavam quase na média do jogo em Paris (14,8).

Escolhas do editor 2 Relacionados

A execução ofensiva e o fluxo dos americanos foram inexistentes em trechos contra a pressão da França, e muitas vezes eles não foram afiados o suficiente ou foram completamente desleixados, tentando passes ruins ou falhando em garantir rebotes defensivos. Mesmo quando o Time EUA conseguiu fazer arremessos, errou aqueles que normalmente faz, particularmente perto do aro — talvez um indicador de que os jogadores estavam tensos.

Quando a França começou a acertar seus arremessos no começo do terceiro quarto para abrir 10 pontos, parecia que as mulheres dos EUA poderiam estar em apuros. Elas ficaram para trás por 7:57 no segundo tempo, depois de nunca terem ficado para trás no segundo tempo durante todo o torneio.

jogar 1:07 Recapitulando a vitória da equipe dos EUA sobre a França Confira as estatísticas por trás da vitória da Seleção dos EUA sobre a França e garantiu o ouro no basquete feminino nos Jogos de Paris.

Como o time dos EUA manteve sua sequência intacta?

Filipe: A treinadora Cheryl Reeve poderia ter trocado as combinações antes, mas o Time EUA começou a encontrar algum ímpeto quando inseriu Kahleah Copper, Kelsey Plum e (pela primeira vez no dia) Sabrina Ionescu no jogo quando a França ameaçou correr na frente para valer no início do terceiro quarto. Esse trio usou sua rapidez para chegar ao aro e, em geral, tornar o ataque mais dinâmico. E em um trecho crítico, Plum acertou o único par de 3 pontos que as mulheres dos EUA acertaram em todo o jogo.

Reeve continuou com aquelas rotações do segundo tempo que pareciam dar um impulso maior ao ataque. Na verdade, Chelsea Gray foi substituída definitivamente na marca de 8:08 do terceiro, Brittney Griner jogou por 4:42 (tudo no primeiro tempo), enquanto Diana Taurasi e Jewell Loyd nunca entraram em quadra. Todas as quatro são atletas olímpicas experientes, e foi a primeira vez que Taurasi não apareceu em um jogo em sua carreira olímpica.

Foto AP/Mark J. Terrill

Voepel: Uma das coisas mais difíceis sobre ser tão dominante é que um time não precisa fazer muitas substituições estratégicas que são realmente um fator crítico no resultado. Mas esse foi o caso no domingo. Reeve teve que confiar em seus muitos anos de treinamento de jogos acirrados na WNBA, onde cada movimento que ela faz pode fazer a diferença.

As americanas têm o maior grupo de talentos do mundo, e Reeve finalmente mostrou que tinha fé nessa profundidade. Isso e A’ja Wilson sendo a melhor jogadora de basquete feminino agora é o que venceu esse jogo.

Como a participação de A’ja Wilson nesta Olimpíada acrescenta ao seu legado?

Voepel: Assim como ela foi a favorita para MVP em toda a temporada da WNBA, Wilson foi a melhor jogadora no torneio feminino olímpico. Ela liderou as americanas em pontuação, rebotes e bloqueios.

Seus 21 pontos, 14 rebotes e 4 bloqueios no domingo foram parte da história, mas não todo o contexto. Foi a energia que ela trouxe, especialmente na defesa, e quando ela fez isso. Depois de um primeiro tempo sem brilho do Time EUA e um começo lento no segundo tempo, a sequência dos EUA estava em risco. Mas foi quando Wilson encontrou outro nível, como a vimos fazer na faculdade na Carolina do Sul e na WNBA com o Las Vegas Aces.

Ela acabou de fazer 28 anos em 8 de agosto, e está no auge com muito ainda pela frente. Mas este jogo ficará marcado como um dos mais importantes que ela já jogou.

Filipe: Wilson não poderia ter amado como ela ou o time começaram o jogo. Ela acertou 2 de 9 arremessos de quadra nos primeiros 20 minutos, errando arremessos ao redor do aro de forma incomum enquanto lidava com uma defesa incrivelmente física da França.

Mas sua resiliência permitiu que ela fizesse jogadas vencedoras no segundo tempo, parte do que a torna a melhor jogadora do mundo atualmente. Ela terminou com 15 pontos no segundo tempo, encontrou maneiras de chegar à linha de lance livre e, mesmo quando não estava arremessando bem, ela causou impacto com sua energia na luta por rebotes e fazendo jogadas defensivas massivas. Agora ela ganha outro prêmio de MVP bem merecido (Breanna Stewart ganhou o prêmio de MVP em Tóquio; Wilson levou para casa a honra de Paris), mas desta vez no maior palco até agora.

Kahleah Copper marcou 10 de seus 12 pontos no quarto período e foi a melhor do time com mais 8 pontos na vitória feminina dos EUA por 67 a 66 sobre a França na disputa pela medalha de ouro. Garrett W. Ellwood/NBAE via Getty Images

Quais jogadores foram os outros heróis da disputa pela medalha de ouro?

Voepel: Copper foi essencial no quarto período, marcando 10 de seus 12 pontos e contribuindo para a defesa que segurou a França em uma cesta de 3 pontos no período final. Copper, a MVP das Finais da WNBA de 2021 enquanto estava no Chicago Sky, também foi decisiva na linha, acertando dois lances livres com 5 segundos restantes para os pontos finais dos Estados Unidos. Em sua primeira Olimpíada, Copper fez sua presença ser sentida no maior jogo.

Plum foi igualmente importante em ambas as pontas, também terminando com 12 pontos que incluíram dois lances livres tardios e uma forte defesa na bola. Em um jogo em que suas companheiras de equipe Aces Jackie Young (2 pontos em 1 de 7 arremessos, falta) e Gray (0 pontos, 4 assistências em 13 minutos) não foram tão eficazes, Plum as apoiou como tantas vezes as vimos fazer umas pelas outras em Las Vegas.

E embora ela não tenha sido uma grande pontuadora neste torneio olímpico — ela fez 7 pontos no domingo — Napheesa Collier, do Minnesota Lynx, foi ótima nos rebotes (11 rebotes) e uma titular confiável para o Time EUA.

Por que esta foi a partida mais disputada da história olímpica para as mulheres dos EUA?

Voepel: As quase três décadas da WNBA melhoraram o basquete feminino globalmente, já que quase todas as melhores jogadoras do mundo passaram um tempo na liga. Vimos mais países investirem mais em suas atletas femininas em vários esportes, incluindo basquete. Tudo isso significa que os Estados Unidos têm que enfrentar desafios maiores para ficar à frente do grupo.

Em geral, isso; especificamente no jogo de domingo, também houve as circunstâncias: os americanos estavam jogando contra um time francês energizado em seu próprio país, e tiveram que se esforçar muito pela primeira vez neste torneio olímpico.

Também é digno de nota que esta equipe dos EUA sentiu o gosto da derrota quando caiu para o WNBA All-Stars no All-Star Game da liga em 20 de julho. Claro, foi uma exibição, mas não pareceu. Parecia que algo estava em jogo, e ajudou a lembrar a equipe dos EUA de que não era infalível. A mesma coisa aconteceu em 2021, antes dos Jogos de Tóquio. Então você pode dizer que a profundidade desta equipe dos EUA se estende até as jogadoras que não entraram no time para Paris, porque ajudaram na preparação para levar o ouro.

FINAL INACREDITÁVEL EM PARIS. 😱 Gabby Williams marcou no estouro do cronômetro, mas seu PÉ ESTAVA NA LINHA DE TRÊS PONTOS. O TIME DOS EUA VENCE POR UM ÚNICO PONTO.#OlimpíadasDeParis foto.twitter.com/DJI7YxfVMl — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 11 de agosto de 2024

Qual será o legado desta equipe olímpica de 2024?

Voepel: Que as mulheres dos EUA encontraram uma maneira de vencer, apesar de terem tido um desempenho muito abaixo do esperado em um jogo “fora de casa” contra a França, anfitriã das Olimpíadas, com tudo em jogo.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• Os 50 melhores jogadores da Premier League: Nº 1? »

• Informações privilegiadas de 18 campos de treinamento da NFL »

• 4 mudanças que deram a volta por cima no Mets »

Mais conteúdo ESPN+ »

Taurasi, 42, é a única jogadora dos EUA que tem uma lembrança de ver as americanas não ganharem ouro nas Olimpíadas. Ela tinha 10 anos quando isso aconteceu pela última vez, nos Jogos de Barcelona de 1992, quando o Time EUA levou o bronze cinco anos antes do lançamento da WNBA. Ouro é tudo o que o resto das americanas conhece, e qualquer coisa menos que isso teria sido devastador.

Esse é um padrão difícil de manter ao longo de décadas, não importa quão grande seja seu grupo de talentos. Tudo o que é preciso é um jogo abaixo da média contra o oponente errado na hora errada para descarrilar isso. Quase aconteceu no domingo. Mas não aconteceu.

Filipe: Esta foi a primeira Olimpíada em que uma troca de guarda foi prontamente aparente. Sabíamos que não haveria Sue Bird, Sylvia Fowles e Tina Charles, mas Taurasi acabou tendo um papel limitado. Esta sempre seria a equipe de Wilson e Stewart, mas também foi a Olimpíada de destaque para Jackie Young, de 26 anos. Uma série de jovens de vinte e poucos anos — Ionescu, Collier, Copper e Plum, por exemplo — tiveram lampejos brilhantes, o que, combinado com o talento ainda mais jovem surgindo no pipeline, deve deixar o programa animado para o futuro.