Como o kicker do Bills, Tyler Bass, se recuperou da derrota nos playoffs

O PRÉDIO FICA SENTADO a pouco mais de quatro milhas do Estádio Highmark, ao lado de uma movimentada Rota 5. O Ten Lives Club tem grandes planos de expansão, incluindo uma adição ao principal local de adoção.

Meses se passaram desde janeiro, quando a atenção do mundo inteiro se voltou para o abrigo de gatos local no oeste de Nova York, e o dinheiro começou a fluir dos fãs de futebol.

Tudo começou nas horas seguintes ao chute perdido de Tyler Bass na derrota do Buffalo Bills por 27 a 24 na rodada divisional para o Kansas City Chiefs.

O chute de 44 jardas de Bass faltando 1:43 para o fim foi para a direita, encerrando uma investida dos Bills cheia de oportunidades perdidas, permitindo que os Chiefs mantivessem a liderança e, eventualmente, derrotassem os Bills nos playoffs — novamente.

Nas horas após a derrota, Bass se tornou alvo de centenas de comentários negativos nas redes sociais. Ele deletou suas contas após o jogo, “só para minha sanidade, você sabe o que quero dizer”.

“Mas no final do dia, como um chutador jogando na NFL, quero dizer, é para isso que você se inscreveu”, disse Bass. “Você vai ter críticos de todos os lugares. Essa é a natureza do negócio… Não há ninguém mais duro comigo do que eu mesmo. Então, o que quer que eles queiram dizer, eles podem dizer, no final do dia, eu só tenho que voltar ao trabalho e seguir em frente.”

Enquanto Bass começou o processo de seguir em frente, a internet começou a funcionar de uma forma mais positiva. Parte disso não deveria ter sido uma surpresa. Os fãs do Bills são conhecidos por se unirem nas redes sociais e apoiarem várias causas. Os exemplos são inúmeros, desde o ex-quarterback do Cincinnati Bengals, Andy Dalton, em 2017, quando ele lançou um touchdown para vencer Baltimore e ajudar a acabar com a seca histórica de playoffs do Bills, até doar para o Oishei Children’s Hospital em Buffalo após a avó de Josh Allen, Patricia, falecer. Desta vez, foi muito além dos fãs do time.

Queremos que todos saibam que todos esses @HOJEshow superstars nacionais estão disponíveis para adoção em nosso abrigo principal em Blasdell. Você pode contar a todos os seus amigos que adotou uma celebridade. 😻 foto.twitter.com/1OoeKt9tpf — Clube das Dez Vidas (@tenlivesclub) 26 de janeiro de 2024

Enquanto as pessoas procuravam uma maneira de apoiar o chutador, os fãs avistaram uma foto que Bass havia tirado com um dos gatos do Ten Lives Club por meio da campanha “Show Your Soft Side”, que trabalha contra o abuso de animais. Bass queria posar com gatos para a campanha, já que ele e sua esposa, Ryan, têm dois gatos.

Marie Edwards, diretora executiva e fundadora do Ten Lives Club, recebeu um telefonema de sua filha, Sallie, que sugeriu que o abrigo montasse algo em homenagem a Bass após saber do abuso que ele estava sofrendo online. Mais tarde naquele dia, Kimberly LaRussa, gerente de relações públicas do abrigo, postou uma mensagem no Facebook na conta do abrigo.

“ESTAMOS COM TYLER BASS. NÃO INTIMIDE NOSSO AMIGO. Acabamos de ouvir a terrível notícia de que Tyler Bass está recebendo ameaças após o jogo de ontem e nossos telefones estão tocando sem parar de pessoas que querem doar US$ 22 para o Ten Lives Club em nome de Tyler.

“Tyler não merece nem um pouco do ódio que está recebendo. Ele é um excelente jogador de futebol e uma pessoa ainda melhor que reservou um tempo para ajudar nossa organização e resgatar gatos no ano passado. Deixem nosso amigo em paz.”

A publicação no Facebook arrecadou mais de US$ 53.000 e foi compartilhada 2.000 vezes. A publicação está repleta de comentários de amantes de gatos a fãs de outros times da NFL e outros, expressando seu desejo de doar por todos os tipos de razões. Os fãs de Taylor Swift também doaram, dado o amor da cantora por gatos e sua presença no jogo em apoio ao namorado, o tight end do Chiefs, Travis Kelce. No final, mais de US$ 400.000 foram arrecadados em nome de Bass.

“Realmente significou muito para nós ver todos os fãs apoiando Tyler Bass, e alguns deles nem são amantes de gatos. Alguns nos enviaram e-mails dizendo: ‘Eu, pessoalmente, não gosto de gatos, mas adoro Tyler Bass'”, disse LaRussa.

À medida que uma nova temporada se aproxima, a realidade é que, embora tenha havido apoio e apreciação por Bass nas redes sociais, a pressão é para se recuperar da temporada de 2023. Parte de sua abordagem para o ano é não surfar nos altos e baixos.

O kicker do Buffalo Bills, Tyler Bass, terminou com uma porcentagem de 82,8 de field goals na temporada passada, a menor desde sua temporada de estreia em 2020. Denny Medley/USA TODAY Esportes

O BASS ESTÁ LIGADO o precipício de sua quinta temporada na NFL, buscando se recuperar de sua menor porcentagem de field goals desde seu ano de estreia.

Como um kicker, o sucesso ou o fracasso vêm com todos os olhos em você e pouca margem para erro. Durante sua carreira, Bass, 27, aprendeu como lidar melhor com a abordagem mental para a posição.

“Você tem que realmente passar por isso para meio que entender. Eu acho que mesmo depois de jogos realmente bons… você vai ter muita gente dizendo que você é o melhor, você é muito bom. Isso é tão ruim quanto as pessoas te dizendo isso”, disse Bass. “Minhas abordagens são tão boas quanto seu próximo chute.

“E isso é meio que, você move essa abordagem para a mídia social, é só, você só tem que ser equilibrado com ela. Navegue por ela, e simplesmente não compre isso. No final do dia, use-a para o que você usa, mas não é a vida real.”

Bass foi convocado pelos Bills na sexta rodada do draft da NFL de 2020, vindo da Georgia Southern. Em sua primeira temporada, ele fez 82,4% de seus field goals e errou dois PATs. De 2021 a 2022, ele fez mais de 87% de suas tentativas de field goal a cada temporada e fez todos os PATs em 2021 (51). Em abril de 2023, ele assinou uma extensão de quatro anos que o mantém no time até 2027.

Mas a temporada passada não foi só o chute perdido, deixando dúvidas sobre como Bass pode mudar as coisas em 2024. Depois de fazer todas as tentativas de field goal nas primeiras cinco semanas da temporada, ele errou 3 de 4 nas semanas 6-7, fez 100% dos field goals das semanas 8-11 e então errou 2 de 4 em uma derrota na prorrogação para o Philadelphia Eagles. Os problemas também surgiram na pós-temporada, com Bass fazendo 1 de 3 tentativas de três field goals em uma vitória de wild-card sobre o Pittsburgh Steelers.

Bass trabalhou nesta offseason para encontrar alguma consistência em sua nova base na Flórida. Ele se casou. Ele desenvolveu uma rotina lá que incluía olhar para tudo envolvendo seus chutes. Com o time agora no meio do training camp, Bass tem tido altos e baixos nos treinos, como ir 4 de 6 no treino de terça-feira.

“Você não deseja que ninguém passe pela adversidade, mas a adversidade [Bass] teve que passar no final da temporada, e apenas perceber que OK, quem são as pessoas que estão comigo, porque elas estão comigo, quer o chute entre ou não”, disse o coordenador de times especiais do Bills, Matthew Smiley. “E quem são as pessoas que eu tenho que perceber, me ver como um entretenimento em campo e eu tenho que potencialmente bloquear esse ruído e realmente focar no que estou tentando fazer e quem são as pessoas que estão me ajudando a fazer isso.”

Ele também descobriu que acordar e não olhar as redes sociais é revigorante para ele, permitindo que ele se concentre no que realmente importa para ele.

“Depois que você passa daquela semana, duas semanas daquela coceira, você nem, você realmente meio que se ressente disso”, disse Bass. “Você fica tipo, eu nem quero estar nisso. Então, eu acho… tudo acontece por uma razão.”

Ele também retornou às mídias sociais, postando sua gratidão pelo apoio. Ele disse que o que aprendeu o guiará para a temporada.

“Aprendi isso no meu ano de novato”, disse Bass. “Eu acho [Bills team sport psychologist] Dra. [Desaree] Festa me disse: ‘Você gostaria de acordar de manhã, olhar para o seu telefone e apenas ver, ou ter 20 pessoas no seu quarto apenas dizendo, você é péssimo, você é ruim, você é terrível. Você não é isso…’ Tipo, essa não é uma boa maneira de acordar… por que se submeter a isso? Acorde, seja grato. Respire, apenas aproveite a manhã, aproveite estar acordado e apenas estar no momento.”

COM CAMPO DE TREINAMENTO e jogos de pré-temporada em andamento, a atenção de Bass se voltou para a temporada de 2024 e ele está pronto para virar a página da forma como a temporada passada terminou. Mas há um aspecto dessa derrota no playoff que ficará com ele.

O Ten Lives Club acolheu 3.063 gatos e gatinhos no ano passado e já realizou 1.372 adoções até junho deste ano.

Bass continuou seu trabalho com o abrigo local. Uma família, Peter e Erin Brody de Wheatfield, Nova York, não conhecia o Ten Lives Club antes da atenção que o chute perdido de Bass trouxe. Eles foram a um evento de adoção no KeyBank Center este ano, do qual Tyler e Ryan participaram, e acabaram levando para casa duas gatas irmãs, Pearl e Stevie.

“Foi emocionante ver todas as respostas… Quero dizer, eles tiveram doações recordes literalmente na semana em que ele errou um chute”, disse Peter Brody, também observando a necessidade de apoiar outros abrigos. “Para começar, eu nunca tinha ouvido falar do Ten Lives Club, honestamente. … e desde então, é irreal a quantidade de exposição, imprensa e dinheiro que eles arrecadam.”

O Ten Lives Club estava planejando a nova instalação de US$ 2 milhões antes dos eventos deste ano, que expandiram o alcance e o suporte do abrigo para outro nível.

Mas eles mudaram uma coisa. O nome será Tyler Bass Cat Adoption Center.

“Nós trouxemos [Bass] aqui em cima e nos sentamos com ele e dissemos: ‘Gostaríamos que você fosse o copresidente honorário [of the new facility],’ ele e Ryan, sua esposa”, disse Edwards. “Isso vai dar mais peso a isso por ter o nome dele. Então, você sabe o quê? Por causa de tudo o que aconteceu com o Facebook e tudo, nós provavelmente conseguimos outros 20.000 apoiadores porque há pessoas de diferentes países que enviaram dinheiro. Há pessoas de todos os EUA”