Como o Manchester United dispensou treinadores para dar um novo começo a Ten Hag

LOS ANGELES — Para a maioria dos clubes, a janela de transferências de verão é sobre renovar o elenco. Para o Manchester United, também tem sido sobre limpar a comissão técnica do técnico Erik ten Hag e praticamente começar de novo.

Além de trazer de volta um dos maiores artilheiros que o clube já viu, o mais notável sobre as mudanças é que os recém-chegados não são realmente membros da comissão técnica.

O novo assistente técnico Ruud van Nistelrooy, que marcou 150 gols pelo United entre 2001 e 2006, foi chefe do PSV Eindhoven de 2022 a 2023. Rene Hake deixou o cargo de técnico principal no Go Ahead Eagles para se mudar para Old Trafford. Até o novo técnico de bola parada Andreas Georgson estava no comando do time norueguês Lillestrom antes de receber a ligação.

Você poderia ter jogado um quarto em Steve McClaren, que comandou oito clubes em três países e passou um ano no comando da Inglaterra, antes de ser anunciado na quarta-feira que ele estava deixando Old Trafford para liderar a seleção nacional da Jamaica. A saída de McClaren significa que as sessões de treinamento do United serão comandadas por rostos completamente novos, além do próprio Ten Hag.

É tentador questionar a sabedoria por trás de reunir quatro homens acostumados a fazer as coisas do seu jeito e pedir que trabalhem juntos. Mas fontes do clube insistem que não é coincidência que os três treinadores agora no clube tenham servido como gerentes por direito próprio.

Dada a forma caótica com que Ten Hag manteve seu emprego no final da última temporada, também é tentador pensar que, se as coisas não correrem bem para o holandês na próxima temporada, o United terá uma série de substitutos prontos.

Essa, porém, não é a visão dentro do United. Eles acreditam que as mudanças apenas fortalecem a posição de Ten Hag ao cercá-lo de grandes personalidades e bons treinadores.

“Acho que ter Ruud de volta foi ótimo, especialmente para mim”, disse o zagueiro Jonny Evans. “Cresci idolatrando Ruud e a maneira como ele costumava jogar. É bom ter alguém desse calibre e respeito no time. Tem sido ótimo e é sempre bom se refrescar.”

De acordo com fontes, Van Nistelrooy, Hake e Georgson estão cientes de seus papéis específicos na configuração com áreas de responsabilidade particular. Mais importante, fontes insistem que os jogadores não terão ilusões de que Ten Hag tem o controle. Qualquer sugestão de que sua autoridade foi corroída pela longa revisão de fim de temporada liderada pela INEOS ou pelas novas nomeações de treinador foi rapidamente derrubada por fontes dentro do clube. Ele manteve seu título de “gerente” e ainda está no comando.

A explicação oficial sobre o motivo das mudanças serem necessárias é que a INEOS sentiu que a comissão técnica precisava ser “renovada”.

Mitchell van der Gaag e Benni McCarthy, que chegaram ao Ten Hag em 2022 como assistente técnico e técnico do time principal, respectivamente, foram embora e agora há uma distância entre a campanha desastrosa do ano passado e a nova temporada, mesmo que o técnico continue o mesmo.

Erik ten Hag conversa com o assistente técnico Ruud van Nistelrooy no campo de treinamento em Carrington. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

“Fiquei triste em ver Benni e Mitchell saírem”, disse o meio-campista Christian Eriksen. “Eu tinha um bom relacionamento com os dois e eles são caras incríveis. É difícil, mas com Ruud e Rene tenho certeza de que vai dar tudo certo.”

Fontes disseram à ESPN que tanto Ten Hag quanto o diretor esportivo da INEOS, Sir Dave Brailsford, deixaram suas conversas em Ibiza após a vitória na final da FA Cup sobre o Manchester City sentindo que precisava haver um “reset” após uma temporada ruim, quando o United terminou em oitavo na Premier League. As novas nomeações são projetadas para dar aos jogadores a sensação de um novo começo para espelhar o que está acontecendo fora do campo desde a aquisição de Sir Jim Ratcliffe.

“Acho que eles são [the new coaches] vão estar ativos e todos eles vão participar [the responsibility]”, disse o goleiro Tom Heaton. “Com Ruud, você seria perdoado por pensar, ele é uma lenda do United chegando, ele é apenas um rosto para isso. Mas seu nível de detalhes, e eu estive em algumas reuniões que ouvi, e ele tem sido excelente. É o mesmo com Rene.”

Ficou evidente durante os treinos do United na UCLA que Hake esteve no centro de quase tudo.

Na sexta-feira, ele estava explicando as regras de um jogo 7 contra 7 e assumiu o papel de árbitro para garantir que as regras — os defensores tinham que fazer passes de primeira um para o outro antes de jogar a bola através das linhas para o meio-campo — fossem seguidas rigorosamente.

Nas laterais, Van Nistelrooy e Darren Fletcher, agora assistente técnico do primeiro time após ser substituído como diretor técnico por Jason Wilcox, gritavam palavras de incentivo para jogadores individuais enquanto Ten Hag observava atentamente. O mesmo fez Wilcox, o novo diretor esportivo Dan Ashworth e Brailsford, que se sentaram juntos nas arquibancadas do Estádio Wallis Annenberg no campus da UCLA.

Os primeiros seis jogos do Man United Dom, 16 de agosto 20:00 Fulham (H) Sáb, 24 de agosto 12:30 Brighton (a) Dom, 1 de setembro 16:00 Liverpool (E) Sáb, 14 de set. 12:30 Southampton (um) Sáb, 21 de set. 17:30 Palácio (a) Dom, 29 de setembro 16:30 Tottenham (C) Horários de início mostrados como no Reino Unido

No final de cada jogo de pequeno porte, Ten Hag não deixava o próximo começar até que o fotógrafo do clube tivesse corrido para o campo para tirar fotos do time vencedor. Aumentar o moral durante a turnê pelos EUA tem sido uma prioridade e levou Ten Hag a mudar a abordagem com relação aos seus preparativos para a nova temporada. Isso aconteceu depois que alguns jogadores se sentiram isolados na turnê da temporada passada, fontes disseram à ESPN.

No verão passado, o campo de treinamento na The Pingry School em Nova Jersey ficava a quilômetros de qualquer lugar, deixando os jogadores sem nada para fazer durante o tempo livre. Este ano, em Los Angeles, o clube escolheu o SLS Hotel em Beverly Hills — uma opção muito mais barata do que o Beverly Wilshire Hotel usado em turnês anteriores — perto do centro da cidade.

O treinamento de 10 dias na UCLA significou menos viagens, mais tempo para relaxar e os jogadores foram autorizados a sair do hotel e visitar a Rodeo Drive durante os períodos de descanso da tarde entre as sessões duplas.

Eriksen disse que a turnê deste verão já está “parecendo melhor” do que no ano passado, uma visão apoiada por Evans. “Tem sido bom”, disse Evans. “Estamos ficando perto do centro de Los Angeles e tivemos a chance de sair e tomar um café.”

Evans e o resto dos defensores têm trabalhado em estreita colaboração com Van Nistelrooy, que está ansioso para ser visto como um treinador completo, em vez de apenas alguém trazido para trabalhar com os atacantes. Ele começou a trabalhar com os defensores no final de sua carreira como jogador no Málaga sob Manuel Pellegrini e, desde seu retorno ao United, ele tem passado dicas sobre o que os atacantes gostam e não gostam de enfrentar. O ex-atacante do Chelsea e da Itália, Gianfranco Zola, ganhou uma boa reputação por trabalhar com os defensores pelo mesmo motivo.

“Acho que ele aprendeu muito [under Pellegrini] e ele viu valor real nisso”, disse Evans. “Ele provavelmente é bastante obcecado com a estrutura defensiva e, como atacante, tenho certeza de que isso sempre foi muito interessante em termos de onde ele poderia marcar seus gols.”

Van Nistelrooy, que ganhou a Copa da Holanda durante seu tempo no comando do PSV, começou o verão procurando por um emprego de técnico e falou com o Burnley depois que Vincent Kompany foi para o Bayern de Munique. No entanto, fontes próximas ao holandês disseram que, uma vez que o United entrou em contato, ele não pôde recusar a chance de retornar.

Outra nova nomeação é Jelle ten Rouwelaar, que substituiu Richard Hartis como treinador de goleiros. Ten Rouwelaar tinha acabado de se juntar ao Ajax vindo do Burnley, mas o United estava tão interessado em trazê-lo que concordou em pagar ao time holandês € 100.000.

De acordo com Heaton, as sessões de Ten Rouwelaar são mais “cognitivas” e projetadas para ajudar a equipe a se desenvolver de forma mais eficaz a partir da defesa, começando pelo goleiro.

“Os times são muito estruturados em termos do que eles fazem em sua pressão, se eles pressionam com um homem, dois, três”, disse Heaton. “Então você tem que resolver isso, você tem que contar os números deles, você tem que contar os números na linha de trás.

“Estamos indo grande, estamos indo curto? De onde eles estão vindo? Quem está querendo pular? Então, acho que é mais baseado em ser mais perceptivo do que está na sua frente.”

O United espera que as mudanças que o verão passou fora de campo ajudem a facilitar uma mudança de sorte dentro dele.