Como oito times da WNBA podem fazer uma corrida de campeonato em 2024

Os playoffs da WNBA de 2024 começam em 22 de setembro. Se a temporada regular terminasse hoje, o que seria necessário para que cada um dos oito times atualmente em posição de playoff ganhasse o título da liga?

O primeiro colocado, New York Liberty, que venceu sete jogos consecutivos e é o único time até agora a garantir uma vaga nos playoffs, precisa continuar sendo quem sempre foi: o melhor time da liga nesta temporada.

“Acho que o que quero ver do nosso time é apenas a maneira como continuamos a melhorar”, disse Breanna Stewart, de Nova York, após a vitória do Liberty por 94-74 sobre o Dallas Wings na terça-feira. “Todo mundo fica dizendo: ‘Oh, vocês conquistaram os playoffs. Por que vocês ainda estão jogando duro?’ Queremos manter aquela vaga, queremos a vantagem de jogar em casa. E você viu hoje, com dois quartos mantivemos o Dallas abaixo de 20.

“Sinto que ainda não fizemos nada. Nosso histórico é ótimo, claro, mas há muito em que precisamos melhorar, e não queremos chegar ao auge tão cedo.”

O Las Vegas Aces está em quarto lugar na classificação, mas, como bicampeão, é visto como o próximo na lista de favoritos para ganhar o título de 2024.

Desde que a WNBA foi lançada em 1997, a liga não é conhecida por muitas grandes surpresas nos playoffs ou times inesperados ganhando o título. Mas isso aconteceu. Ainda em 2021, a cabeça de chave número 6, Chicago Sky, que teve um recorde de temporada regular de 0,500 naquele ano, venceu o campeonato sobre a cabeça de chave número 5, Phoenix Mercury.

Mas desde que a liga mudou em 2016 para um formato de playoff que classifica os oito melhores times no geral — em vez de o campo ser dividido entre as conferências Leste e Oeste, com os quatro melhores times de cada uma — todos os títulos, exceto 2021, foram conquistados por um cabeça de chave número 1 ou 2.

Ainda assim, entrar nos playoffs pelo menos significa que um time tem uma chance de ganhar tudo. Aqui está uma olhada em como os oito melhores times atuais se classificam como candidatos ao título, listados na ordem do que achamos que são suas chances de levar o campeonato.

1. Nova York Liberty (24-4)

Posição atual na classificação: 1

Títulos anteriores: Nenhum

Nova York jogou pelo título cinco vezes, incluindo a derrota por 3 a 1 nas finais da WNBA para Las Vegas na temporada passada. O Liberty chegou à final da Commissioner’s Cup em junho, perdendo para Minnesota depois de ter vencido o título no ano passado. No geral, Nova York tem sido muito impressionante em 2024, obtendo desempenhos de alto nível da armadora Sabrina Ionescu e dos atacantes Stewart e Jonquel Jones. O Liberty e o técnico Sandy Brondello também têm uma boa noção do que precisam e podem obter consistentemente de seu banco. Isso ficou evidente novamente na terça-feira, quando Ionescu estava fora com dor no pescoço e Betnijah Laney-Hamilton ainda não retornou da cirurgia no joelho. Mas a experiência de jogar juntas por mais uma temporada também construiu a confiança do Liberty.

O Liberty teve suas decepções como franquia, mas manter o foco no presente e na oportunidade que eles têm é a chave. Este grupo é muito capaz de fazer isso. Os fãs de Nova York esperaram muito tempo, mas esta pode ser a recompensa.

2. Las Vegas Aces (17-9)

Posição atual na classificação: 4

Títulos anteriores: 2022, 2023

Do jeito que as coisas estão agora, os Aces e o Liberty — que terminaram em 1º e 2º na temporada passada na classificação — podem se encontrar nas semifinais, o que seria um sucesso de bilheteria. Las Vegas perdeu apenas seis jogos da temporada regular na temporada passada, então o time deste ano tem lutado mais. A ausência da armadora Chelsea Gray da escalação até 2 de julho devido a uma lesão teve um grande impacto no motivo pelo qual Las Vegas não jogou tão bem quanto o esperado no início da temporada.

Mas com Gray de volta, A’ja Wilson no meio de uma temporada quase certa de MVP e Jackie Young e Kelsey Plum também entre a elite da liga, as Aces ainda são uma força formidável. A veterana Tiffany Hayes retornando da aposentadoria para se juntar às Aces também ajuda, assim como a experiência do campeonato de Las Vegas sob o comando da técnica Becky Hammon. E talvez seja benéfico para as Aces não serem consideradas as favoritas claras este ano.

Posição atual na classificação: 3

Títulos anteriores: 2011, 2013, 2015, 2017

O Lynx lidera a WNBA em classificação defensiva e venceu a final da Commissioner’s Cup sobre Nova York em junho. Napheesa Collier é uma das melhores jogadoras da liga, com média de duplo-duplo. A companheira atacante Alanna Smith construiu sua temporada de sucesso no ano passado em Chicago, e a armadora Courtney Williams, que também estava anteriormente no Sky, também se encaixou bem em Minnesota. A armadora Kayla McBride está tendo uma de suas melhores temporadas em seu 11º ano na liga.

O Lynx acabou de negociar com a atacante Myisha Hines-Allen, que ganhou um título com Washington em 2019. Ela é uma presença confiável no posto que deve se encaixar bem com o que o Lynx faz. Minnesota ganhou todos os seus quatro títulos com a atual treinadora Cheryl Reeve, então ela sabe os passos para chegar lá.

Posição atual na classificação: 2

Títulos anteriores: nenhum

O trio principal do Sun, Alyssa Thomas, DeWanna Bonner e Brionna Jones, foi reforçado pelas melhores temporadas da carreira das guardas DiJonai Carrington e Tyasha Harris. O Sun, que começou a temporada 9-0, trocou a guarda Marina Mabrey em 17 de julho para adicionar mais brilho de pontuação, e ela tem jogado bem para Connecticut até agora.

O Sun continua sendo um dos times defensivos mais confiáveis ​​da liga. Eles conseguem manter isso e impulsionar um pouco mais o ataque? E há algo que esse time pode fazer um pouco melhor do que os times anteriores do Sun que chegaram perto de ganhar campeonatos, mas nunca conseguiram avançar? O Sun nunca conseguiu aquela “quebra” extra a seu favor que poderia ter inclinado a balança a seu favor em aparições anteriores nas Finais da WNBA. Mas liderados pelos veteranos experientes Thomas e Bonner, eles lutarão até o estouro do cronômetro com qualquer um.

5. Fênix Mercúrio (15-13)

Posição atual na classificação: 6

Títulos anteriores: 2007, 2009, 2014

O Mercury realisticamente não fez muito para merecer o benefício da dúvida até agora nesta temporada, e nós os listamos aqui à frente de Indiana, embora o Fever tenha varrido o Phoenix por 3 a 0. O que acontece? Esta pode ser a última temporada de Diana Taurasi, o que pode ser um fator motivador para ela e para o time.

Também há experiência passada no campeonato da WNBA com jogadoras como Taurasi, a center Brittney Griner, a armadora/ala Kahleah Copper (com Chicago) e a armadora Natasha Cloud (com Washington). O time recentemente adicionou a atacante Monique Billings em um contrato de sete dias; se ela permanecer no elenco, ela preencherá uma necessidade interna. Por fim, há um sentimento de que o Mercury não jogou o seu melhor, então talvez isso ainda esteja por vir.

Posição atual na classificação: 5

Títulos anteriores: 2004, 2010, 2018, 2020

O Storm adicionou veteranas como a atacante Nneka Ogwumike e a armadora Skylar Diggins-Smith na offseason. Eles também trouxeram a atacante Gabby Williams. Ela jogou pelo Storm nas últimas duas temporadas e agora se junta novamente à WNBA depois de passar um tempo se preparando com a seleção francesa que ganhou a prata olímpica. A pivô Ezi Magbegor, que ganhou o bronze com a Austrália nas Olimpíadas, se tornou uma protetora de aro de elite. E, claro, o Storm tem a armadora estrela Jewell Loyd, parte do time medalhista de ouro dos Estados Unidos.

Será que Seattle consegue juntar as peças bem o suficiente para ganhar um título na era pós-Sue Bird? O Storm está no meio do grupo em classificação ofensiva, então eles precisariam melhorar lá. Williams pode fazer uma defesa muito boa ainda melhor.

Posição atual na classificação: 7

Títulos anteriores: 2012

Todo mundo já sabe de um dos fatos mais repetidos nesta temporada: o Fever não chega aos playoffs desde 2016. Essa é a meta declarada para 2024. Parecia ambicioso durante um primeiro mês difícil. Mas veja o que aconteceu depois disso: desde 13 de junho, o Fever está 10-5. A sequência inclui três vitórias sobre o Phoenix, além de vitórias sobre Nova York, Minnesota e Seattle. O recorde do Indiana nessa sequência é melhor do que o do Mercury (9-7) e do Storm (9-6).

Mas mantemos o Fever em sétimo lugar nesta lista por enquanto porque é um salto enorme ir de uma seca de playoffs de sete temporadas para um título, liderado por estrelas que estão apenas em sua primeira (Caitlin Clark) e segunda (Aliyah Boston) temporadas da WNBA. Mas está começando a haver uma verdadeira febre de playoffs para o Fever, e esse é o primeiro passo.

8. Céu de Chicago (11-16)

Posição atual na classificação: 8

Títulos anteriores: 2021

Após a primeira semana de volta das Olimpíadas, o Sky provavelmente está olhando mais para o time logo abaixo deles na classificação — o Atlanta Dream — do que contemplando a ideia de ganhar um título. O Dream pode fazer uma investida nos playoffs, tentando superar Chicago ou Indiana. A ideia do Sky fazer uma corrida parecida com 2021 é absurda, já que era um time muito mais experiente.

Ainda assim, as jogadoras novatas Angel Reese e Kamilla Cardoso têm um título da NCAA em seus currículos, e o Sky parece estar no seu melhor quando as duas estão tendo bons jogos ao mesmo tempo. Reese já é uma das principais reboteiras da WNBA. A armadora Chennedy Carter liderou o Sky em pontuação em seu retorno à WNBA. Mas Chicago como um time está entre as três últimas na liga em pontuação, o que torna desafiador pensar que o Sky poderia vencer três séries consecutivas de playoffs para levar o campeonato.