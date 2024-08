Como os jogadores da MLB aprenderam a amar o Little League Classic

O itinerário do Detroit Tigers pedia que os ônibus saíssem para o aeroporto às 8h30 da manhã de domingo, 45 minutos antes do voo do time partir para Williamsport, Pensilvânia. O jogo deles é às 7h ET: o Little League Classic contra o New York Yankees. Esse tipo de programação durante essa época do ano, no que é chamado no beisebol de os dias caninos de agosto, é algo que geralmente faz os jogadores revirar os olhos, cansados.

É uma viagem de um dia para uma cidade pequena — uma de difícil acesso — no meio do verão. Ela vai contra a experiência da liga principal em mais de uma maneira. Mas Joey Cora, o técnico da terceira base dos Tigers, já vivenciou o Little League Classic duas vezes, incluindo o jogo inaugural em 2017, e ele tem garantido aos jogadores de Detroit que eles vão adorar.

“Quando você chega lá e está perto das crianças, isso te leva de volta a quando você era criança, em um campo com seus amigos”, disse Cora. ​​”Quando você era criança, você quer estar lá, em Williamsport, e você vai sentir isso de novo. Os caras vão gostar disso.”

O Little League Classic e todos os eventos associados a ele — as visitas entre os jovens e os jogadores da liga principal — foram projetados para o benefício das crianças, que podem ficar frente a frente e encarar pessoas como Aaron Judge este ano e, no passado, Bryce Harper e Shohei Ohtani e Anthony Rizzo e Kris Bryant.

“Eles não estão perguntando sobre sua abordagem no bastão”, disse Josh Bell, do Arizona Diamondbacks, que jogou pelo Pittsburgh Pirates em Williamsport em 2017. “Eles estão apenas felizes que você esteja lá. Eles não estão apostando nos jogos. Na verdade, eles estão torcendo por seu time favorito e seus jogadores favoritos.”

Mas no final, os jogadores da liga principal parecem se beneficiar tanto ou até mais do que os jogadores da liga infantil. Porque, Cora acredita, é um lembrete de um dia do porquê eles se apaixonaram pelo jogo. “Não há conversa sobre decisões de swing, ou análises, nem treinadores”, disse Cora. ​​”Não há nada sobre dinheiro. Você está pensando: eu me lembro quando era tão divertido.”

Jogadores como Rizzo se juntam às crianças descendo uma colina em cima de papelão, às vezes caindo na base dela de tanto rir. As crianças perguntam aos jogadores sobre seus sapatos, seus óculos escuros, seus chapéus; os jogadores perguntam às crianças sobre sua própria moda. Autógrafos são assinados, pins são trocados, histórias são compartilhadas. Neste fim de semana, algumas crianças estão fadadas a imitar o shuffle de Juan Soto para ele. Eles estão todos conectados através do beisebol.

Cora diz que está ansioso para ver o time do Japão se exercitar, para ver a paixão no que eles fazem. Andy Ibanez, do Tigers, nascido em Havana antes de deixar Cuba, planeja visitar o time no domingo.

Javy Baez disse que adora conversar com os Little Leaguers, muitos dos quais se sentam com os profissionais para assistir aos jogos no início do dia. Ele se lembra de várias perguntas sobre o movimento de natação que ele usava para escapar das marcações, bem como sobre como ele deixa cair as marcações rápidas. Os treinadores dos times, diz Cora, farão perguntas sobre beisebol, enquanto as crianças, ele acrescentou com uma risada, “perguntarão qualquer coisa”. Bell riu ao se lembrar das interações.

À noite, quando o clássico é disputado, no estádio inaugurado em 1926, o local fica quase todo lotado de crianças e seus treinadores. FãsBell reiterou. Cada bola que é rebatida no ar arranca um som de admiração da multidão — até mesmo os popups, já que são popups da liga principal, muito além de onde os Little Leaguers estão acostumados a ver uma bola subir. Hits são comemorados. Outs são comemorados. Todos parecem felizes.

“É uma lufada de ar fresco dos dias de cão para os jogadores”, disse Bell. “Foi tudo especial.”

Para os grandes jogadores, o jogo tem uma sensação diferente, por causa do que eles vivenciaram durante o dia, em suas interações. “Eles estão apenas jogando a bola e jogando”, disse Cora sobre os jogos anteriores. “Você está lá fora se divertindo, do jeito que era quando você era criança.”

Para os times da Little League Classic, Bell disse, o dia é longo — mas vale a pena. “Dormi melhor depois daquele dia”, ele disse, “do que dormi o ano todo”.

Os Little Leaguers podem sonhar com um dia passado com os big leaguers. Os big leaguers podem sonhar com dias deixados para trás, ainda perdidos.