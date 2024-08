Como resolver o problema de reparo de inicialização automática que não conseguiu reparar seu PC

Principais conclusões Quando você enfrenta problemas de inicialização, o Windows tenta executar o Reparo Automático de Inicialização, o que pode não resolver o problema. Nesses casos, você pode seguir várias etapas de solução de problemas para corrigir o erro.

Você pode começar reparando o Master Boot Record (MBR) e os Boot Configuration Data (BCD), executando o System File Checker (SFC) e as verificações do DISM, verificando se há erros no disco e desabilitando a Early Launch Anti-Malware Protection.

Se essas etapas não funcionarem, você pode tentar restaurar o registro, desabilitar o Reparo Automático de Inicialização, executar uma Restauração do Sistema, desinstalar atualizações recentes ou, finalmente, redefinir o PC, o que exclui todos os aplicativos, configurações e arquivos.

Se o seu PC tiver algum problema de inicialização, o Windows iniciará o Reparo Automático de Inicialização. Esta verificação verifica se há áreas defeituosas no seu PC que podem causar problemas com o processo de inicialização do seu PC e as corrige. Isso pode ajudar a corrigir problemas de inicialização devido a arquivos de sistema corrompidos, configuração incorreta do arquivo de registro ou até mesmo problemas devido a dados de configuração de inicialização.

Embora isso possa ajudar a corrigir a maioria dos problemas de inicialização, alguns erros ainda estão além de sua capacidade. Você frequentemente verá a mensagem de erro ‘O reparo automático de inicialização não conseguiu reparar seu PC’ quando o reparo de inicialização não consegue corrigir o problema de inicialização.

Se você não conseguir inicializar seu PC, você pode ficar preso nessa tela para sempre, mesmo que tente reiniciar seu PC várias vezes. Então, o que fazer para consertar isso? Aqui está um guia de solução de problemas que você pode seguir para consertar o erro ‘O reparo automático de inicialização não conseguiu reparar seu PC’.

Corrigir o reparo de inicialização automática não conseguiu reparar seu PC

Antes de prosseguirmos com a discussão das etapas reais de solução de problemas, tente reiniciar seu PC. Às vezes, uma simples reinicialização pode resolver o problema e poupar todos os problemas que você pode ter que passar. Caso isso não funcione, continue com as etapas que mencionamos abaixo.

1. Reparar MBR e BCD

Se você estiver enfrentando problemas de inicialização, então provavelmente é devido ao Boot Configuration Data e ao Master Boot Record, ou seja, eles estão corrompidos ou mal configurados. Você pode reconstruí-los e isso deve corrigir esse erro.

No Reparo Automático tela, clique em Opções avançadas .

tela, clique em . Depois disso clique em Solucionar problemas e então Opções avançadas .

e então . Inicie o terminal selecionando Prompt de comando .

. Agora, execute os seguintes comandos um após o outro: bootrec.exe /rebuildbcd bootrec.exe /fixmbr bootrec.exe /fixboot

Uma vez feito isso, reinicie o seu PC e verifique se o problema ainda persiste.

2. Execute o Verificador de arquivos do sistema

SFC é uma ferramenta de linha de comando para escanear e corrigir arquivos de sistema corrompidos. O escaneamento SFC provavelmente deve corrigir esse problema com o sistema se causado por arquivos corrompidos.

Clique em Opções avançadas na tela de erro.

na tela de erro. Clique em Solucionar problemas

Agora, clique em Opções avançadas novamente e então selecione Prompt de comando .

novamente e então selecione . Na janela do Prompt de Comando, execute o seguinte comando para executar a verificação SFC: sfc /escaneie agora

Aguarde o processo ir de 0 a 100 e reinicie o seu PC.

3. Execute a verificação do DISM

O scan DISM é o próximo passo a seguir se o SFC não fizer seu trabalho. Isso repara a imagem do sistema e corrige problemas causados ​​por ela. Você pode executar o scan DISM, seguindo os passos abaixo:

Primeiro, clique em Opções avançadas .

. Depois disso, vá para Solucionar problemas > Opções avançadas > Prompt de comando.

Agora, execute os seguintes comandos um por um: DISM /Online /Imagem de limpeza /CheckHealth DISM /Online /Imagem de limpeza /ScanHealth DISM /Online /Imagem de limpeza /Restaurar saúde



Após executar o último comando, feche o Prompt de Comando e reinicie o sistema.

4. Verifique se há erros no disco

Problemas com o disco rígido também podem ser um motivo por trás do erro ‘O reparo automático de inicialização não conseguiu reparar seu PC’. Você pode executar o comando CHKDSK para corrigir esse problema.

Lançar o Prompt de comando como fizemos nas três etapas de solução de problemas anteriores.

como fizemos nas três etapas de solução de problemas anteriores. Execute o comando fornecido abaixo:

Você será solicitado a confirmar se deseja agendar a verificação quando o sistema for reiniciado; pressione E no seu teclado para confirmar.

no seu teclado para confirmar. Agora, reinicie seu PC para executar a verificação de disco.

5. Desabilite a proteção antimalware de inicialização antecipada

A proteção antimalware de inicialização antecipada é habilitada por padrão em todos os sistemas Windows. No entanto, isso às vezes pode causar problemas com o reparo automático de inicialização e você pode ficar preso na tela de reparo automático. Você pode tentar desabilitar a proteção antimalware de inicialização antecipada e isso deve corrigir esse erro.

Clique no Opções avançadas .

. Agora, clique em Solucionar problemas e então em Opções avançadas .

e então em . Por fim, clique em Configurações de inicialização .

. No Configurações de inicialização tela, selecione Reiniciar

tela, selecione Você deveria ver Desabilitar a proteção antimalware de inicialização antecipada no número 8. Pressione 8 ou F8 no seu teclado.

6. Restaurar Registro

Arquivos de registro mal configurados ou ausentes também são uma das razões por trás desse problema. Você pode restaurar o Registro por meio das etapas fornecidas abaixo e isso deve corrigir esse problema:

Lançar o Prompt de comando conforme especificado nos métodos anteriores.

conforme especificado nos métodos anteriores. Copie e execute o comando fornecido abaixo- copiar c:\windows\system32\config\RegBack\* c:\windows\system32\config



Tipo Todos e pressione Digitar para substituir todos os arquivos.

e pressione para substituir todos os arquivos. Depois disso, reinicie o seu PC.

7. Desabilite o reparo automático de inicialização

O Reparo de Inicialização será iniciado automaticamente se o Windows detectar algum problema com seu sistema. Mesmo que possa ser um aviso falso, você pode não conseguir passar por ele. Nesse caso, você pode desabilitar o reparo automático de inicialização e o Windows inicializará normalmente.

Clique Opções avançadas .

. Agora, clique Solucionar problemas> Opções avançadas e então selecione Prompt de comando .

e então selecione . Execute o seguinte comando para desabilitar o reparo automático de inicialização: bcdedit /set recoveryenabled NÃO



Reinicie seu PC e ele deverá inicializar normalmente agora.

Se isso não ajudar, você pode reativar o reparo de inicialização executando o comando- bcdedit /set recoveryenabled SIM

8. Execute a restauração do sistema

A próxima coisa a fazer é executar a restauração do sistema. Isso reverterá seu sistema para o início de trabalho anterior, mas esse método só funciona se você tiver criado um ponto de restauração antes. Veja como fazer isso:

Na tela de reparo de inicialização, clique em Opções avançadas .

. Selecione Solucionar problemas e então selecione Opções avançadas .

e então selecione . Clique em Restauração do sistema e então continue com as instruções na tela.

9. Desinstale a atualização recente

Se você começou a enfrentar esse problema após instalar uma atualização recentemente, então você deve desinstalá-la. A restauração do sistema também faz o mesmo trabalho, então se você já executou uma restauração do sistema como discutido na etapa anterior, então não precisa continuar com este método. Esta etapa só deve ser feita se você não conseguir executar a restauração do sistema.

Clique no Opções avançadas .

. Selecione Solucionar problemas e então Opções avançadas

e então Vá até o Configurações de inicialização e então clique Reiniciar .

e então clique . Agora, pressione 5 ou F5 para inicializar em Modo de segurança com rede .

ou para inicializar em . Depois que o seu PC inicializar no modo de segurança, inicie o Configurações aplicativo através do Windows + I combinação de teclas.

aplicativo através do combinação de teclas. Clique em Atualização do Windows no painel esquerdo e depois em Histórico de atualizações .

no painel esquerdo e depois em . Role para baixo até Configurações relacionadas e clique em Desinstalar atualizações .

e clique em . Procure a atualização instalada recentemente e clique em Desinstalar ao lado dele.

ao lado dele. Clique em Desinstalar novamente para confirmar a desinstalação da atualização.

novamente para confirmar a desinstalação da atualização. Quando terminar, reinicie o seu PC e veja se o problema persiste.

10. Reinicie o PC

Se nada ajudar e o problema persistir, você não terá outra opção a não ser reiniciar seu PC. Você pode fazer isso seguindo os passos abaixo. No entanto, antes de continuar, saiba que isso excluirá todos os seus aplicativos, configurações e até mesmo os arquivos.

Clique em Opções avançadas na tela de reparo de inicialização.

na tela de reparo de inicialização. Agora, clique em Solucionar problemas

Depois disso, clique em Redefinir este PC .

. Você terá duas opções: Mantenha meus arquivos – Para manter os arquivos, mas excluir aplicativos e configurações. Remover tudo- Isso excluirá aplicativos, configurações e até mesmo arquivos.

Siga as instruções na tela para redefinir seu PC.

Conclusão

O Reparo de Inicialização funciona para resolver problemas de inicialização no seu sistema. No entanto, alguns problemas não podem ser resolvidos por ele e você continuará recebendo o erro ‘O Reparo de Inicialização Automática não conseguiu reparar seu PC’. Você pode seguir todos os métodos de solução de problemas mencionados acima e isso deve ajudar a resolver o problema.

