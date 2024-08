Como treinadores e jogadores se adaptam ao retorno do EA Sports College Football 25

Kenny Dillingham, do Arizona State, é o único treinador principal da FBS nascido na década de 1990.

Dillingham, que fez 34 anos em 28 de abril, é um membro portador de console da geração dos videogames. Não o Tecmo Bowl, onde entregar a bola para Bo Jackson era o maior código de trapaça, mas os jogos mais sofisticados que surgiram durante sua infância. Um deles foi o NCAA Football da EA Sports, que cativou jogadores de todas as idades até ser descontinuado após a versão de 2014.

O jogo está de volta, fazendo o maior sucesso do verão. Distribuído durante o coração dos dias de mídia da pré-temporada no início deste mês, o EA Sports College Football 25 imediatamente se tornou o maior assunto da temporada. Talvez nenhum grupo de jogadores estivesse mais animado com o jogo do que os jogadores, cujos nomes e semelhanças seriam, pela primeira vez, totalmente representados. A EA Sports teve mais de 11.000 jogadores optando por serem incluídos no jogo, premiando cada um com cerca de US$ 600 e uma cópia do jogo.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Quando ele retornou, eles mergulharam com os dois polegares.

“Isso é tudo o que fazemos agora no nosso tempo livre, jogamos”, disse à ESPN o cornerback de Michigan Will Johnson, o jogador mais bem avaliado no College Football 25.

“Quando eu sair daqui hoje, esse será meu único objetivo: voltar para casa e jogar”, acrescentou o linebacker estrela da LSU, Harold Perkins Jr., nos dias de imprensa da SEC.

O jogo é um fator novo e significativo nas agendas dos jogadores de futebol americano que antecedem a temporada de 2024, mesmo no mais alto nível do esporte. O quarterback estrela do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, trouxe uma televisão para o acampamento pela primeira vez, citando dois motivos: as Olimpíadas de Paris e o College Football 25. A Georgia Tech até deu uma festa para comemorar o lançamento do jogo.

Noite incrível jogando @EASPORTSColleg pela primeira vez como uma equipe Vamos, jaquetas! foto.twitter.com/UEI5qj7wi3 — Treinador Brent Key (@CoachBrentKeyGT) 18 de julho de 2024

“As pessoas brincam sobre isso com nossa equipe, é tipo, ‘Ei, esse jogo, que dia ele estreia? E o que faremos em termos de futebol no dia seguinte?'” Dillingham disse à ESPN. “Porque todas as crianças vão ficar acordadas até as 4 da manhã jogando esse jogo. Podemos dizer a elas para não fazerem isso, mas elas farão. Então, como estamos trabalhando em torno disso?”

Muitos treinadores universitários estão se perguntando a mesma questão durante a preparação para a temporada. Embora seu interesse em — e conexão com — o jogo varie, os treinadores reconhecem sua importância para os jogadores, o tempo dedicado à jogabilidade e como o novo passatempo moldará o acampamento de pré-temporada.

OUÇA UM treinador de futebol por tempo suficiente e você ouvirá sobre distrações, de todos os tipos, murmuradas com diferentes graus de desdém. O videogame se tornou um novo tipo de distração.

Dillingham, por exemplo, acha que distrações são inevitáveis. Ele não diz aos jogadores para desligarem as mídias sociais ou guardarem seus smartphones. O mesmo vale para o videogame. O Arizona State se inclina para a atividade, incluindo uma sala de videogame em suas instalações. Quando os jogadores vão para casa, os jogos são incentivados, especialmente quando estão juntos.

“Muitas pessoas dizem que videogames são ruins; eu, na verdade, discordo um pouco”, disse Dillingham. “Quero que nossos caras façam qualquer coisa que seja competitiva. Seja sair no sábado à noite para uma boate ou para uma festa, ou se for receber quatro ou cinco caras e sair e jogar [College Football 25] a noite toda, me dê o último 10 vezes em 10. Eles estão competindo, eles estão construindo química, eles estão saindo juntos. Então eu realmente tento abraçar o que os caras gostam de fazer uns com os outros.”

Assim como Dillingham, o técnico da Penn State, James Franklin, reconhece a empolgação dos jogadores com a liberação e comemora o quanto eles jogarão em seu tempo livre.

Jogadores — como o jogador de linha ofensiva do Colorado, Tyler Johnson — finalmente têm a chance de jogar como eles mesmos no EA Sports College Football 25. David Zalubowski/AP

“Quanto mais nossos rapazes puderem falar sobre futebol, assistir futebol americano universitário, praticar futebol americano universitário, jogar futebol americano universitário ou o jogo, acho que será bom para nós”, disse Franklin à ESPN. “… Jogue o máximo que puder e quiser.”

A imersão no College Football 25 realmente beneficiará os jogadores nesta temporada? Quando o técnico da TCU, Sonny Dykes, era coordenador ofensivo no Arizona, a escola tinha uma parceria com a EA Sports que levou a uma versão personalizada do antigo jogo.

O Arizona entregou seu manual de jogo aos desenvolvedores da EA Sports e recebeu jogos com esquemas semelhantes aos que o time usaria durante a temporada.

“É assim que ensinamos [quarterback] Nick Foles, o ataque”, disse Dykes sobre Foles, que foi transferido do Michigan State e se tornou titular por três anos. “Ele jogou no videogame.”

Quando os jogadores do Kansas experimentaram o jogo durante os dias de mídia do Big 12, eles viram “uma pitada de opção”, disse o running back Devin Neal, e outros elementos semelhantes ao esquema que eles realmente operam. Mas Neal e seus companheiros de equipe ficaram mais impressionados com outros detalhes: camisas, tradições do time, até mesmo a música tocada durante os intervalos da ação.

A experiência que o jogo oferece, dizem os jogadores, atende a muitos propósitos diferentes.

“Algumas pessoas do nosso time jogam videogame para descontrair”, disse o quarterback do Jayhawks, Jalon Daniels. “Algumas pessoas não são do Kansas e todos os seus amigos de casa estão no videogame e é assim que eles estão mantendo contato com eles.”

O linebacker do Baylor, Keaton Thomas, não se considera um grande jogador, mas ele experimentou os benefícios sociais, mesmo com a edição anterior da EA Sports.

“Fiz tantos amigos através do jogo, o YouTube estava bombando”, disse Thomas. “O jogo atrai muitas pessoas pelos estados.”

O safety da Virgínia Ocidental Aubrey Burks vê o jogo como uma distração saudável do futebol americano, embora ainda seja futebol americano. Durante seus dois primeiros anos na faculdade, Burks lutou contra o tédio e “assistiu a tudo na Netflix”. Seus companheiros de equipe até o encorajaram a entrar em videogames.

O College Football 25 preencheu o vazio.

“Eu vejo como é divertido, tira sua mente do futebol”, disse Burks. “Você está apenas se divertindo com o jogo. Você não precisa levar isso a sério.”

Em antecipação ao lançamento do jogo, Burks e outros jogadores da WVU planejaram um torneio para o vestiário. A única condição é que os jogadores só poderiam usar times com uma classificação geral de 80 ou menos — “para ver quem é realmente bom nisso”, disse Burks.

Haverá muito jogo, especialmente para treinadores, nas próximas semanas críticas?

TREINADOR PRINCIPAL DA UCF A carreira de Gus Malzahn nos videogames terminou no Tecmo Bowl.

“Tenho uma personalidade viciante”, disse Malzahn à ESPN. “Se eu começar com alguma coisa, estou encrencado.”

Malzahn entende que o novo jogo da EA pode ter efeitos semelhantes em seus jogadores, mas ele não está preocupado com o impacto durante o acampamento, que começa na terça-feira para os Knights. O cronograma do acampamento é longo e exigente, e enquanto os jogadores estiverem “travados”, Malzahn não se importa se eles forem direto para seus consoles depois.

“Isso é normal para eles”, disse Malzahn.

O lançamento do College Football 25 coincidiu com um período relativamente lento nos calendários dos jogadores, permitindo que eles acumulassem horas de jogo.

A chegada do acampamento, no entanto, sinaliza uma mudança significativa na programação. Os jogadores não só têm práticas obrigatórias, mas também reuniões, revisão de filmes e outras atividades relacionadas à equipe. As aulas também começarão em breve para muitas escolas, cortando ainda mais o tempo livre.

O wide receiver do Arkansas Andrew Armstrong “perdeu o sono” quando o jogo saiu, admitindo que jogou por cerca de 20 horas durante a semana do lançamento. Ele rapidamente teve clipes de streaming se tornando virais, incluindo um touchdown que ele marcou consigo mesmo, e um lateral duplo levando a outra pontuação.

Mas Armstrong disse que não ficará grudado no jogo quando o Arkansas começar o acampamento na quarta-feira.

“Eu não jogo no acampamento”, disse Armstrong, um ávido jogador de “Call of Duty” antes do lançamento do College Football 25, à ESPN. “Eu desligo todas as distrações no acampamento. Ano passado, quebrei meu controle de propósito. Você tem que moer [before camp]… Jogue o máximo que puder agora.”

O wide receiver da Northwestern, AJ Henning, costumava receber o antigo jogo de futebol americano universitário da EA todo Natal. Ele admite jogar muito a nova versão desde seu lançamento, especialmente com seu irmão mais novo.

Quando o acampamento começa, Henning sabe que terá que estabelecer um limite, talvez apenas uma hora em um dia de folga.

“Vou ter que me desligar”, ele disse. “Tenho que fazer isso antes do acampamento. Você não tem muito tempo de inatividade no acampamento. Você quer estar descansando, quer estar se recuperando.”

Os jogadores passarão boa parte das próximas semanas dentro das instalações do time, que normalmente contêm lounges ou áreas para relaxar. O EA Sports College Football é uma adição natural ao lado da piscina, mesas de pingue-pongue e jogos Pop-A-Shot.

O ponto-chave pode ser a quantidade de jogo que ocorre quando os jogadores vão para casa.

“Eu acho que a novidade vai passar um pouco”, disse o técnico do Texas Tech, Joey McGuire. “Você vai ficar tipo, aqui está um bando de caras cansados ​​em um treino às 6 da manhã, porque eles ficaram acordados a noite toda jogando aquele jogo.”

Wisconsin está entre os poucos programas da FBS que realizam parte de seu training camp fora do campus. O time irá para Wisconsin-Platteville de terça a 11 de agosto, antes de retornar ao campus.

O videogame estará disponível, mas o treinador de Wisconsin, Luke Fickell, disse à ESPN que ele pode adotar a mesma abordagem usada por sua esposa, Amy, com os filhos gêmeos de 9 anos do casal, que só podem jogar às sextas-feiras.

“Então, para o acampamento”, disse Fickell, inventando as regras enquanto falava, “você só pode jogar videogame em… o walkthrough ou nos dias de folga. Nós o usaremos de algumas maneiras para que possamos competir e nos divertir um pouco com ele, mas todos eles entendem… quando chegar, sim, você pode jogar um pouco, mas é melhor estar na cama, é melhor estar dormindo.”

QUANDO O TREINADOR DE ILLINOIS Bret Bielema deixou brevemente as fileiras da faculdade para se tornar assistente do New England Patriots e do New York Giants, ele participou de sessões de entrevistas com prospectos de recrutamento no scouting combine. Entre os tópicos que surgiram estavam os videogames.

“Eles perguntariam especificamente [prospects] se eles fossem jogadores”, disse Bielema à ESPN. “Os caras jogam com as pessoas que conhecem, e se você tem um garoto que se formou na Costa Oeste e seus amigos, seu fuso horário está três horas atrasado, e se eles estão jogando às 10 horas [at night]é 1 hora [in the morning] seu tempo. Isso não vai levar a nada produtivo.”

Bielema não está replicando o mesmo tipo de inquisição com os jogadores ou recrutas de Illinois. Ele abordará o jogo com o time no acampamento, acrescentando que, em última análise, não pode controlar o que os jogadores fazem com seu tempo em casa.

Myles Graham e Florida estão entre as equipes que instalaram o videogame em suas instalações. John Raoux/AP

Seu objetivo, como o de qualquer treinador, é garantir que os jogadores descansem o suficiente durante o treinamento.

“Você apenas os avisa que precisa de sete horas de sono”, disse Bielema.

A maioria dos treinadores está dando boas-vindas ao jogo, não apenas como parte do acampamento, mas como parte de seus programas. McGuire anteriormente atraiu jogadores e recrutas para seu escritório com Cheetos quentes e Little Debbie Honey Buns, mas agora ele montará uma estação College Football 25 lá e em sua casa, onde um grupo de posição janta toda quinta-feira à noite.

Treinadores e jogadores esperam que o College Football 25 seja uma atividade popular em viagens de carro neste outono.

“Se eles não estivessem jogando aquele jogo, estariam jogando ‘Call of Duty’ ou algo assim”, disse o técnico da Purdue, Ryan Walters. “Eles ainda estarão na faculdade, jogando videogames. Pelo menos eles estão jogando algo relacionado ao que estão fazendo.”

O College Football 25 tem espírito competitivo fluindo por todo o esporte.

Walters tem gostado de jogar o jogo desde seu lançamento, especialmente contra seus dois filhos pequenos, a quem ele vence regularmente. Nos dias de mídia da ACC, o técnico da SMU, Rhett Lashlee, desafiou o técnico do Florida State, Mike Norvell, para uma partida de College Football 25, com o vencedor possivelmente reivindicando os direitos de cara ou coroa quando seus times jogarem em Dallas em setembro.

Até Malzahn, que não joga, não consegue escapar do burburinho. Quando a EA Sports divulgou as classificações ofensivas do time e a UCF (nº 21) ficou atrás da SMU (20) e do Missouri (9), Malzahn recebeu mensagens de texto provocativas de dois de seus protegidos, Lashlee e o técnico do Mizzou, Eliah Drinkwitz.

“Eu chamo isso de besteira”, disse Malzahn, elevando a voz. “Não tem a mínima chance de eles estarem na nossa frente no fim do ano.”