Concertos ‘Eras’ de Taylor Swift em Viena cancelados devido a ataque terrorista planejado

Taylor Swift os concertos de na Áustria foram cancelados devido a preocupações do governo sobre um planeado ataque terrorista… apesar do TMZ confirmar que dois homens já foram presos pela suposta conspiração.

As autoridades não estão totalmente confiantes de terem capturado todos os terroristas envolvidos no ataque planejado. Eles dizem que a ameaça foi “minimizada”, mas ainda existe uma ameaça “abstrata” criada.

As autoridades de Viena disseram: “Os shows da Taylor Swift The Eras Tour Vienna foram cancelados devido à confirmação de oficiais do governo do planejado ataque terrorista… Não temos escolha a não ser cancelar os três shows programados para a segurança de todos.”