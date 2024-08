Concorrente do CrossFit Games morre após se afogar em evento de natação

9h42 horário do Pacífico – CEO da CrossFit Dom Faul acabei de confirmar que o concorrente morreu… dizendo que a organização está “profundamente triste” pela perda.

Foul disse que a CrossFit está trabalhando com as autoridades na investigação… e o restante dos eventos do dia foram cancelados – mas o futuro dos Jogos deste ano não foi determinado neste momento.