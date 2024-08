Conheça Anne de Paula, a esposa supermodelo brasileira de Joel Embiid que incendeia o Instagram

Joel Embiid, o pivô estrela do Philadelphia 76ers, não é apenas uma força dominante na quadra de basquete; ele também está nas manchetes fora das quadras graças à sua esposa, a modelo brasileira. Ana de Paula. Mesmo que você não seja fã dos 76ers, é difícil ignorar a presença de Embiid durante os jogos, mas sua vida pessoal oferece uma história igualmente intrigante.

Nascida em 1995 no Rio de Janeiro, a jornada de Anne para a carreira de modelo foi tudo menos típica. Crescendo em uma favela, ela era uma moleca que prosperou no campo de futebol, jogando pelo time da escola dos 8 aos 13 anos.

No entanto, aos 13 anos, ela decidiu mudar seu foco para a modelagem. Inicialmente relutante em entrar no centro das atenções, ela encontrou seu ritmo após algum incentivo de sua mãe. Ela estava relutante em estar na frente das câmeras, mas após algum incentivo de sua mãe, ela se sentiu confortável posando e sendo fotografado.

A grande chance de Anne veio quando ela entrou no Maiô Sports Illustrated busca de modelos em 2017, capturando a atenção com suas fotos deslumbrantes de pintura corporal. Hoje, ela ostenta um número considerável de seguidores no Instagram, onde compartilha uma mistura de selfies glamurosas e vislumbres dos bastidores de suas sessões de fotos. “Shake Shack e Pão de Queijo são prazeres culpados“, ela admite, mostrando seu lado realista em meio à sua carreira glamorosa.

The rise of Anne de Paula

Antes de seu romance com Embiid, Anne estava anteriormente ligado ao astro do rock irlandês Danny O’Donoghue por três anos. No entanto, seu relacionamento com Embiid parece ser uma combinação perfeita, pois eles compartilham um amor pela vida e pela aventura. O casal frequentemente se apoia publicamente, e seu vínculo é evidente na maneira como eles celebram os sucessos um do outro.

Enquanto Embiid continua a brilhar na quadra, liderando seu time e fazendo ondas na NBA, a carreira de modelo de Anne floresce ao lado dele. Ambos têm suas paixões individuais, mas encontram maneiras de apoiar um ao outro, tornando seu relacionamento ainda mais especial.

Em resumo, Joel Embiid e Anne de Paula não são apenas um casal poderoso nos mundos dos esportes e da moda; eles também personificam a ideia de perseguir os próprios sonhos enquanto nutrem um relacionamento amoroso. À medida que Embiid continua a dominar na NBA, fica claro que Anne de Paula é uma parte significativa de sua vida, tanto dentro quanto fora da quadra. A história deles é um lembrete de que por trás de cada grande atleta, muitas vezes há um parceiro igualmente impressionante.