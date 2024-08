Conor McGregor critica ‘cornflake’ Canelo Alvarez e prevê que o UFC 306 ‘vai acabar com eles’

Conor McGregor não acredita que Canelo Alvarez seja um lutador de pay-per-view de alto nível.

McGregor, a maior estrela de todos os tempos do UFC e coproprietário do BKFC, recentemente deu sua opinião sobre a próxima luta principal de Alvarez com Edgar Berlanga, que acontecerá na mesma data — e na mesma cidade — do UFC 306, em 14 de setembro, o primeiro evento do UFC no Sphere, além da capacidade de Alvarez de atrair dinheiro e interesse enquanto se prepara para lutar na rua, na T-Mobile Arena.

A resposta de McGregor decorre dos comentários recentes de Alvarez de que ele quer US$ 200 milhões para enfrentar David Benavidez em uma luta futura.

“Canelo é um floco de milho”, disse McGregor. “Ele tem cerca de [300,000] compra nele. Ele não gera nada perto do que ele busca ser pago.

“UFC [306] vai expulsá-los da pista. Sheik Turki estava certo em seguir em frente. Canelo não vende.”

McGregor não compete no octógono desde que sofreu uma fratura brutal na perna na derrota por nocaute no primeiro round para Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021.

“The Notorious” estava escalado para retornar ao UFC 303 em junho, mas um dedo do pé quebrado adiou sua luta contra Michael Chandler para uma data posterior que ainda não foi definida.