Conor McGregor, do UFC, não lutará em 2024, diz Dana White

O tão esperado retorno de Conor McGregor ao UFC não acontecerá este ano.

O presidente do UFC, Dana White, falou sobre o futuro do ex-campeão de duas divisões após a estreia da temporada do “Dana White’s Contender Series” na terça-feira. Embora estivesse otimista de que McGregor competiria novamente pela promoção, White deixou claro que uma luta com Michael Chandler não acontecerá antes do final do ano.

“Nós conversamos e ele quer lutar”, disse White quando perguntado sobre quando McGregor retornará ao octógono. “Nós descobriremos. Não este ano. Ele não lutará este ano.”

McGregor não demorou muito para responder, publicando no X que discordava do fato de White ter adiado seu retorno até pelo menos 2025.

“Ah Dana, dezembro é a data”, ele escreveu. “Traga o ano civil para casa com um evento vencedor! Vamos lá, o que é isso? Estou indo para a altitude no mês que vem para me preparar. Dezembro! Diga a Dana e ao UFC que queremos dezembro! Nós merecemos dezembro!”

McGregor não luta desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier em julho de 2021. O retorno de uma das maiores estrelas da história do UFC estava marcado para o UFC 303, em 29 de junho, contra Chandler, mas um dedo do pé quebrado tirou McGregor da luta 16 dias antes.

Desde então, McGregor tem sido inflexível em dizer que estaria de volta à ação antes do final de 2024. No entanto, White havia descartado a ideia de McGregor retornar ao octógono entre agosto e outubro. Com o UFC 308 encabeçado pelo campeão peso-pena Ilia Topuria defendendo seu título contra Max Holloway em 26 de outubro, as opções para uma luta McGregor-Chandler diminuíram rapidamente.

Espera-se que o campeão dos pesos pesados ​​Jon Jones seja a atração principal do UFC 309 contra Stipe Miocic no Madison Square Garden de Nova York em novembro, deixando o UFC 310 em Las Vegas como o último card pay-per-view deixado para McGregor ser a atração principal. Enquanto Chandler estava inicialmente otimista de que a luta poderia acontecer então, o ex-campeão do Bellator começou a aceitar que ela poderia não se concretizar depois que um vídeo de McGregor bebendo bebidas alcoólicas em um evento do Bare Knuckle Fighting Championship e no Sturgis Motorcycle Rally em Dakota do Sul apareceu.

“Não se preocupem, rapazes”, escreveu Chandler no X. “Acho que está na hora de finalmente admitir que a luta acabou.”

White não disse se as ações de McGregor tiveram algo a ver com sua declaração na terça-feira de que McGregor não lutaria em 2024, mas há uma preocupação crescente de que a espera por seu retorno será muito mais longa do que o esperado inicialmente.