Conor McGregor explode após Donald Trump nomear lutador favorito do UFC; Michael Chandler responde

Conor McGregor nunca vai deixar a treta morrer.

O ex-campeão de duas divisões do UFC explodiu nas redes sociais na segunda-feira depois que o candidato presidencial dos EUA, Donald Trump, nomeou Khabib Nurmagomedov como seu lutador favorito durante uma entrevista com o streamer de jogos Adin Ross. Em uma enxurrada de postagens raivosas, McGregor chamou a resposta do ex-candidato republicano de uma “decisão chocante” e “de fim de campanha” que “não passará despercebida no [UFC] escalação”, argumentando que Trump deveria ter escolhido um lutador americano em vez do ex-campeão dos leves nascido no Daguestão.

O colapso completo de McGregor pode ser visto abaixo.

Decisão de fim de campanha. Um macaco gordo e fedorento das montanhas consanguíneas do Daguestão é seu lutador favorito do UFC (AMERICAN COMPANY)? Uau. Abismal. https://t.co/FB96gtkuEs — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 de agosto de 2024

Eu estava realmente errado. Ele vale algumas centenas de milhões. Não multi B. Eu teria pensado que APENAS EUA seria a mentalidade aqui e o que eu gostaria de ver do meu presidente, pessoalmente. Escolher um lutador consanguíneo aposentado do Daguestão, Rússia, que tem apenas 3 eventos principais para seu… https://t.co/kWn5BkkWHC — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 de agosto de 2024

McGregor, 36, e Nurmagomedov, 35, é claro que têm muita história um com o outro.

Os dois ex-campeões colidiram em uma luta rancorosa em outubro de 2018 no UFC 229, que continua sendo o maior evento pay-per-view da história do MMA, atraindo mais de 2 milhões de compras. Depois de uma preparação feia que incluiu McGregor quebrando infamemente uma janela de ônibus com um dolly, Nurmagomedov dominou o irlandês a caminho de uma finalização no quarto round.

Depois, com a animosidade ainda fervendo, Nurmagomedov saltou sobre a grade e iniciou uma briga selvagem com os cornermen e a equipe de McGregor.

Enquanto Nurmagomedov se aposentou em 2020 como um campeão invicto do UFC, McGregor aparentemente continua lutando. O polêmico irlandês perdeu duas de suas três lutas nos anos desde a derrota de Nurmagomedov, e recentemente se retirou de uma disputa programada contra Michael Chandler no UFC 303 após sofrer uma fratura no dedo mindinho do pé.

Chandler continua esperando na lateral do campo pela luta contra McGregor, que deve ser remarcada para o final de 2024. Então, sem surpresa, o americano não conseguiu deixar de participar na segunda-feira.

Pare com isso… @TheNotoriousMMA . Se você tivesse metade das bolas que DT tinha, você teria aparecido em 29 de junho. Em vez disso, você está caminhando normalmente, bebendo cerveja no estilo Austin 3:16 em um show de luta/rally de motociclistas local em Dakota do Sul, um RED, 100% #maga estado, a propósito. — Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 6 de agosto de 2024

Mano, ele nem sabe quem diabos você é lol. Ele provavelmente acha que você é um pouco falido implorando por babaca — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 de agosto de 2024

Ele faz @TheNotoriousMMA . Mas isso não vem ao caso. O negócio é o seguinte: eu te derrotei em dezembro… Aposto minha carreira inteira nisso. Termine o ano de volta virando seu corpo sem vida na tela. — Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 6 de agosto de 2024