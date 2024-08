Conor McGregor rejeita Donald Trump por elogios a Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor está dando 180 graus em seus sentimentos em relação Donald Trump – criticando o ex-presidente por ligar Khabib Nurmagomedov seu lutador favorito do UFC e reivindicar a mudança é um sério problema para ele.

Bem. 45 cantou elogios ao lutador do Daguestão durante uma transmissão ao vivo com Adin Ross na segunda-feira… e assim que Notorious soube disso, ele atacou Trump no X.

Donald Trump diz que Khabib Nurmagomedov é seu lutador favorito do UFC e detalha a conversa que teve com ele sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia 🎥 CHUTE / @adinross #UFC #MMA pic.twitter.com/h8pH72WaVT – Rodadas do campeonato (@ChampRDS) 5 de agosto de 2024

“Decisão de encerrar a campanha”, disse Conor… acrescentando que a decisão certa seria considerar um lutador americano seu favorito.

“Eu teria pensado que APENAS OS EUA seria a mentalidade aqui e o que eu gostaria de ver do meu presidente, pessoalmente.”

Conor virar as costas a Trump é bastante interessante… especialmente porque partilhou uma forte mensagem de apoio após a tentativa de assassinato no mês passado.

“Um bilionário múltiplo de 78 anos deveria estar em um iate nos campos de golfe em turnê médica”, disse ele na época. “Mas ele não está. Ele está na Pensilvânia cuspindo balas! Correndo pelo amor de seu país! Deus apresse Donald! Deus abençoe os Estados Unidos.”

Conor não apenas mudou sua opinião sobre Trump – ele também voltou atrás em seu comentário sobre “múltiplos bilionários” na postagem de segunda-feira… dizendo que estava “realmente errado” e afirmando ainda que vale apenas “algumas centenas de milhões”.

Claro, Conor odiou Khabib durante anos… especialmente depois que ele perdeu para o lutador por 29-0 em outubro de 2018. Ele aproveitou todas as oportunidades para destruir seu inimigo nas redes sociais… e a postura de Trump claramente o irritou.

Companheiro lutador do UFC Michael Chandler veio em defesa de Trump nas respostas … fazendo referência à luta adiada por causa da lesão no dedo do pé de Conor.

“Se você tivesse metade da coragem que DT teve, você teria aparecido em 29 de junho”, disse Michael no X. “Em vez disso, você está caminhando normalmente, bebendo cerveja no estilo Austin 3:16 em um show de luta local / comício de motocicleta no sul Dakota, um estado RED, 100% #maga, aliás.”

Nenhuma palavra sobre o que o chefão do UFC Dana Branco pensa em tudo… mas presumimos que ele está do lado de Trump, já que eles são amigos de longa data.