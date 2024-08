Conversa sobre transferência: Barça está fora do acordo para contratar a estrela do Milan, Leão

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: A transferência do Barça para Leão encontra obstáculos

O Milan está pronto para resistir ao interesse do Barcelona no extremo Rafael Leãode acordo com a Gazzetta dello Sport.

O Azul-claro foram recentemente associados ao jogador de 25 anos, pois procuram reforçar a sua linha de ataque, mas com pouco tempo restante na janela de transferências para encontrar um substituto, as últimas indicam que o Rossoneri não tem planos de se separar do internacional português após “conversas exploratórias” realizadas entre ambas as partes.

Uma cláusula de rescisão no acordo de Leão permite que ele seja contratado por uma taxa de € 175 milhões, mas a péssima situação financeira do Barça significa que eles estão longe de conseguir cumprir essa cláusula e estão explorando outras opções, incluindo a da Juventus. Federico Chiesa.

Leão tem contrato com o Milan até o verão de 2028 e jogou 90 minutos quando o time de Paulo Fonseca empatou por 2 a 2 com o Torino na estreia na Série A no sábado.

– Newcastle United está procurando alternativas ao zagueiro do Crystal Palace Marc Guéhi depois de não conseguir progredir nas negociações para contratar o zagueiro, relata o Athletic. Os Magpies teriam feito contato com o Chelsea sobre uma transferência para Axel Disasi26, enquanto também estão interessados ​​no zagueiro do Bayer Leverkusen, de 25 anos Edmond Tapsoba. Foi relatado que, embora o Newcastle “não tenha fechado totalmente a porta” para Guehi, eles agora estão garantindo que os planos de contingência estejam em vigor.

– O Manchester United está disposto a deixar o meio-campista Christian Eriksen sair se receberem uma oferta de £ 5 milhões, relata o Football Insider. Acredita-se que o técnico Erik ten Hag veja o jogador de 32 anos, que tem apenas um ano restante de contrato em Old Trafford, como “excedente de requisitos”. É improvável que o antigo clube Ajax Amsterdam faça uma oferta por Eriksen, pois eles são obrigados a se livrar de jogadores primeiro.

– Dois clubes lutam pela contratação do zagueiro do Liverpool Sepp van den Bergrelata o Times. Brentford e Bayer Leverkusen são supostamente os dois lados na frente da fila pelo jogador de 22 anos, com conversas em andamento com os Reds sobre um acordo entre £ 20 milhões e £ 25 milhões.

– Um acordo foi fechado entre Fulham e Crystal Palace para zagueiro Joaquim Andersende acordo com o Athletic. Um acordo no valor de £ 30 milhões, incluindo complementos, teria sido finalizado para o jogador de 28 anos, que agora passará por um exame médico em Craven Cottage antes que a mudança possa ser concluída. Os Cottagers estão ansiosos para fortalecer a zaga neste verão após perder Tosin Adarabioyo em uma transferência gratuita para o Chelsea.