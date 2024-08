Conversa sobre transferência: Barça olha para Coman como alternativa a Williams

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: O Barça quer fazer uma jogada por Coman, do Bayern

Barcelona está interessado em transferência do ponta do Bayern de Munique Kingsley Comanrelata o Sport.

O jogador de 28 anos é visto como uma alternativa potencial ao Athletic Club Nico Williamsquem Azul-claro estão ansiosos para “esgotar suas opções” antes de seguir em frente com outros jogadores em sua lista.

O técnico Hansi Flick apoia uma abordagem ao internacional francês, tendo-o utilizado anteriormente como titular durante seu tempo como técnico do Bayern, e há a crença de que o clube da Bundesliga estaria aberto a um possível acordo de empréstimo até o final da temporada, no qual o Barça cobrirá seu salário.

Coman contribuiu com seis gols em 17 partidas da Bundesliga na temporada passada, e acredita-se que ele seja visto como uma forte opção de transferência caso o Barcelona tenha dificuldades para progredir com Williams. Ala da Juventus Federico Chiesa também teria sido oferecido ao time da LaLiga.

O Barcelona está interessado em contratar Kingsley Coman, do Bayern de Munique. (Foto de Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– O sinal verde foi dado pelo meio-campista da Real Sociedad Martín Zubimendi sobre uma possível mudança para o Liverpool, relata o Relevo. Acredita-se que os Reds estavam priorizando uma mudança para um No. 6 na janela de transferências, e parece que eles estão se aproximando de contratar Zubimendi, que tem uma cláusula de liberação em seu contrato no valor de £ 51,7 milhões.

– Tottenham Hotspur está confiante em contratar o atacante do AFC Bournemouth Dominic Solankerelata o Times. Os Spurs teriam sondado uma jogada para o jogador de 26 anos ultimamente, e as últimas informações indicam que eles também estão dispostos a ativar sua cláusula de liberação de £ 65 milhões se um acordo sobre uma taxa de transferência não for fechado com os Cherries. Solanke marcou 19 gols em 38 partidas da Premier League na temporada passada.

– Uma mudança para o lateral direito do Newcastle United Kieran Trippier está sendo considerado pelo West Ham United, relata o Telegraph. Os Hammers são relatados como o mais novo clube a estar de olho no jogador de 33 anos, que também está no radar dos clubes da Arábia Saudita. Trippier tem menos de 12 meses restantes em seu contrato no St. James’ Park, e ele pode ser visto como uma alternativa potencial ao Manchester United Aaron Wan-Bissaka.

– Al Ahli está interessado em uma transferência para o atacante do Tottenham Hotspur Richarlisonrelata Ben Jacobs. Acredita-se que o clube da Saudi Pro League tenha monitorado o jogador de 27 anos durante o verão, e há relatos de que o Spurs estaria disposto a deixá-lo ir se sua avaliação de £ 60 milhões for atendida. Richarlison marcou 11 gols em 28 jogos da Premier League na temporada passada.

– O Borussia Dortmund está na frente da fila para contratar o atacante do TSG Hoffenheim Maximiliano Beierrelata Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. Embora o Liverpool tenha se interessado pelo jogador de 21 anos, acredita-se que ele já tenha tomado sua decisão de se juntar ao BVB em vez de outros pretendentes. Há conversas em andamento entre os dois clubes da Bundesliga para chegar a um acordo sobre uma taxa.