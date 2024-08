Conversa sobre transferência: Barcelona considera uma transferência para Chiesa da Juve

A janela de transferências de verão está aberta! Há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando, então O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Chiesa para o Barcelona e Sterling para a Juventus?

Barcelona estuda transferência do ponta da Juventus Federico Chiesade acordo com o Sport.

Acredita-se que uma oferta de € 14 milhões seria suficiente para contratar Chiesa, de 26 anos, que está sendo considerado mais fortemente pelo Barcelona depois que o clube recentemente não conseguiu contratar o ponta do Athletic Club, Nico Williams.

A Chiesa continua sendo um dos jogadores que o Bianconeri estão querendo mudar neste verão, enquanto ele estaria interessado em mudar para a LaLiga em meio ao interesse de vários clubes na Europa.

Saída de Chiesa pode abrir espaço para ponta do Chelsea Raheem Sterling. Fontes da ESPN relataram que a Juventus fez uma consulta oficial por Sterling, com o jogador de 29 anos buscando “clareza” sobre seu futuro em Stamford Bridge após ter sido deixado de fora do elenco do técnico Enzo Maresca na derrota por 2 a 0 para o Manchester City.

Sterling pode ser visto como um substituto para Chiesa caso o italiano se junte ao time do técnico Hansi Flick, embora ele possa ter que aceitar um salário menor, já que seu contrato atual de € 6 milhões por temporada é difícil de ser igualado pelo Barça.

Se Federico Chiesa, na foto, se juntar ao Barcelona, ​​isso pode abrir espaço na Juventus para Raheem Sterling. Mateusz Slodkowski/Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– Fulham atendeu à avaliação do Burnley para o meio-campista Sander Bergérelata o Athletic. Ambos os lados teriam fechado um acordo no valor total de £ 25 milhões, incluindo bônus, com Berge, que foi recentemente ligado ao Manchester United, agora viajando para o oeste de Londres para fazer um exame médico. Os termos pessoais já teriam sido acertados.

– Meio-campista do Bayern de Munique Leon Goretzka deve permanecer na Allianz Arena apesar da pressão da hierarquia do clube para sair, diz Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. Goretzka, 29, não deve aparecer no onze inicial do novo técnico Vincent Kompany, mas as últimas informações indicam que ele deve ficar e lutar por seu lugar depois que o time da Bundesliga pareceu se separar dele.

Escolhas do editor 2 Relacionados

– O Arsenal recebeu uma oferta do Wolves pelo goleiro Arão Ramsdalede acordo com o Athletic. Uma proposta de empréstimo teria sido feita aos Gunners para o jogador de 26 anos na segunda-feira, com o acordo também acreditando incluir uma cláusula de opção que permite que eles o contratem permanentemente no próximo verão. Os Wolves também devem cobrir a “maioria” do salário de Ramsdale.

– Um acordo foi concluído entre Juventus e Milan para zagueiro Pierre Kalulurelata a Gazzetta dello Sport. Um acordo no valor de € 20 milhões teria sido assinado entre os dois clubes para o jogador de 24 anos, que deve passar por exames médicos com o Bianconeri na terça-feira. Kalulu fez apenas nove partidas na Série A para o Rossoneri última temporada.

– O Manchester United está interessado em avançar com o defesa-central Victor Lindelöf antes do fechamento da janela de transferências, de acordo com o Football Insider. O internacional sueco de 30 anos entrou nos últimos 12 meses de seu contrato em Old Trafford no verão, e parece que o técnico Erik ten Hag não vê lugar para ele em seu elenco. Lindelof está atualmente indisponível após sofrer uma lesão durante a pré-temporada.