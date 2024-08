Conversa sobre transferência: Barcelona persegue acordo com Tah antes do prazo final

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: O Barça vai tentar contratar Tah, do Leverkusen

Barcelona ainda está em negociações com o zagueiro do Bayer Leverkusen Jonathan Tah sobre uma possível mudança, relata Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland.

O Barcelona vem buscando um acordo pelo zagueiro, embora um acordo ainda não tenha se materializado com a janela de transferências se aproximando do fim. Os gigantes espanhóis se concentraram em outros alvos nas últimas semanas, mas um acordo ainda está vivo.

O tuíte sugere que os campeões da Bundesliga se separariam de Tah por € 30 milhões, mas o Barcelona está atualmente disposto a desembolsar apenas € 20 milhões. Ainda não houve uma abordagem concreta do Barcelona, ​​e se o preço pedido pelo Leverkusen cairá nos próximos dias ainda não se sabe.

Tah teve um papel fundamental na dobradinha nacional do Leverkusen na temporada passada e, com seu contrato expirando no ano que vem, o jogador de 28 anos atraiu muita atenção, colocando o campeão da Bundesliga sob pressão.

No entanto, apesar dessa pressão, o Leverkusen até agora se mostrou pouco disposto a se desfazer do zagueiro e se manteve firme em sua avaliação de € 30 milhões.

Entre os clubes que demonstraram interesse no internacional alemão estava o Bayern de Munique. No entanto, seu interesse tem lutado para progredir em negociações avançadas, e um acordo não se concretizou, potencialmente deixando a porta aberta para o Barcelona.

O zagueiro do Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, está relacionado a uma possível transferência para o Barcelona. (Foto de Christof Koepsel/Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– Ala do Bayern de Munique Kingsley Coman está considerando suas opções após uma abordagem do Al Hilal, relata a Sky Sports. O Al Hilal estava monitorando o francês neste verão e já preparou uma oferta de contrato substancial para Coman. A abordagem do lado saudita ao lado da Bundesliga já foi supostamente aceita, embora ainda não tenha havido um acordo com o jogador. É relatado que Coman ainda está avaliando o acordo e ainda não deu sinal verde para a mudança.

– Chelsea está confiante em fechar acordo com o atacante do Napoli Victor Osimhenrelata o TeamTalk. O relatório revela que, embora haja interesse da Arábia Saudita, ou seja, do Al Ahli, Osimhen preferiria permanecer na Europa, com o internacional nigeriano aberto à possibilidade de uma transferência para o Chelsea. É relatado que o Chelsea está em negociações sobre um acordo de £ 60 milhões e os Blues estão dispostos a fazer de Osimhen seu novo maior ganhador para garantir o acordo.

– O Real Betis está pressionando por um acordo com o meio-campista do Tottenham Hotspur Giovani Lo Celsorelata Fabrizio Romano. O tuíte indica que Lo Celso tem sido um “alvo principal” para o meio-campo do clube espanhol desde junho. Com Nabil Fekir prestes a deixar o Betis, espera-se que eles fechem um acordo por Lo Celso antes do fechamento da janela de transferências.

– Ala do Manchester United Jadon Sancho deu sinal verde para uma transferência para a Juventus, relata Nicolo Schira. Sancho tem sido fortemente relacionado a uma transferência para o lado italiano, no entanto, os dois clubes ainda não chegaram a um acordo. É relatado que a Juventus não quer concordar com um acordo de empréstimo com a obrigação de torná-lo permanente e, em vez disso, prefere a opção de um acordo de empréstimo até junho de 2025, onde eles mantêm a opção de tornar essa transferência permanente.