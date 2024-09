Conversa sobre transferência: Chelsea não descarta empréstimo para Washington

O prazo de transferência pode ter passado nas cinco principais ligas da Europa, mas ainda há negócios a serem feitos neste verão. E, com apenas quatro meses até a janela de janeiro abrir, o boato continua girando! O Transfer Talk traz todas as últimas novidades, e você pode conferir nossa lista de todos os principais negócios fechados.

NOTÍCIA PRINCIPAL: Chelsea pode enviar Washington por empréstimo

O Chelsea só vai considerar ofertas de empréstimo para Deivid Washington após rejeitar propostas de dois clubes ingleses no último dia do prazo, relata Fabrizio Romano.

A fonte da transferência acrescenta que Washington é altamente valorizado por seu clube atual e faz parte de seu “projeto futuro”. No entanto, um empréstimo de um ano não foi descartado pelos Blues nesta temporada, com vários clubes portugueses interessados ​​em contratá-lo.

O atacante de 19 anos só jogou duas vezes pelo Chelsea desde que chegou ao clube no ano passado, vindo do Santos. Washington foi recentemente ligado a uma transferência para Strasbourg, embora isso tenha fracassado no começo desta semana depois que o Chelsea cancelou o acordo.

A ESPN também informou que o Strasbourg chegou a agendar exames médicos para o brasileiro até que a transferência fosse cancelada.

Deivid Washington, do Chelsea, pode ser emprestado nesta temporada. (Foto de Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– Mohamed Simakan deve chegar a Riad no sábado antes de sua proposta de transferência de € 40 milhões para o Al Nassr, relata Florian Plettenberg. O zagueiro do RB Leipzig já assinou um contrato de cinco anos com o clube saudita, concluindo seu exame médico na sexta-feira em Berlim. O jogador de 24 anos ganhará € 15 milhões anualmente no Al Nassr, incluindo complementos. Ele jogou 85 vezes na Bundesliga desde que chegou ao Leipzig em 2021, além de ter conquistado sete convocações para a França Sub-21.

– Al Fayha está em negociações avançadas para contratar o AS Roma Chris Smallingrelata o Footmercato. A publicação francesa acrescenta que apenas alguns detalhes precisam ser acertados antes que o ex-zagueiro do Manchester United conclua sua transferência para a Saudi Pro League. O Al Fayha vem trabalhando em um acordo para contratar Smalling há várias semanas, embora o tempo esteja se esgotando com a janela de transferências saudita fechando oficialmente em dois dias. Caso a Roma perca o jogador de 34 anos, espera-se que o clube da Série A siga em frente em sua busca pelo agente livre Mats Hummels.

– A AS Roma ultrapassou o Galatasaray na corrida para contratar um agente livre Mário Hermosorelata Gianluca Di Marzio. O ex-zagueiro do Atlético Madrid tem negociado com ambos os clubes nos últimos dias, mas um acordo com o time da Série A agora parece iminente. Di Marzio afirma que Hermoso e a Roma têm mantido contato contínuo sobre os termos de um contrato proposto de três anos, com um acordo agora fechado. O jogador de 29 anos deixou o Atlético neste verão após cinco anos na capital espanhola.

– Al Hilal chegou a acordo com o Benfica por 40 milhões de euros pelo avançado Marcos Leonardorelata Fabrizio Romano. O internacional brasileiro sub-20 deve voar para Paris no domingo para exames médicos após um acordo ter sido fechado por ambos os clubes. Leonardo deve ganhar cerca de € 5 milhões por ano no Al Hilal, além de complementos contratuais. O jogador de 21 anos está no Benfica há menos de um ano, mas já impressionou após marcar oito gols em 17 jogos na liga.

– Chelsea e West Ham United fizeram ofertas de empréstimo de última hora para o atacante do Aston Villa Jhon Durán no dia do prazo final, relata o HITC. Ambas as tentativas tardias foram rapidamente rejeitadas pelo Villa, que não teria tempo para recrutar um substituto antes do fechamento da janela de transferências de verão na sexta-feira. O colombiano de 20 anos tem sido fortemente ligado a uma saída do Villa neste verão, embora nenhum clube tenha conseguido atingir sua avaliação de £ 40 milhões.