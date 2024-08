Conversa sobre transferência: Grealish pode deixar o Man City em janeiro

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Grealish, do Man City, pode considerar saída em janeiro

Jack Grealish quer lutar por seu lugar no Manchester City nesta temporada, mas o Football Insider relata que ele pode ser tentado por uma mudança em janeiro se permanecer na periferia do elenco de Pep Guardiola em 2024-25.

Acreditava-se que o jogador de 28 anos estava considerando seu futuro no Etihad Stadium no início deste verão, mas ele impressionou na pré-temporada e está determinado a lutar contra Jérémy Doku para uma vaga no lado esquerdo do City.

No entanto, se ele for deixado de fora do time titular de Guardiola nas primeiras semanas e meses da temporada, ele pode ser tentado a uma transferência na janela de transferências de janeiro, com o antigo clube Aston Villa na frente da fila de clubes interessados.

Grealish começou apenas 10 partidas pelo City na Premier League na temporada passada e sua influência enfraqueceu desde que Doku chegou em 2023. Posteriormente, ele foi deixado de fora da seleção inglesa para a Euro 2024.

Grealish acredita que está em melhor forma física do que nunca e espera provar seu valor para Guardiola quando a nova temporada começar com a Community Shield no próximo fim de semana, mas parece que ele também está disposto a sair se isso significar jogar no time principal.

Há rumores de que Jack Grealish pode deixar o Manchester City em janeiro se não tiver minutos de jogo garantidos. (Foto de Jeff Dean/Getty Images)

– O Atlético de Madrid está fazendo planos alternativos caso esteja buscando o meio-campista do Chelsea Conor Gallagher falha, com uma jogada para o Valencia Javi Guerra já concordaram. Fabrizio Romano relata que os dirigentes do Atlético têm um acordo em princípio com o jovem de 21 anos e seus representantes e que estão prontos para prosseguir esta semana caso Gallagher recuse sua proposta. O Atlético já se fortaleceu com as adições de Robin Le Normand e Alexandre Sørlothe Guerra se tornaria a terceira chegada, por uma taxa de € 25 milhões. Os espanhóis agora estão simplesmente esperando Gallagher decidir sobre seu futuro.

– O Chelsea entrou na corrida pelo meio-campista do Celtic Matt O’Rileyrelata o Sun. O técnico do Blues, Enzo Maresca, vê O’Riley como o substituto perfeito para Gallagher, que rejeitou um novo contrato e está contemplando a mudança mencionada para o Atléti. O Celtic já rejeitou uma oferta do Southampton que se acredita estar em torno de £ 14 milhões por O’Riley, de 23 anos, com £ 20 milhões acreditando ser a taxa provável para fazer os gigantes escoceses concordarem com um acordo. O Atalanta também está interessado no internacional dinamarquês.

– O Bayer Leverkusen está procurando reforçar suas opções defensivas e espera recrutar Joel Matip como um agente livre, relata Floriano Plettenberg. O Leverkusen está considerando alternativas caso Jonathan Tah deixar o clube, e Matip é considerado uma boa opção de curto prazo. Não há acordo verbal em vigor, mas ele provavelmente assinaria um contrato até 2026. As conversas entre as duas partes têm sido positivas, embora o jogador de 32 anos também esteja considerando outras opções.

– A Internazionale é o mais novo clube a entrar na corrida pelo atacante da Juventus Federico Chiesade acordo com a Gazzetta dello Sport. Chiesa foi informado pelo chefe da Juve, Thiago Motta, que ele está livre para sair, e com um ano restante em seu contrato, a Velha Senhora espera recuperar algo para o jogador de 26 anos antes de perdê-lo em uma transferência gratuita em 12 meses. A avaliação da Juve de € 40 milhões até agora afastou potenciais pretendentes, e Nerazzurri o presidente Giuseppe Marotta espera fechar um acordo com os rivais da Inter na Série A. Chelsea e Tottenham Hotspur estão entre outros clubes interessados.

– RB Leipzig rejeitou investidas do Barcelona pelo meio-campista Dani Olmoe sugerem que não haverá acordo a menos que o clube catalão possa propor uma oferta melhor, relata o Sport. O Barça está interessado em contratar o internacional espanhol de 26 anos e até agora apresentou uma proposta que atende à avaliação de € 60 milhões do Leipzig, mas apenas em parcelas e bônus. O clube alemão está preparado para deixar Olmo sair, e para seu clube preferido, o Barça, mas eles estão se recusando a negociar com o Barça a menos que eles retornem com uma taxa única séria. O Leipzig está preparado para ser paciente e não tem pressa em permitir que um de seus craques saia.