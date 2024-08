Conversa sobre transferência: Juve ainda está em Sancho, apesar do acordo com Gonzalez

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Juve circulando Sancho e Gonzalez

A Juventus continua comprometida em fechar acordo com o ponta do Manchester United Jadon Sanchoapesar de estar perto da Fiorentina Nico Gonzálezde acordo com Fabrizio Romano.

Com Federico Chiesa parecendo pronto para deixar o time de Turim para o Barcelona, ​​a Juventus tem estado ansiosa para adicionar às suas amplas opções. O internacional argentino Gonzalez parece ser o primeiro táxi a sair da fila, com um empréstimo de € 8 milhões – e uma opção de € 25 milhões para comprar – definido para ser anunciado em breve. No entanto, isso não prejudicou suas aspirações de fechar um acordo por Sancho.

Sancho está no radar da Juventus neste verão e, embora o relacionamento do jogador de 24 anos com o técnico do United, Erik ten Hag, tenha melhorado, ainda há a possibilidade de ele deixar o Old Trafford antes do fim da janela de transferências.

Sancho ficou de fora do elenco do United na derrota por 2 a 1 para o Brighton & Hove Albion no sábado, com Romano sugerindo que isso se deveu principalmente às negociações que devem continuar nos próximos dias.

O futebol italiano sugeriu que o jogador de 21 anos do FC Porto Francisco Conceição também está na lista da Juventus.

A Juventus ainda está interessada no ponta Jadon Sancho do Manchester United. Adam Davy/PA Images via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Marselha está interessado em fechar acordo com o atacante do Everton Neal Maupaymas eles enfrentarão a concorrência do Brentford, segundo o Foot Mercato. Foi relatado que o Marseille já viu uma proposta de empréstimo para Maupay ser rejeitada pelo Everton.

– Meio-campista do Arsenal Fábio Vieira está definido para retornar ao Porto, de acordo com o The Sun. A reportagem revela que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, informou ao jogador de 24 anos que ele não se encaixa em seus planos, o que significa que Vieria poderá deixar o Emirates Stadium antes do fim da janela de transferências.

– Meio-campista do Atalanta Teun Koopmeiners continua sendo uma prioridade para a Juventus, que está ansiosa para fechar um acordo antes do fim da janela de transferências, sugere Calciomercato. O meio-campista holandês foi deixado de fora do elenco da Atalanta para o confronto contra o Torino, indicando que uma mudança pode estar se aproximando.

– Atacante do Napoli Victor Osimhen está priorizando uma mudança para o Paris Saint-Germain, mas o clube francês pode não atender à avaliação do Napoli, relata o La Gazzetta dello Sport. O internacional nigeriano tem uma cláusula de liberação de € 130 milhões, embora haja relatos de que o Napoli esteja esperando por um valor de aproximadamente € 100 milhões. Embora seja esperado que o PSG faça sua primeira abordagem oficial do verão para Osimhen nos próximos dias, é improvável que corresponda à avaliação do Napoli. Isso deixa a porta entreaberta para o Arsenal e o Chelsea, que espreitam em segundo plano, enquanto os clubes da Arábia Saudita também ainda estão interessados ​​em garantir uma transferência para Osimhen.

– Aston Villa está em negociações com o VfL Wolfsburg por meio-campista Áster Vranckxrevela Nicolo Schira. O jogador de 21 anos teria despertado interesse do Crystal Palace no início da janela de transferências, enquanto Fiorentina e Napoli também foram cogitados como possíveis interessados ​​em contratar o meia.