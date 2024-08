Conversa sobre transferência: Lookman da Atalanta dificilmente se juntará ao PSG

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: PSG dificilmente contratará Lookman da Atalanta

Ademola Lookman ainda está interessado em uma mudança para o Paris Saint-Germain, mas o clube francês não atenderá à avaliação da Atalanta, de acordo com a Sky Sports Deutschland Floriano Plettenberg.

Lookman teve uma temporada impressionante na Itália na temporada passada, marcando 17 gols e 10 assistências em todas as competições, atraindo interesse de toda a Europa como resultado. Embora Lookman tenha supostamente se interessado em se mudar da Atalanta neste verão, um acordo ainda não foi fechado com nenhuma parte interessada.

O jogador de 26 anos está esperando uma transferência para os gigantes franceses, mas com um acordo entre os dois clubes ainda distante, há relatos de que um acordo parece improvável no momento.

O PSG tem atualmente Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani como opções de avanço, enquanto Marco Asensio também foi utilizado em uma função de atacante pelo clube francês. Consequentemente, a menos que o PSG deixe Ramos ou Kolo Muani saírem, um acordo para Lookman parece improvável, apesar de seus desejos.

O relatório revela que o Arsenal e outros clubes na Europa estão monitorando a situação de Lookman, com os Gunners potencialmente mais receptivos a atender ao preço pedido pela Atalanta.

O Arsenal está interessado em aumentar suas opções de ataque neste verão, com Eddie Nketiah prestes a deixar o clube, enquanto Gabriel Jesus sofreu com problemas de lesão durante seu tempo com o time do norte de Londres. No entanto, o interesse do Arsenal não levou a uma abordagem concreta ainda.

– O Al Ahli apresentou uma oferta pelo avançado do Napoli Victor Osimhenrelatórios Fabrizio Romano. Osimhen tem sido fortemente ligado a uma mudança do Napoli neste verão, com o clube italiano receptivo a abordagens para o internacional nigeriano. Apesar de ter supostamente despertado interesse do Paris Saint-Germain, Arsenal e Chelsea, as mudanças não se materializaram, o que deixou a porta aberta para clubes da Saudi Pro League. O relatório sugere que a abordagem do Al Ahli é de mais de € 65 milhões, o que é aproximadamente metade da cláusula de liberação de € 130 milhões no contrato de Osimhen, embora o Napoli possa estar receptivo a esta oferta com a janela de transferências entrando nos estágios finais.

– Al Ahli está perto de fechar acordo com o atacante do Brentford Ivan Toneyrelata Rudy Galetti. O internacional inglês tem estado no radar da equipe saudita, no entanto, foi relatado anteriormente que Toney estava considerando suas opções. O relatório agora revela que Toney aceitou a última proposta do Al Ahli, enquanto um acordo também foi alcançado com o Brentford, após uma oferta melhorada. É relatado que o acordo deve ser finalizado em breve, com os “últimos detalhes” sendo discutidos.

– O West Ham United abriu negociações com a AS Roma para o atacante Tammy Abraãorelatórios Nicolo Schira. O time da Premier League está supostamente interessado em aumentar suas opções de ataque antes do fim da janela de transferências, tendo falhado em fechar um acordo com o Aston Villa Jhon Durán. Abraham foi identificado pelo West Ham como uma opção possível, com o inglês supostamente não nos planos do técnico da Roma, Daniele De Rossi, para a temporada. O relatório sugere que as negociações começaram entre os dois clubes sobre um acordo.

– Atacante do Arsenal Eddie Nketiah está aberto a uma mudança para o Crystal Palace, relata Fabrizio Romano. O jogador de 25 anos está ansioso para deixar o Emirates Stadium neste verão para garantir o futebol do time principal. Nketiah estava supostamente perto de uma mudança para o Nottingham Forest, no entanto, uma mudança não se materializou, deixando o atacante a considerar opções alternativas. Os relatórios indicam que as conversas iniciais entre o Palace e o jogador estão ocorrendo em relação aos termos pessoais, no entanto, também há interesse de outros clubes.

– Nice chegou a acordo sobre termos pessoais com o avançado do Borussia Dortmund Youssoufa Moukokorelata o Foot Mercato. O jovem de 19 anos está buscando deixar o Dortmund para ganhar mais regularidade no futebol do primeiro time. Moukoko tem contrato com o clube alemão até 2026, o que pode fazer com que o Dortmund o libere neste verão para garantir uma taxa melhor do que a que receberia no ano que vem. É relatado que o Nice concordou com termos pessoais com o atacante e está esperançoso de que eles possam fechar um acordo com o Dortmund.