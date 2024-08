Conversa sobre transferência: Man United quer atacar De Ligt e Mazraoui

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Man United olhando para De Ligt, Mazraoui

O Manchester United está tentando completar uma dupla investida contra os defensores do Bayern de Munique Matthijs de Ligt e Noussair Mazraouirelata Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland.

Há relatos de que houve progresso em relação às transferências de ambos, à medida que as negociações continuam, em meio à crença de que o clube da Bundesliga está aberto a se desfazer da dupla antes do fechamento da janela de transferências.

A necessidade dos Red Devils por um zagueiro tornou-se mais urgente recentemente com a nova contratação Leny Yoro deve ficar fora por três meses, e parece que De Ligt, de 24 anos, foi movido para o topo da lista.

Acredita-se também que o técnico Erik ten Hag esteja pensando em se separar Aaron Wan-Bissakae ele pode ser substituído diretamente pelo internacional marroquino Mazraoui, de 26 anos, que também foi relacionado ao West Ham United.

Se De Ligt e Mazraoui forem contratados, eles serão a terceira e a quarta contratação do Manchester United no verão.

FOFOCA DE PAPEL

– O Barcelona está otimista em relação a um possível acordo com o ponta do Athletic Club Nico Williamsrelata o Sport. Apesar das sugestões de que sua mudança para Dani Olmo pode significar que eles não serão capazes de contratar Williams, acredita-se que as negociações ainda estejam em andamento entre os dois clubes, com o internacional espanhol de 22 anos ainda firmemente na lista Azulãoradar do.

– A Real Sociedad está trabalhando duro para tentar manter dois meio-campistas importantes no clube, de acordo com o Noticias de Gipuzkoa. Ambos Martín Zubimendi25, e Mikel Merino28, têm atraído o interesse da Premier League ultimamente, mas o clube da LaLiga está esperançoso de que pode persuadi-los a ficar, oferecendo-lhes novos contratos que os tornariam os dois maiores ganhadores do elenco.

– Um empréstimo para o extremo do Galatasaray Wilfried Zaha está sendo explorado pelo Leicester City, relata o Athletic. O time da Super Lig turca está aberto a se separar do jogador de 31 anos neste verão, depois que ele perdeu seu lugar na escalação inicial, e ele está priorizando um retorno à Premier League. Ele também foi recentemente ligado ao Crystal Palace.

– Ala do Ajax Carlos Forbs foi identificado como substituto de Pedro Neto pelo Wolverhampton Wanderers, relata Fabrizio Romano. Acredita-se que o jogador de 20 anos seja um dos primeiros nomes na lista da hierarquia do Wolves, embora eles devam explorar várias opções enquanto procuram substituir um de seus principais jogadores. Neto, que supostamente está perto de concluir uma transferência para o Chelsea, contribuiu com 11 gols em 20 partidas da Premier League na temporada passada.

– Estão em curso negociações ativas entre o West Ham United e o Manchester United sobre uma transferência para o lateral-direito Aaron Wan-Bissakarelata Fabrizio Romano. Os Hammers continuam interessados ​​no jogador de 26 anos, que pode ser sua próxima prioridade depois de finalizarem um acordo com o zagueiro do Nice Jean-Clair Todibo. Wan-Bissaka fez 29 aparições em todas as competições na temporada passada.