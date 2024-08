Conversa sobre transferência: Napoli faz oferta de € 25 milhões de McTominay ao Man United

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Man Utd recebe oferta de € 25 milhões por McTominay do Napoli

O Napoli fez uma oferta de € 25 milhões (US$ 28 milhões) para contratar o meio-campista do Manchester United Scott McTominayde acordo com a Sky Sports.

Acredita-se que as negociações estejam em andamento entre os dois clubes, com o time da Série A interessado em contratar o jogador de 27 anos por empréstimo com uma cláusula permanente de que eles teriam a obrigação de ativar no próximo verão.

Apesar de estarem abertos a se separar dele na atual janela de transferências, € 25 milhões estão supostamente abaixo da avaliação dos Red Devils, e já foi dito anteriormente que eles estariam esperando por algo próximo a € 35 milhões.

McTominay fez aparições em ambas as partidas pelo time do técnico Erik ten Hag até agora nesta temporada, mais recentemente entrando como substituto na vitória de 1 a 0 da Premier League sobre o Fulham em Old Trafford na semana passada. Ele fez um total de 253 aparições em clubes na carreira desde sua estreia em maio de 2017.

FOFOCA DE PAPEL (por Adam Brown)

– Um acordo de € 30 milhões foi alcançado entre Chelsea e Napoli para o atacante Romelu Lukakurelata a Gazzetta dello Sport. O jogador de 31 anos deve se juntar ao clube da Série A em caráter permanente depois que o técnico Antonio Conte o colocou no topo de sua lista de desejos, tendo anteriormente treinado o internacional belga na Internazionale. Há relatos de que Lukaku está pronto para assinar um contrato de três anos no valor de € 6 milhões por temporada.

– O Arsenal colocou o extremo do Athletic Club Nico Williams no topo da lista, de acordo com o Independent. O técnico Mikel Arteta está supostamente interessado em reforçar sua linha de frente neste verão, mas, apesar de explorar uma mudança para o jogador de 22 anos, acredita-se que a preferência de Williams é permanecer na Espanha, caso decida seguir em frente.

– Liverpool está considerando uma transferência para o meio-campista da Atalanta Teun Koopmeinersrelata o Team Talk. Os Reds supostamente poderiam desafiar a Juventus pelo internacional holandês de 26 anos, embora o tentassem a se afastar A Dea exigirá uma oferta de € 60 milhões. O novo técnico do Liverpool, Arne Slot, ainda não fez nenhuma contratação na janela de transferências atual.

– Um acordo foi concluído pelo Brighton para o meio-campista do Celtic Matt O’Rileydiz Fabrizio Romano. Acredita-se que uma oferta de £ 25 milhões que inclui € 5 milhões em incentivos tenha sido acordada por ambos os clubes, enquanto o jogador de 23 anos já concordou em assinar um contrato de cinco anos no Amex Stadium. Os Seagulls também estão se aproximando de uma negociação para contratar o lateral internacional turco Ferdi Kadioglu.

– Zagueiro do Barcelona Clement Lenglet está pronto para se juntar ao Atlético de Madrid por um empréstimo de uma temporada, de acordo com Matte Moretto, da Relevo. Lenglet, 29, foi um dos jogadores que o Azul-claro tem procurado se transferir neste verão, e as últimas informações indicam que ele agora se juntará ao Atlético, embora haja relatos de que ele também assinou uma extensão de contrato no Camp Nou.