Conversa sobre transferência: Newcastle se aproxima da transferência de Guéhi do Palace

NOTÍCIA PRINCIPAL: Newcastle perto de acordo por Guéhi

Newcastle United está cada vez mais perto de fechar acordo com o zagueiro do Crystal Palace Marc Guéhirevela a Sky Sports.

Após uma impressionante campanha no Campeonato Europeu com a Inglaterra, Guéhi atraiu a atenção dos Magpies, mas uma transferência ainda não se concretizou.

Embora o Newcastle tenha buscado um acordo por Guéhi durante grande parte do verão, tendo visto diversas propostas rejeitadas pelo Palace no processo, o clube do sul de Londres permaneceu comprometido com o internacional inglês.

No entanto, há relatos de que autoridades do Palácio concordaram reservadamente que seria “benéfico” se separar do jogador de 24 anos neste verão, com a reportagem revelando que uma taxa de £ 65 milhões, mais acréscimos, deve ser suficiente para concluir o acordo.

O relatório sugere que o Newcastle viu anteriormente uma proposta de £ 60 milhões mais £ 5 milhões em complementos rejeitada pelo Palace, mas o otimismo cresceu dentro do clube de que um acordo pode ser fechado, à medida que a janela de transferências se aproxima do fim.

Guéhi tem contrato com o Selhurst Park até 2026, no entanto, se o Palace não se desfazer do zagueiro neste verão, sua posição de barganha ficará consideravelmente mais fraca no próximo verão, quando Guéhi terá um ano restante de contrato.

O zagueiro do Crystal Palace, Marc Guéhi, está relacionado a uma transferência para o Newcastle United. (Foto de MI News/NurPhoto via Getty Images)

– A Juventus abordou o Manchester United em busca do extremo Jadon Sanchode acordo com a RMC Sport. O jogador de 24 anos parecia certo de deixar o Old Trafford, após um rompimento no relacionamento com o técnico Erik ten Hag, no entanto, o técnico do United revelou que ele havia “traçado uma linha e seguido em frente” no início deste verão. É relatado que, além da Juventus, o Paris Saint-Germain também demonstrou interesse em Sancho. O relatório revela que Sancho tem se interessado na perspectiva de se juntar aos gigantes franceses, no entanto, uma mudança ainda não se materializou, o que abre a porta para a Juventus atacar.

– O Wolverhampton Wanderers está na corrida para fechar um acordo com o extremo do Galatasaray Wilfried Zaharelata o The Sun. Depois de permitir Pedro Neto para se juntar ao Chelsea, os Wolves estão no mercado em busca de um substituto e supostamente identificaram Zaha como uma opção. O relatório sugere que os Wolves podem procurar garantir um acordo de empréstimo para Zaha, o que inclui a possibilidade de tornar o acordo permanente. No entanto, também é relatado que o Crystal Palace também tem interesse em Zaha, com os Eagles potencialmente procurando se reunir com o jogador de 31 anos neste verão.

– Southampton está interessado em fechar um acordo de empréstimo para o goleiro do Arsenal Arão Ramsdalepor Sky Esportes. O jogador de 26 anos poderá deixar o time do norte de Londres antes da conclusão da janela de transferências, embora eles prefiram se livrar do goleiro permanentemente. No entanto, o relatório revela que os Gunners estariam abertos a uma saída por empréstimo, com a obrigação de torná-la permanente. Ramsdale perdeu sua posição inicial para David Raya na temporada passada e foi relatado que ele estaria ansioso para deixar o clube para garantir um futebol mais regular no time principal.

– Al Ahli deu atacante ao Brentford Ivan Toney um prazo para confirmar se ele se juntará ao lado saudita, relata Bem Jacobs. Com a janela de transferências da Saudi Pro League fechando em 2 de setembro, é relatado que o Al Ahli disse ao internacional da Inglaterra que eles precisam ser informados de sua decisão até segunda-feira, para que possam buscar outros atacantes caso Toney rejeite sua proposta. O tuíte indica que o internacional da Inglaterra recebeu uma oferta de três anos do Al Ahli, no entanto, ele ainda não deu sinal verde para a mudança.

– O Arsenal fechou um acordo com o Deportivo La Coruña que permitirá ao clube espanhol contratar o meio-campista Charlie Patinorelata Fabrizio Romano. O jogador de 20 anos passou por dois empréstimos anteriores, com Blackpool e Swansea City, no entanto, o tuíte indica que o graduado de Hale End está pronto para um novo desafio na Espanha. É relatado que o acordo vale € 1 milhão, no entanto, há uma cláusula de venda “significativa” incluída.