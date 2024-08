Conversa sobre transferência: PSG abre negociações com o Man United por Sancho

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Sancho pode ser a chave para a perseguição de Ugarte pelo Man Utd

O Paris Saint-Germain está em negociações com o Manchester United sobre uma transferência para o ataque Jadon Sanchode acordo com a Sky Sports.

Sancho passou a pré-temporada de volta com os gigantes da Premier League após seu empréstimo ao Borussia Dortmund na temporada passada, e parece ter reconciliado suas diferenças com o técnico do United, Erik ten Hag, que recentemente sugeriu que Sancho poderia liderar o ataque do United na ausência do lesionado Rasmus Hojlund.

No entanto, o internacional inglês de 24 anos está supostamente aberto a uma transferência, com o PSG acreditando que termos pessoais não seriam um problema. Dortmund e Juventus também estão interessados ​​em Sancho, que o United avalia em £ 40 milhões.

O United está de olho no meio-campista do PSG Manuel Ugarte durante todo o verão, mas relatos sugeriram na segunda-feira que o interesse deles esfriou por causa das exigências do PSG, que eles consideraram altas demais. Resta saber se um acordo pode ser alcançado envolvendo ambos os jogadores.

– Bayern de Munique está aberto a ofertas pelo ponta Kingsley Comande acordo com Florian Plettenberg. O Bayern contemplaria uma opção de empréstimo com obrigação de compra, o que alertou os rivais europeus Paris Saint-Germain, que têm monitorado Coman durante todo o verão. Acredita-se que os dois clubes tenham mantido conversas contínuas sobre o futuro do jogador de 28 anos, mas nenhuma decisão foi tomada.

– Tottenham Hotspur espera grande oferta da Arábia Saudita pelo atacante brasileiro Richarlisonde acordo com o Football Insider. O jogador de 27 anos já recebeu ofertas do Oriente Médio, mas nenhuma atingiu o preço pedido de £ 60 milhões do Tottenham. Se o internacional brasileiro sair, o Spurs poderá ter fundos suficientes para contratar um de seus dois principais alvos de transferência: Brentford Ivan Toney ou AFC Bournemouth Dominic Solanke.

– Enquanto o Barcelona se aproxima de um acordo com o extremo do RB Leipzig Dani Olmoo clube catalão acredita que a chegada do jogador de 26 anos pode ajudá-los a conseguir Nico Williamstambém. Isso é de acordo com o Sport, que diz que o Barça está ansioso para entrar em contato com os representantes de Williams em um esforço para convencê-los de que eles têm um plano financeiro em andamento para fazer a mudança funcionar.

– O Manchester United manteve negociações com o meio-campista do AS Monaco e internacional francês Youssouf Fofanade acordo com a Sky Sports. O jogador de 25 anos está no último ano de contrato, o que significa que o clube do principado prefere recuperar uma taxa do que perdê-lo por nada no próximo verão. Além de Fofana, o United está de olho no Palmeiras Richard RiosDe Burnley Sander Bergé e da Real Sociedad Martín Zubimendi.

– O Crystal Palace está desesperado para abrir novas negociações com o meia-atacante Eberechi Eze em uma tentativa de impedi-lo de se mudar para o Liverpool, de acordo com o Football Insider. O jogador de 26 anos assinou uma extensão de seu acordo apenas no ano passado, o que deve fazê-lo ficar no sul de Londres até 2028, mas sua cláusula de liberação de £ 60 milhões — aplicável apenas a clubes competindo na Liga dos Campeões da UEFA — está atraindo o interesse de uma série de equipes, incluindo o Liverpool de Arne Slot. O Palace está considerando entrar novamente em negociações com o Eze para remover a cláusula de liberação do meio-campista.