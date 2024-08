Conversa sobre transferência: Williams diz ao Barcelona para fazer uma jogada

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Williams faz apelo ao Barça para “me pegar”

Ala do Athletic Club Nico Williams confirmou seu desejo de ingressar no Barcelona, ​​segundo o Sport.

Williams emergiu como um dos talentos mais brilhantes da Europa, após uma excelente campanha de 2023-24, com papel de destaque na vitória da Espanha no Campeonato Europeu.

O Barcelona monitora o jogador de 22 anos há algum tempo e está ansioso para fechar um acordo neste verão, com os gigantes catalães esperando replicar a química que Williams tem com o companheiro de equipe espanhol e prodígio do Barça, Lamine Yamal, no nível do clube.

O relatório indica que, embora um acordo ainda não tenha sido finalizado, Williams está interessado na mudança para o Barcelona. Esse desejo deu ao Barcelona o incentivo de que um acordo pode se materializar antes da conclusão da janela de transferências. No entanto, o Barcelona agora precisa concordar com uma estrutura financeira para garantir o acordo, com a cláusula de liberação de Williams entendida como sendo da ordem de € 58 milhões.

O Barcelona enfrentou sérios problemas financeiros nos últimos anos, o que pode dificultar um acordo, embora a reportagem indique que os gigantes espanhóis acreditam que uma transferência de Williams pode ser concluída até o final da semana que vem.

O craque espanhol Nico Williams teria dado sinal verde ao Barcelona para enviar uma oferta formal ao Athletic Club. Eric Verhoeven/Sócrates/Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– Atacante do Brentford Ivan Toney está sendo considerado como uma opção potencial por clubes na Arábia Saudita, sugere Fabrizio Romano. Toney só tem contrato com os Bees até o próximo verão, o que significa que o time da Premier League terá que se separar do atacante agora ou perdê-lo como um agente livre em 2025.

– Meio-campista do Rennes Désiré Doué optou por uma transferência para o Paris Saint-Germain, revela Fabrizio Romano. O jovem de 19 anos foi relacionado a vários clubes na Europa, incluindo Arsenal e Bayern de Munique, mas a reportagem indica que o adolescente decidiu se transferir para o PSG.

– Tottenham Hotspur aceitaria £ 10 milhões para se separar do meio-campista Giovani Lo Celsopor Football Insider. O relatório revela que o Real Betis e o Aston Villa demonstraram interesse no jogador de 28 anos, que os Spurs estão ansiosos para vender antes do término da janela de transferências.

– O Crystal Palace está ansioso para garantir um acordo com o meio-campista do Chelsea Carney Chukwuemekade acordo com o The Sun. O Chelsea pode se livrar de vários jogadores antes da conclusão da janela de transferências, com o jogador de 20 anos potencialmente sendo um que os Blues estão contentes em perder. O relatório revela que Chukwuemeka está interessado em garantir um futebol regular no primeiro time, o que o Palace poderia oferecer. É relatado que o time do sul de Londres está preparado para oferecer £ 20 milhões para fechar um acordo com o meio-campista.

– O VfB Stuttgart está se aproximando de garantir um acordo de empréstimo para o atacante do Chelsea Armando Brojarevela Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. Há relatos de que o time alemão está em negociações formais sobre um empréstimo, no entanto, o acordo não está em estágios avançados ainda.

– O West Ham United está procurando garantir um acordo com o atacante da AS Roma Tammy Abraãode acordo com o Football Insider. Os Hammers estão supostamente interessados ​​em aumentar suas opções de ataque, tendo visto uma mudança para o jovem do Aston Villa Jhon Durán colapso. Há relatos de que o AFC Bournemouth está interessado no inglês, junto com o AC Milan e a Atalanta monitorando sua situação. O Milan é supostamente o destino preferido de Abraham devido à oportunidade de jogar na Liga dos Campeões.