Conversa sobre transferências: a mudança de Lukaku do Chelsea para o Napoli é iminente

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Lukaku se aproxima da transferência para o Napoli

Atacante do Chelsea Romelu Lukaku está pronto para fechar acordo com o Napoli, de acordo com Fabrizio Romano.

O Chelsea tem estado ansioso para se livrar do internacional belga de 31 anos neste verão, com o Napoli favorito para assinar com o atacante durante a maior parte da janela de transferências. É relatado que os representantes do Napoli viajarão para Londres nas próximas 24 horas com todas as partes envolvidas confiantes de que um acordo será fechado.

Lukaku teria estado interessado em retornar à Itália, onde passou a última temporada emprestado à AS Roma, marcando 21 gols em todas as competições. O ex-atacante do Manchester United tem contrato com o Chelsea até 2026, colocando os Blues sob pressão para se separarem dele neste verão, antes que sua avaliação despenque no ano que vem, quando ele terá apenas 12 meses restantes em seu contrato. O Napoli está supostamente oferecendo € 25 milhões mais complementos.

O Chelsea também teria interesse na estrela do Napoli Victor Osimhencom o time do oeste de Londres ansioso para aumentar suas opções de atacantes. No entanto, uma mudança não se materializou até agora, e parece improvável que o internacional nigeriano esteja envolvido no acordo entre os dois clubes por Lukaku.

A tão esperada transferência de Romelu Lukaku para o Napoli parece prestes a ser finalizada esta semana. Agência de Fotografia de Imagem/Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Chelsea está analisando um possível acordo pelo ponta do Manchester United Jadon Sanchorevela o TeamTalk. Há relatos de que é provável que Sancho permaneça em Old Trafford, no entanto, se os Red Devils conseguirem uma oferta na região de £ 35 milhões, eles podem ser tentados a se separar do jogador de 24 anos. O relatório indica que o Chelsea está considerando uma investida tardia por Sancho, no entanto, isso depende das despesas dos Blues.

– Nottingham Forest está se aproximando de fechar acordo com o atacante do Arsenal Eddie Nketiahde acordo com o The Telegraph. O jogador de 25 anos tem sido fortemente ligado a uma mudança do Emirates Stadium neste verão e parece que ele agora deixará o time do norte de Londres. Há relatos de que o Forest está perto de finalizar um acordo por £ 30 milhões.

– Os rivais do campeonato Stoke City e Hull City estão lutando pela assinatura do jovem internacional australiano Thomas Waddinghamde acordo com o TeamTalk. O atacante vem fazendo sucesso no Brisbane Roar, terminando apenas um gol atrás de Nestory Irankunda, que estabeleceu um recorde como o adolescente com maior pontuação em uma única campanha da A-League na temporada passada. Irankunda ganhou uma transferência para o Bayern de Munique por conta dessas façanhas, e Stoke e Hull agora estão olhando para Waddingham, 19, para resolver seus próprios problemas de pontuação.

– Ala do Lyon Rayan Cherki não se juntará ao Fulham, de acordo com Fabrice Hawkins. O jogador de 21 anos foi ligado a uma transferência para os Cottagers, que monitoraram sua situação nas últimas 48 horas; no entanto, é relatado que Cherki não se juntará ao time da Premier League.