Conversa sobre transferências: Arsenal circula enquanto Zubimendi rejeita Liverpool

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Zubimendi rejeita Liverpool

Meio-campista da Real Sociedad e alvo de rumores do Arsenal Martín Zubimendi rejeitou uma proposta do Liverpool, de acordo com o Relevo.

O relatório revela que, embora o Liverpool estivesse disposto a igualar a cláusula de liberação de € 60 milhões de Zubimendi, é improvável que uma mudança se concretize depois que o internacional espanhol não conseguiu chegar a um acordo com os gigantes da Premier League.

O Liverpool tem estado interessado em aumentar suas opções no meio do campo, com o novo técnico Arne Slot testando Wataru Endo, Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai como volantes durante a pré-temporada. Zubimendi, no entanto, foi relatado como a opção preferida dos Reds para assumir essa função.

Depois de perder Robin Le Normand para o Atlético de Madrid no início da janela, A Real não queria ver mais nenhum jogador importante deixar o clube e, por enquanto, seu desejo parece ter sido satisfeito. O Arsenal, no entanto, também tem sido fortemente ligado a uma transferência para Zubimendi, e o time da LALIGA sem dúvida estará se defendendo de mais interesse em seu talismã até o Deadline Day.

O craque espanhol Martín Zubimendi teria rejeitado uma proposta do Liverpool. Etsuo Hara/Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Chelsea fez progressos na obtenção de um acordo para o avançado do Napoli Victor Osimhenpor TeamTalk. É relatado que o internacional nigeriano continua sendo o principal alvo do Chelsea para o restante da janela de transferências, com as negociações entre o Napoli e o Blues em andamento. O Chelsea provavelmente incluirá dois jogadores no acordo, com qualquer um Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah ou Cesare Casadei juntando para a frente Romelu Lukaku na possível troca.

– Aston Villa, Crystal Palace e Fulham estão todos atrás de um acordo para o já mencionado defensor do Chelsea, Chalobah, sugere o Football Insider. O jogador de 25 anos foi identificado pelo Chelsea como um jogador que pode deixar Stamford Bridge antes do fim da janela de transferências, com Chalobah não treinando com o primeiro time, já que os Blues buscam descarregá-lo.

– AFC Bournemouth identificou o atacante do Arsenal Eddie Nketiah como um possível substituto para Dominic Solanke, revela Fabrizio Romano. Após a mudança de Solanke para o Spurs, o Bournemouth está desesperado para adicionar opções de atacantes para substituir o jogador de 26 anos. Há relatos de que conversas ocorreram após a mudança do Marselha para Nketiah fracassar. O Arsenal está aberto a se separar do jogador de 25 anos, que supostamente está interessado em garantir uma vaga regular no time principal.

– O Newcastle United fez uma terceira abordagem para o zagueiro do Crystal Palace Marc Guéhirelata Keith Downie da Sky Sports. O internacional inglês é avaliado em £ 65 milhões, com a abordagem do Newcastle compreendida em torno de £ 50 milhões. No entanto, os Magpies estão procurando o Palace para chegar a um acordo enquanto a janela de transferências se aproxima de suas últimas semanas.

– O Charlotte FC está tentando fechar um acordo com o meio-campista do Newcastle United Miguel Almirónpor Fabrizio Romano. No entanto, é relatado que um acordo não será fácil de ser alcançado — e o tempo não está do lado deles, com apenas dois dias restantes da janela de transferências da MLS.