Conversa sobre transferências: Chelsea ainda está procurando João Félix

NOTÍCIA PRINCIPAL: Chelsea em negociações para contratar João Félix, do Atleti

Estão em curso discussões entre o Chelsea e o Atlético de Madrid sobre um acordo permanente para João Félixrelata o repórter da Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg.

Embora o acordo ainda não esteja próximo de ser finalizado, o português está aberto a retornar ao Chelsea, depois de passar metade da temporada emprestado ao Stamford Bridge em 2023.

O superagente Jorge Mendes ainda está em negociações “concretas” com o Atlético de Madrid e o Chelsea para tentar fechar um acordo, com o contato sendo restabelecido nos últimos dias. Plettenberg acrescenta que continua sendo um acordo “difícil”, com mais etapas a serem seguidas.

A busca do Chelsea pelo jogador de 24 anos segue o forte interesse do Aston Villa nos últimos meses, embora a preferência de Félix em se juntar ao seu antigo time pareça ter sido decisiva. O atacante passou a última temporada emprestado ao Barcelona, ​​marcando sete gols em 30 jogos da liga pelos gigantes catalães.

Chelsea e Atlético de Madrid estariam negociando um possível acordo pelo atacante português João Félix. (Foto de BJORN LARSSON ROSVALL/AGÊNCIA DE NOTÍCIAS TT/AFP via Getty Images)

– Chelsea continua na corrida para contratar atacante do Napoli Victor Osimhenrelata Fabrizio Romano. Ele afirma que os Blues sempre estiveram interessados ​​em contratar o internacional nigeriano, apesar de alguns relatos em contrário no início deste mês. No entanto, o desejo do jogador de deixar o Napoli apenas em um acordo permanente, e não ter seu salário reduzido, pode inviabilizar qualquer acordo futuro do clube. O Napoli, enquanto isso, ainda espera substituir Osimhen por Romelu Lukaku neste verão, que retornou ao Chelsea após seu empréstimo de uma temporada com a AS Roma.

– Jadon Sancho quer se juntar ao Paris Saint-Germain neste verão em meio a especulações contínuas sobre seu futuro no Manchester United, relata Fabrice Hawkins. O jogador de 24 anos tem sido fortemente ligado a uma mudança de Old Trafford, embora o United deva exigir uma taxa acima de € 60 milhões dos clubes interessados. Do jeito que as coisas estão, nenhum acordo está em vigor entre os dois clubes, pois não é uma “questão simples” — nas palavras de Hawkins. Continua sendo possível que as negociações entre o PSG e o United sobre Manuel Ugarte poderia impactar um acordo para Sancho, embora ambos os acordos atualmente permaneçam totalmente separados.

– O PSV Eindhoven desistiu da corrida para contratar o Liverpool Sepp van den Bergrelata o De Telegraaf. O zagueiro holandês tem sido alvo de interesse relatado por toda a Europa, com o PSV entre seus potenciais pretendentes. No entanto, a atitude “teimosa” do Liverpool sobre a avaliação do jogador aparentemente atrapalhou as esperanças do time da Eredivisie de fechar um acordo. Em vez disso, o PSV voltará sua atenção para alvos alternativos, com o FC Nordsjælland Adamo Nagalo na sua lista de alvos defensivos.

– A Juventus procura um acordo com o FC Porto para o extremo Francisco Conceiçãoafirma Gianluca Di Marzio. O clube da Série A está interessado em contratar dois alas neste verão, com um acordo para assinar Nicolás González da Fiorentina também está sendo negociado. Conceição, 21, pode segui-lo pela porta da Juve, no entanto, com a hierarquia do clube já sancionando a transferência. Com os termos pessoais também acertados, tudo o que resta a ser acertado é uma taxa entre a Juventus e o Porto, já que o clube português descartou a possibilidade de um acordo de empréstimo.

– As negociações estão a progredir entre o Nottingham Forest e o clube argentino Talleres sobre a proposta de transferência de Ramón Sosarelata Ben Jacobs. O internacional paraguaio, que joga principalmente como ponta, está se aproximando de uma transferência para o clube de East Midlands após semanas de negociações relatadas. Talleres espera receber cerca de £ 12 milhões por Sosa, que jogou 14 vezes por sua nação desde 2022. Mais notavelmente, ele participou do torneio Copa América deste verão, marcando seu primeiro gol pelo Paraguai contra a Costa Rica na fase de grupos.