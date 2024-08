Conversa sobre transferências: Gündogan quer sair do Barça, gigantes turcos circulando

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Gündogan quer deixar o Barça

Meio-campista do Barcelona Ilkay Gündogan está ansioso para deixar o clube antes que a janela de transferências feche, em meio ao interesse da Turquia e da Arábia Saudita, relata o Sport.

O Barcelona tem se mostrado aberto a propostas para Gundogan neste verão, e a iniciativa está ganhando força agora que o meio-campista teria informado os dirigentes do clube sobre seu desejo de deixar o Nou Camp.

O relatório revela que tanto o Galatasaray quanto o Fenerbahçe estão lutando para contratar o ex-capitão do Manchester City, com Sarı Canaryalar o técnico José Mourinho deixou claro que, caso haja fundos disponíveis, ele tentará fechar um acordo com o meia.

Clubes na Arábia Saudita também são admiradores de longa data de Gundogan e, segundo relatos, têm tentado persuadir o internacional alemão a mudar para a Saudi Pro League.

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, foi questionado sobre o futuro de Gündogan após a vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Valencia no sábado e disse que “tinha a sensação de que ele ficaria”.

Ilkay Gündogan não estava na escalação do Barcelona para o jogo de sábado. Gongora/NurPhoto via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Napoli está procurando garantir uma transferência para o meio-campista do Girona Ivan Martinrevela Matteo Moretto. O time italiano fez uma consulta por Martin, que tem uma modesta cláusula de liberação de € 12 milhões, que o Napoli pode acionar antes da conclusão da janela de transferências. Martin fez 36 aparições na LALIGA na temporada passada, marcando cinco gols e quatro assistências no processo.

– O Fenerbahçe está procurando fechar um acordo com o ponta do Barcelona Ansu Fatipor Rudy Galetti. Há relatos de que o time turco está procurando fechar um acordo de empréstimo, o que faria com que os gigantes catalães cobrissem parte do salário do jogador de 21 anos. Fati passou a última temporada emprestado ao Brighton & Hove Albion, onde marcou dois gols em 19 jogos na Premier League.

– Meio-campista do Bayern de Munique Leon Goretzka está interessado em permanecer no clube, apesar do desejo de descarregá-lo, de acordo com Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. O Bayern está tentando persuadir o jogador de 29 anos a deixar o clube neste verão, no entanto, o meio-campista só considerará uma mudança em janeiro e isso se baseará em se ele receberá minutos adequados após agosto. É relatado que o Bayern não definiu uma avaliação para Goretzka e está aberto a discutir um acordo com outros clubes.

– Goleiro do Arsenal Arão Ramsdale continua desesperado para deixar o clube neste verão, revela o Football Insider. O jogador de 26 anos atraiu interesse de toda a Europa, com o relatório nomeando Ajax Amsterdam e Wolverhampton Wanderers como partes interessadas, no entanto, um acordo ainda não se materializou. Apesar da falta de movimento, é relatado que Ramsdale continua interessado em deixar o Emirates, pois busca o futebol do primeiro time após perder sua vaga inicial para David Raya.

– Napoli pressiona por acordos com o jovem do Brighton Billy Gilmour e meio-campista do Manchester United Scott McTominaypor Calciomercato. No entanto, o relatório indica que um acordo para McTominay pode ser difícil de concordar. O United está supostamente exigindo € 30 milhões pelo internacional escocês, com os Red Devils não interessados ​​em permitir que ele saia por empréstimo. Consequentemente, se o Napoli deseja contratar McTominay, ao lado de um atacante, o clube italiano precisará se livrar Victor Osimhen primeiro. A estrela nigeriana tem sido fortemente associada a uma transferência para o Paris Saint-Germain e Chelsea neste verão.