Conversa sobre transferências: Toney fica de fora enquanto o gigante saudita Al Ahli circula

PRINCIPAL NOTÍCIA: Toney fica de fora enquanto sauditas circulam

Al Ahli está em negociações avançadas para contratar o atacante do Brentford Ivan Toneyrelatórios Fabrizio Romano.

O jogador da seleção inglesa foi deixado de fora do elenco do Brentford para a partida de estreia na Premier League contra o Crystal Palace no domingo, em meio à incerteza quanto ao seu futuro.

O Al Ahli viu uma proposta de £ 35 milhões rejeitada pelo Brentford na semana passada, no entanto, o clube saudita definiu o jogador de 28 anos como alvo prioritário neste verão, o que sugere que seu interesse não será diminuído pela oferta rejeitada.

Brentford está sob pressão para encontrar uma solução para a situação atual, já que Toney tem apenas um ano restante em seu contrato atual. Se o lado de Thomas Frank não facilitar sua saída neste verão, eles correm o risco de perder seu talismã de graça no ano que vem.

Embora Toney tenha atraído interesse significativo de outros clubes da Premier League, como Arsenal e Chelsea, nenhuma mudança se concretizou. Portanto, uma mudança para a Arábia Saudita parece a conclusão mais provável.

Ivan Toney ficou de fora da estreia do Brentford na Premier League no domingo em meio a relatos de uma transferência para a Arábia Saudita. Vince Mignott/MB Media/Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Newcastle United está se preparando para fazer uma abordagem pelo ponta do Barcelona Ferran Torresde acordo com o Football Insider. O relatório revela que o Newcastle está preparando uma “oferta atraente” para Torres, embora o ex-astro do Manchester City de 22 anos não esteja muito ansioso para retornar à Premier League.

– Juventus e Crystal Palace estão entre os clubes que buscam fechar um acordo de empréstimo para o zagueiro do Arsenal Jakub Kiwiorpor TeamTalk. O Arsenal está interessado em se livrar do jogador de 24 anos em caráter permanente, no entanto, os Gunners podem ter que se contentar em facilitar um acordo de empréstimo para o internacional polonês. É relatado que a Juventus fez contato com o Arsenal, já que o técnico da Juve, Thiago Motta, procura adicionar um zagueiro às fileiras, com a versatilidade defensiva de Kiwior atraente.

– O Barcelona está de olho em uma possível transferência do meio-campista do Chelsea Carney Chukwuemekade acordo com o The Sun. O relatório revela que os gigantes espanhóis se juntaram ao Crystal Palace na corrida pelo jogador de 20 anos, e o Chelsea pode reduzir sua avaliação de £ 40 milhões para garantir que eles possam se livrar do jovem antes do fim da janela de transferências.

– O Tottenham Hotspur está de olho no meio-campista do Chelsea Conor Gallagher após sua transferência fracassada para o Atlético de Madrid, sugere o Football Insider. O internacional inglês voou para Madrid, no entanto, uma transferência não se materializou, deixando a porta entreaberta para o Spurs sequestrar o acordo. Apesar do interesse, o relatório revela que uma transferência para o Spurs continua improvável, com a mudança para o Atleti ainda esperada para acontecer.

– O Paris Saint-Germain acelerou as negociações com o avançado da Atalanta Ademola Lookmande acordo com Pé Mercato. Os gigantes franceses estão ansiosos para fechar um acordo pelo jogador de 26 anos e, embora ainda não tenham feito uma abordagem oficial à Atalanta, isso não os impediu de iniciar negociações com a comitiva de Lookman.