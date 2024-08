Conversa sobre transferências: Tottenham mira Solanke, do Bournemouth

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Tottenham de olho em Solanke

Tottenham Hotspur está interessado no atacante do AFC Bournemouth Dominic Solankerelata Fabrizio Romano.

O jogador de 26 anos é relatado como um dos principais nomes na lista de finalistas do time da Premier League, já que eles buscam adquirir um atacante neste mês. Os Spurs estão atualmente nos estágios iniciais de exploração de um possível acordo, embora haja a crença de que pode ser difícil devido à sua importância para o lado dos Cherries.

Ele teve sua melhor campanha na Premier League na temporada passada, marcando 19 gols e dando outras três assistências em 38 jogos, e continua contratado pelo Vitality Stadium até o verão de 2027.

Uma mudança para Solanke, que se juntou ao Bournemouth por uma taxa de £ 19 milhões em 2019, seria a primeira aquisição de um número nove desde Harry Kane deixou o norte de Londres, com o gerente Ange Postecoglou frequentemente destacando-se Filho Heung-Min centralmente na temporada passada.

O Tottenham Hotspur está ligado ao atacante do Bournemouth, Dominic Solanke. (Foto de Orlando Ramirez/Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– O RB ​​Leipzig está firme com suas exigências de € 60 milhões pelo meia-atacante Dani Olmo, relata a Sky Germany. Acredita-se que o jogador de 26 anos esteja interessado em uma mudança para o Azulãoque teriam tido sua segunda abordagem para sua assinatura rejeitada na quinta-feira. As negociações devem continuar enquanto o time da LaLiga busca fechar um acordo com um dos jogadores de destaque do Campeonato Europeu.

– Zagueiro do Atalanta Sead Kolasinac está aberto a um retorno à Bundesliga, relata Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. Acredita-se que vários clubes na Alemanha estejam interessados ​​em contratar o jogador de 31 anos, com A Dea dispostos a descarregá-lo se receberem uma oferta entre € 5 milhões e € 10 milhões. Kolasinac foi um jogador-chave para o time da Série A na temporada passada, fazendo 39 aparições em todas as competições.

– Chelsea está interessado no meia-atacante do Grêmio Gabriel Mecde acordo com o UOL. Os Blues teriam estado no Brasil esta semana para negociar uma transferência para o jovem de 16 anos, com conversas em andamento sobre um acordo no valor inicial de € 7 milhões que pode subir para € 14 milhões se certos objetivos forem alcançados, embora o Tricolor dizem que estão buscando algo próximo a € 20 milhões.

– Clubes da Arábia Saudita são favoritos para contratar goleiro agente livre David de Gea devido às suas exigências salariais, relata o Team Talk. O ex-goleiro do Manchester United estaria buscando cerca de € 5 milhões por ano para retornar ao futebol, mas essas exigências fizeram com que conversas recentes com Genoa e Fiorentina fracassassem, enquanto os clubes na Espanha também não estavam dispostos a atendê-las. O goleiro de 33 anos está sem clube desde que deixou Old Trafford no verão passado.

– Liverpool está disposto a conceder zagueiro Joe Gomez uma saída do clube neste verão, de acordo com o Football Insider. O jogador de 27 anos foi recentemente relatado como querendo deixar Anfield na janela de transferências atual, e parece que os Reds estão abertos a um possível acordo, mas apenas se sua avaliação na região de £ 45 milhões for cumprida.